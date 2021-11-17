Наши постоянные читатели знают, что важная часть жизни и творчества Игоря Федоровича Стравинского связана со Швейцарией – он эмигрировал сюда с семьей в 1914 году, здесь были созданы и впервые исполнены многие его произведения, а дружба композитора с дирижером и создателем Оркестра Романдской Швейцарии Эрнестом Ансерме привела к тому, что многие швейцарцы искренне считают Стравинского «своим». Мы лишний раз убедились в этом три года назад, когда рассказывали о постановке «Истории солдата» в Лозаннской опере, приуроченной к столетию первого представления – тоже в Лозанне, но силами труппы Жоржа и Людмилы Питоеффых, с историей семьи которых мы вас уже знакомили. Так вот, программа того музыкального сезона сопровождалась оригинальной рекламной кампанией на основе местных продуктов – разных колбас, сыров и овощей. Под соусом того, что он несколько лет прожил в Кларане, попал в эту компанию/компанию и Стравинский. Разумеется, мы с такой трактовкой не согласны - Стравинский был и остается русским композитором, но искренне благодарны швейцарцам за бережное отношение к его памяти – в Морже есть набережная Стравинская, а в Монтрё его имя носит один крупнейших концертных залов страны.

«История солдата» также относится к швейцарскому периоду Стравинского – это произведение родилось в результате дружбы, возникшей между русским композитором и романдским поэтом и прозаиком Шарлем Фердиндом Рамю. А познакомил их Ансерме – в Кларансе, в 1915 году.

Этот проект, или коллаборация, как модно сейчас говорить, стал для Рамю первым опытом в роли либреттиста. Судя по тому, что произведение уже второй век не выходит из репертуара, справился он с ней отлично! Работал он с черновиком Стравинского – Игорь Федорович сам перевел на французский русскую народную сказку из собрания А. Н. Афанасьева, а Рамю уже переложил ее на музыку. Не случайно главным героем стал солдат, идущий на побывку домой, мать навестить и невесту повидать - произведение создавалось в разгар Первой мировой войны. Суть же сюжета, сделка человека с дьяволом, а в данном случае, с чувствительным к скрипичной музыке Чёртом, - традиционен для европейской культуры, с традиционным же финалом – пожалеет Солдат о содеянном, да поздно будет.

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«История солдата» неоднократно ставилась на театральных подмостках, нам самим удалось посмотреть, еще в 2009 году, постановку со знаменитым швейцарским клоуном Димитрием в роли Черта. Обычно в спектакле заняты три актера (Чтец и исполнители ролей Солдата и Черта), а также танцовщица: исполняющая пантомиму. Оркестр Романдской Швейцарии предложит вам эту реалистическую сказку силами семи инструментов (кларнет, гобой, корнет, тромбон, скрипка, контрабас и ударные) и Рассказчика. На инструментах будут, как вы уже догадались, играть музыканты ОРШ, а в роли Рассказчика выступит молодой, 1994 года рождения, женевский артист Антуан Курвуазье.

От редакции: «Историю солдата» Игоря Стравинского можно будет послушать 28 ноября 2021 года в 11 утра в Bâtiment des Forces Motrices, билеты проще всего приобрести здесь, и не надо будет думать, чем занять холодное воскресенье. У вас есть шанс получить приглашение на концерт, для этого нужно первым/первой ответить на вопрос: на каком музыкальном инструменте выучился играть Игорь Стравинский во время работы над первой постановкой своего сочинения?