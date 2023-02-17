Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 17. 02. 2023.
Небольшая, но очень познавательная выставка проходит в эти дни в мэрии города на Лиммате.|
Une exposition modeste de taille mais très instructive en contenu a lieu actuellement dans la Mairie de la ville sur Limmat.
Наши постоянные читатели знают, что и правительство Швейцарии, и рядовые ее жители уделяют большое вниманию изучению собственного прошлого, не обходя стороной и самые нелицеприятные его страницы. Вряд ли стоит говорить, насколько важна эта кропотливая работа для реальной, а не основанной на мифах самоидентификации граждан. Как бы мы ни относились к Максиму Горькому, нельзя не признать справедливость его слов о том, что, не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
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