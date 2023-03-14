Автор: Ника Пархомовская, Цюрих, 14. 03. 2023.
В Цюрихском Шаушпильхаусе с большим успехом идет постановка «Царя Эдипа» Софокла. И речь в ней - совсем не о древней Греции.|
La production de la tragédie de Sophocle au Schauspielhaus a beaucoup du succès. Elle ne parle pas de la Grèce antique. Du tout.
Казалось бы, где мы, а где Софокл? Зачем вообще сегодня ставить одну из самых старых, самых заслуженных и самых знаменитых пьес мирового репертуара? Но у режиссера Николаса Штеманна, одного из интендантов Цюрихского Шаушпильхауса, чей контракт – как стало известно в начале февраля – не будет продлен в 2024 году, свое мнение на этот счет. Когда в современном театре постановщик обращается ко всем известному, можно сказать классическому тексту, тем более основанному на одном из главных мифов в истории человечества, он может преследовать две цели: рассказать интересную историю или предложить свой взгляд на изложенную в пьесе проблему. Штемман явно выбирает второе.
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