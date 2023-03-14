Тиран и я: «Царь Эдип» в Цюрихе |Tyran et moi : «Œdipe roi » à Zurich

Казалось бы, где мы, а где Софокл? Зачем вообще сегодня ставить одну из самых старых, самых заслуженных и самых знаменитых пьес мирового репертуара? Но у режиссера Николаса Штеманна, одного из интендантов Цюрихского Шаушпильхауса, чей контракт – как стало известно в начале февраля – не будет продлен в 2024 году, свое мнение на этот счет. Когда в современном театре постановщик обращается ко всем известному, можно сказать классическому тексту, тем более основанному на одном из главных мифов в истории человечества, он может преследовать две цели: рассказать интересную историю или предложить свой взгляд на изложенную в пьесе проблему. Штемман явно выбирает второе.

