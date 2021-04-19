На волне движения Black Lives Matter (BLM), возникшего в США в 2013 году и охватившего чуть ли не весь мир после убийства полицейским Джорджа Флойда в 2020-м, в разных странах стали сносить памятники политикам, предпринимателям и меценатам, имена которых остались в истории рабства и колониализма. В Великобритании, Бельгии и США власти демонтировали ряд монументов по требованию активистов BLM, а некоторые памятники снесли сами протестующие. Среди «исчезнувших» монументов – бронзовая статуя Джона Саттера (1803-1880), американского предпринимателя швейцарского происхождения, демонтированная в Сакраменто летом прошлого года. Добавим, что речь в разных странах идет не только о памятниках: исследователи Оксфордского университета заявили, что в учебной программе чрезмерное внимание уделяется «белой» европейской музыке времен рабовладения. По их мнению, обучение игре на клавишных инструментах и дирижирование оркестром нужно сделать факультативными занятиями, так как они пропагандируют белый супрематизм.

Когда волна негодования против расизма и напоминаний о рабовладельческом прошлом докатилась до Конфедерации, здесь прозвучал призыв снести памятник Давиду де Пюри (1709-1786), долгое время именовавшемуся «благодетелем Невшателя». На его деньги в городе были построены первая в Швейцарии публичная библиотека, здание мэрии, латинский колледж и т.д., однако дискуссии об уместности памятника Давиду де Пюри, который был, среди прочего, рабовладельцем, продолжаются.

Тем временем власти Цюриха приняли решение стереть на старых зданиях надписи, которые сегодня оцениваются, как расистские. Об этом объявила мэр города на Лиммате Корин Маух в интервью телерадиокомпании RTS. В исторической части Цюриха есть около десяти домов, на которых видны надписи «zum Mohrenkopf» и «Mohrentanz», что переводится с немецкого как «голова негра» и «танец негра» соответственно. Интересно, что надписи будут стерты не со всех домов, а только с трех, которые принадлежат городу. Мэр Цюриха уверена, что если эти надписи оставить, то это будет означать равнодушие к чувствам людей, предки которых пострадали от расизма.

Отметим, что, по данным исследования, проведенного учеными Цюрихского университета, с 1727 года до конца XVIII века город на Лиммате вкладывал деньги в трансатлантическую работорговлю. Кроме того, разные горожане так или иначе были связаны с рабовладельческим строем, один из ярких примеров – семья Эшер. Отец пионера в области железнодорожного транспорта Альфреда Эшера (1819-1882) владел на Кубе плантацией, на которой трудились рабы. В целом, при финансовом участии швейцарцев из Африки в США были увезены 165 тыс. человек. Работорговля была одним из важных источников доходов многих банкиров и финансистов Конфедерации.

Удаление надписей – часть более крупной работы, которую ведет группа цюрихских экспертов с лета прошлого года. Специалисты ищут в городе следы колониального прошлого и анализируют каждый в отдельности. Сегодня пока нет речи о том, чтобы демонтировать статую Альфреда Эшера или переименовать улицы. Везде, где возможно, власти предпочитают устанавливать таблички с пояснениями.

Что же лучше, удалять или пояснять? По словам экспертов, оба варианта оправданы. Во многих случаях пояснения могут выполнять педагогическую функцию, но если надпись имеет слишком спорный характер, то лучше ее удалить. Дискуссии на эту тему прошли во многих городах Швейцарии, однако единого мнения нет до сих пор.

Возвращаясь в Невшатель, добавим, что здесь переименовали Пространство имени Луи Агассиса, что на территории Филологического факультета Университета Невшателя, в Пространство имени Тило Фрей, в честь одной из первых женщин, выбранных в Федеральный парламент в 1971 году. Всемирно известный естествоиспытатель Агассис «поплатился» за произнесенные в XIX веке расистские высказывания. С другой стороны, название площади Давида де Пюри не изменилось, а в Женеве пока нет речи о том, чтобы переименовать бульвар Карла Фохта. Немецкий естествоиспытатель и зоолог Карл Фохт полагал, что человеческие расы произошли от разных обезьян. А как вы думаете, имеет ли смысл переименование улиц и стирание исторических надписей?