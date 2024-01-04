Честно говоря, в основное здание цюрихского Музея дизайна на Ausstellungsstrasse 60 автор этих строк собиралась с лета прошлого года. То есть с того момента, как впервые побывала в другом филиале музея, в Toni-Areal на Pfingstweidstrasse 96, там же, где и знаменитый Цюрихский Университет искусств, сокращенно ZHdK. Но все как-то не складывалось: то выставок подходящих не анонсировали, то в Цюрих специально ехать было не досуг. Однако в декабре добралась, наконец, привлеченная анонсами и описаниями выставки с выразительным названием «Говорящие тела – изображения тел в афишах».

Выставка и вправду оказалась более чем интересной, причем не только с художественной, но с культурологической и с общественно-политической точек зрения. Ее кураторы решили в первую очередь сосредоточиться на той трансформации, которую тело как объект и субъект пережило в последнее время. Точнее, на протяжении последних пяти-семи десятилетий. И если начинают они с рекламы, в которой можно увидеть только белые, «правильные», идеальные тела – стройные женские ножки и сильные мужские торсы, то продолжают уже всеми видами тел неидеальных и «неправильных»: чернокожих, травмированных, небинарных. А заканчивают и вовсе огромным архивом – папками с обширной инфографикой, куда каждый может заглянуть самостоятельно, в зависимости от имеющегося времени и желания.

Переход от общепринятой, словно единственно возможной и раз и навсегда закрепленной нормы к подлинному разнообразию проиллюстрирован на выставке как плакатами известных фирм (самые интересные тут, пожалуй, эпохальные фотографии и коллажи Оливьеро Тоскани из серии «United Сolors of Benetton», созданные им для известного итальянского бренда, рекламный отдел которого он возглавлял в 1980-1990-е годы), так и некоммерческими видео, поздравительными открытками, предметами быта и постерами, в том числе фильмов, спектаклей и танц-перформансов, начиная от скандальной обнаженной в рекламе франкфуртской премьеры «Танца» Мэри Вигман и заканчивая брутальной «Первой кровью» с участием Сильвестра Сталлоне.

Особый шарм выставке придает то, что располагается она в одном-единственном огромном зале, что позволяет как выхватывать взглядом отдельные работы, так и охватить их все одновременно. Ощущение целостности создается и благодаря тонким и точным кураторским текстам на нескольких языках, которые сопровождают не только сами экспонаты, но и все разделы выставки. Помимо того, что история вопроса изложена просто, ясно и последовательно, в «застройке» сделаны определенные акценты. Так, советские плакаты, воспевающие труд и мужественность, соседствуют с откровенно фашистскими, а манекены измененных болезнью и инвалидностью тел окружают задрапированную красным бархатом кабинку для переодевания, где можно посмотреть медитативное видео о том, как африканский мужчина превращается к трансгендерную женщину.

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Тема Африки на выставке вообще раскрыта едва ли не лучше всегоОскорбительные рекламные плакаты с рабамисобирающими кофечернокожие куклысомнительные шутки на спичечных коробкахнасквозь фальшивые слоганы на туристических открытках… Наверноесоздателей экспозиции можно было бы обвинить в излишней политкорректностино на самом деле выставка очень убедительно показываеткак любое «другое» тело апроприировалось и обесценивалось на протяжении веков и даже совсем недавнов зависимости от его цветаразмеранестандартности и болезненностиБолее тогопоказывая относительно современную рекламукураторы задаются резонным вопросомне происходит ли то же самое и сегодняТак что выставка в музее дизайна оказывается не только экскурсом в прошлоено и посланием в будущееХотя бы ради этого ее стоит увидеть всемкто интересуется политикой культуры и историей рекламы