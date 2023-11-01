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среда, 1 ноября 2023 года   

Театр из Цюриха на гастролях в Женеве |Un théâtre de Zurich vient en tournée à Genève

Автор: , Устер-Женева, .

Интернациональная труппа Synthese под руководством Анжелики Оберхольцер-Смирновой покажет спектакль «Брошенные музы» по пьесе Мишеля Марка Бушара, на русском языке.

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La troupe internationale Synthese dirigée par Anjelika Smirnova-Oberholzer présentera le spectacle « Les Muses orphelines » d’après Michel Marc Bouchard, en russe.

«За двадцать лет существования театра мы впервые решились на поездку в Женеву и там нас почти никто не знает», вот к чему сводилось первое письмо от Анжелики Оберхольцер-Смирновой, пришедшее в редакцию. Как известно, между Женевой и Цюрихом существует некоторая конкуренция, но мы решили не выяснять, кто тут Гора, а кто Мохамед, тем более что театр находится в Устере, третьем по величине городе кантона Цюрих, и к этим разбирательствам дела не имеет. Так что мы просто предложили поддержать проект, прекрасно понимая, какое непростое дело независимая культурная платформа, не имеющая постоянных спонсоров.

Поездкой «за границу», то есть в Романдскую Швейцарию, театр решил отметить свой юбилей: шутка ли, 20 лет! По сути, Synthese – первый русскоязычный театр в Швейцарии, ведь еще до того, как, в 2003 году, оформиться во «взрослую труппу», Анжелика Оберхольцер-Смирнова занималась с детьми. Основательница Synthese живет в Швейцарии уже 28 лет, а до этого сменила 12 российских городов, получила профессиональное образование в Петербурге, 5 лет провела в УкраинеЗа прошедшие 20 лет, вместе с коллегами-единомышленниками из Латвии, Казахстана, Украины, России и Швейцарии, ей многое удалось сделать: за плечами 16 постановок на немецком языке, 12 на русском, 28 спектаклей с участием детей, два с участием людей с ограниченными умственными возможностями, 8 театрально-литературных вечеров, 65 бесплатных спектаклей для школВ 2022 году театр участвовал в IV Международном фестивале «Мир русского театра» в Париже его спектакль «Дом Бернарды Альбы» попал в восьмерку, отобранную из 49 кандидатов.

«Synthese – это больше, чем сцена, это место встреч культур, языков, эмоций, актуальных проблем и идей современности», - рассказала Нашей Газете Анжелика Оберхольцер-Смирнова, твердо убежденная, что музы не должны молчать никогда. И особенно в такие времена, как нынешние.

Для первых гастролей в Женеве она выбрала спектакль «Брошенные музы» по пьесе известного канадского драматурга Мишеля Марка Бушара. (К слову, в оригинале пьеса, по которой в 2000 году был снят фильм, называется The Orphan Muses или Les Muses orphelines, что мы перевели бы как «Осиротевшие музы».) О чем спектакль? Действие происходит в маленьком канадском городе в Пасхальную субботу 1970 года. После долгих лет разлуки в родительском доме встречаются три сестры и брат, осиротевшие в раннем детстве. 25 лет назад во время войны погиб их отец, вскоре после этого исчезла и мать. Зритель присутствует при встрече четырех абсолютно разных людей, у которых больше нет и, кажется, никогда не будет ничего общего. Но неожиданное известие кардинально меняет ход событий. В попытке найти ответ на мучающиe всех вопросы проигрываются истории родителей, произошедшие в далёком прошлом. Глубоко запрятанные тайны прошлого и настоящего выползают на свет, скелеты выпадают из шкафов, ставят в тупик и переворачивают представление о происходящем не только у героев, но и у публики. Четырем актёрам удается создать особый мир, в котором реальность и сюрреалистический, внутренний мир персонажей переплетаются настолько, что становятся практически неотделимы друг от друга на пути к личной свободе.

Звучит серьезно, даже мрачновато, правда? Но Анжелика Оберхольцер-Смирнова уверяет, что спектакль, сопровождаемый прекрасной музыкой Астора Пьяцоллы и хореографическими номерами, полон не только меланхолии, но и иронии, и юмора.

«Основная тема спектакля - роль родителей в становлении личности, - рассказывает она. Нашей постановкой мы хотим побудить зрителя к поиску ответов на вопросы, что такое ответственность? Имеем ли мы право стопроцентно распоряжаться жизнью наших детей, а кто-то еще нашей жизнью? Имеет ли право кто-либо распоряжаться нашей жизнью? Где проходит граница между настоящей ответственностью и разрушительными и своевольными решениями наших близких, оправдываемые «ответственностью за ближнего»?

От редакции: Спектакль «Брошенные музы» будет показан в Женеве только один раз, 18 ноября, в театре Scène Caecilia (23 rue Antoine Carteret, 1202 Genève). Заказать билеты можно здесь.  Мы будем рады, если вы поделитесь впечатлениями.

Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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