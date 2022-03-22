Мы отправились в Цюрих в вовсе не располагающий к развлечениям момент по двум причинам. Во-первых, потому что разделяем уверенность художественного руководителя Оркестра Романдской Швейцарии Джонатана Нотта в том, что музыка лечит. Во-вторых, интересно все же было посмотреть, во что вылился художественный замысел, изначально омраченный историей с отменой выступлений Анны Нетребко, о которой мы писали в нашем вызвавшем бурное обсуждение материале «С кем вы, мастера культуры?»

Как же мы рады, что не поленились, и что предчувствие нас на этот раз обмануло. Нет, в вокально-музыкальной стороне мы не сомневались, но вот насчет сценографии и режиссерской трактовки опасения были, и серьезные. Дело в том, что в переживаемый оперным театром период режиссерского самовыражения порой даже самых мощных дуэтов композиторов + авторов литературной основы бывает недостаточно, чтобы противостоять фантазии, иногда безудержной, постановщика. Фантазии, на наш взгляд, порой лишенной здравого смысла и вкуса. Поэтому о гениальной музыке Верди говорить не будем – она вне конкурса и в наших эпитетах не нуждается: и мурашки от нее, и восторг, и слезы… Каждаяария, каждый ансамбль, каждый хор… Сконцентрируемся на происходящем на сцене, тем более, что мы категорически не приняли прочтение австралийцем Барри Коски ни « Евгения Онегина » (Чайковский+Пушкин), ни « Бориса Годунова » (Мусоргский+Пушкин) – оба спектакля также шли в Цюрихе.

Не думаем, что дело в том, что норвежцы и шотландцы, помещенные Шекспиром в контекст 11 века, менее нам родные, или в том, насколько актуальна сюжетная линия (в подобные совпадения мы не верим), но «Макбета» мы приняли целиком и полностью, без всяких «но». Правда, не с первого взгляда.

Когда занавес открылся на звуки грандиозной увертюры, и мы увидели на практически голой сцене лежащего Макбета (румынский баритон Георгиу Бетеан), заваленного каким-то тряпьем, а за ним – совершенно голых артистов хора с «перепутанными» половыми органами, то вздрогнули и выразительно посмотрели на сидевшую рядом подругу: ну вот, опять! Однако при ближайшем рассмотрении «тряпье» оказалось символичными черными вороньими перьями, а обнаженная группа поющих, – которых мы, посмотрев недавно «Бабий яр», приняли за аллюзию к несчастным, гонимым в газовую камеру – почти полным соответствием Шекспиру. Вернувшись домой и открыв соответствующий том, мы нашли недоуменные слова Банко, в переводе Бориса Пастернака:

Кто это?

Как жалок вид их и как дик наряд!

Они так отличаются от прочих

Жильцов земли, и все ж они на ней!

Кто вы такие? Вы живые твари?

Вас можно спрашивать? Как будто да.

Вы поняли меня и приложили

Сухие пальцы к высохшим губам.

Вы - женщины, но бороды на лицах

Как будто говорят нам о другом.

Ну конечно, это они, ведьмы, накаркавшие все дальнейшие несчастья, напророчив Макбету шотландскую корону, только бороды Барри Коски заменил другими мужскими атрибутами, часто заменяющими некоторым мужчинам мозги. Кстати, вскоре они перестали обращать на себя наше внимание, мастерски размытые художником-осветителем.

Нет бы Макбету пропустить карканье мимо ушей, нет бы прислушаться к другу и послать подальше свою «леди», не менее страшную в далекой Шотландии, чем в более близком к нам Мценском уезде, благодаря талантам Николая Лескова и Дмитрия Шостаковича! Увы, редок мужчина, тщеславие которого устоит перед увещеваниями сильной, умной, расчетливой женщины, знающей, на какие слабые места (они всегда те же и всегда слабые!) в какой момент нажать. Великолепна в роли Леди Макбет российская сопрано Вероника Джиоева, чьи вокальный данные и актерский талант мы вновь получили возможность оценить.

Нет бы ему послушать отважного Банко (в цюрихской постановке – прекрасный украинский бас Виталий Ковалев, которого мы уже давно оценили в партиях Гремина и Пимена), который открытым текстом говорит:

Но духи лжи, готовя нашу гибель,

Сперва подобьем правды манят нас,

Чтоб уничтожить тяжестью последствий.

И вот начинается путь к славе, вымощенный предательствами, залитый кровью, сопровождаемый улюлюканьем жадной до зрелищ толпы. Раз вступив на него, человек уже не способен остановиться, каждое «сошедшее с рук» преступление толкает его к следующему, сея смерть и горе. И подступает к горлу ком размером с камень Сизифа, когда взывает к небесам хор от имени всех, кто потерял мужей и сыновей, требуя отмщения и наказания виновных в страданиях отечества. Сколько бы примеров пагубности этого пути ни давала нам история, находятся новые желающие попробовать – а вдруг пронесет…

Минималистская до предела сценография немца Клауса Грюнберга – уходящая в бесконечность чернота, лишь слегка подсвеченная с боков белыми огоньками, – не нуждается во внешних эффектах, она лишь подчеркивает мощь музыки и текста, выводя их на первый план. И с самого начала предсказывает известную развязку: бесславный одинокий конец обезумевшего тирана, которого в конце черного туннеля не ждет свет и оплакивать которого не будет даже толпа. Удивительно, но в заключительных сценах постановки Макбет, пытающийся завести разговор с воронами за отсутствием других собеседников, неожиданно напомнил нам увековеченного гениальным Чарли Чаплиным Диктатора, вращающего на пальце земной шар – сумасшедший, сразу же ясно!

Но есть ли свет надежды для нас, зрителей? Может быть, стоит усмотреть его в белой майке (саване?) Макбета, обсыпанной вороньими перьями (пеплом?) в финале спектакля? Или в том, что Вероника Джиоева и Виталий Ковалев выходят на поклоны к встречающей их овациями публике, держась за руки? Как же хочется в этой верить! Что же касается тяжести последствий, то ее нам еще предстоит испытать.

Нам надлежит

Вернуть друзей, бежавших от гонений,

К себе на родину. Переловить

Пособников и близких кровопийцы

И дьявола в венце, его жены,

Которая сама, как полагают,

Покончила с собой. Хоть дел не счесть,

Надежда есть, что лишь найдется время,

Мы с божьей помощью займемся всеми.

Друзья, еще раз низкий вам поклон.

От редакции: Дорогие читатели! Вы еще можете увидеть этот великолепный спектакль на сцене Оперного театра Цюриха 23, 26, 29 марта и 1 апреля 2022 года, предварительно купив билеты. Рекомендуем!