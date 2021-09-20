Постоянные читатели Нашей Газеты много знают о «русских следах» в Швейцарии. К наиболее заметным из них относится монументальный Дворец Рюминых, возвышающийся на лозаннской площади Рипонн. Мы уже рассказывали и об его истории, и о связанных с ним мифах, и о том, как уже в наше время пополнялись коллекции пяти находившихся в нем музеев.

Сейчас, практически на наших глазах, начинается новый этап в жизни импозантного здания. По замыслу политиков, Дворец останется местом, куда традиционно стекается любознательная публика, привлекаемая постоянными и временными выставками, посвященными, прежде всего, отношениям между человеком и природой (напомним, именно здесь хранится коллекция бабочек Владимира Набокова). Но! Стремясь еще больше упрочить позиции кантона как культурного, научного и туристического центра на национальном и международном уровнях, Госсовет решил объединить кантональные музеи геологии и зоологии, а также кантональный ботанический музей вместе с его садами в одну новую структуру – Кантональный музей естествознания, которой должен официально появиться на свет 1 января 2023 года. Понятно, что объединятся не только административные службы, но, самое главное, коллекции – в результате, с собранием из более 6 миллионов физических и виртуальных предметов, новый музей станет третьим по величине музеем естествознания в стране.

Вопреки законам математики, от перемены мест этих слагаемых сумма несколько изменится. Так, музеи геологии и зоологии останутся во Дворце Рюминых, но значительно расширив «жилплощадь» - им достанутся 2675 кв.м, освободившиеся после переезда Кантонального музея изобразительных искусств в новое помещение, Plateforme 10. Ботанические сады в Montriond и Pont-de-Nant останутся на своих местах, так что де факто новая структура будет, так сказать, многоплощадной.

Во главе нового учреждения встанет новая дирекция из трех человек (по руководителю на департамент), ее члены будут приглашаться на работу по итогам конкурса. Объявляя все эти новости журналистам, директор Департамента культуры кантона Сесла Амарелль подчеркнула, что двое из трех руководителей к 2022 году выйдут на пенсию и никаких увольнений сотрудников не предвидится. Так что в Лозанне все спокойно.

Объясняя решение кантонального правительства о слиянии нескольких музеев, г-жа Амарелль отметила, что цель предпринимаемых действий – объединить компетенции и человеческие ресурсы, чтобы усилить междисциплинарность. Предполагается, что в результате Дворец Рюминых сможет принимать в своих стенах более крупные тематические выставки, объединяя несколько дисциплин – в качестве примера можно привести привезенную в Лозанну из Парижа выставку о холоде. Иными словами, это «новое» на деле оказывается хорошо забытым старым и возвратом к концепции энциклопедического музея, популярной в начале 20 века.

Разумеется, не обойдется без капитального ремонта. Солидное здание 1902 года постройки будет полностью реставрировано – для этого у Большого совета кантона просят 4,5 млн франков уже на так называемый «учебный кредит», то есть на проведение всех предварительных работ и разработку проекта; свое согласие Совет должен дать до конца сентября. Сами же реставрационные работы оцениваются в 40-50 млн франков. Конкурс на лучший проект будет объявлен в 2023 году, а инаугурация нового музея запланирована на 2028 год. Надо еще дожить!

Полной переделке подвергнутся все внутренние пространства, но и здесь предвидится «шаг назад» - так, большой читальный зал Кантональной и университетской библиотеки Лозанны приобретет свой изначальный вид, выдержанный в англо-саксонском стиле. Каменные фасады здания почистят, краску внутри обновят. Планируется не проводить все ремонтные работы одновременно, чтобы доступ в музеи и библиотеку сохранялся хотя бы частично, но как будет на деле, пока не ясно.

Заодно стали известны и планы Госсовета кантона Во на бывшее здание Музея фотографии Elyseé, переехавшего в Plateforme 10. С 2024 года в барочном здании, принадлежащем кантональному правительству, разместятся департаменты культуры и внешних сношений, а чудесный парк останется открытым для посетителей.