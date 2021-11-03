За прошлый, практически несостоявшийся сезон столько планов не было реализовано, столько надо «нагонять»! Немного странно поэтому, что в качестве первой балетной постановки сезона нынешнего, первого без многолетнего руководителя балетной труппы Филиппа Коэна, Большой театр Женевы предлагает не что-то новое, а еще не успевшее забыться старое – «рождественский» шедевр Чайковского в постановке бельгийского хореографа Йероена Вербруггена, с теми же прекрасными декорациями в стиле барокко и экстравагантными костюмами, созданными парижскими дизайнерами Ливией Стояновой и Ясеном Самуйловым. Правда, за дирижерский пульт Оркестра Романдской Швейцарии на этот раз встанет в оркестровой яме театра дирижер из Марселя Янис Пуспурикас.

Впервые постановка была представлена в Женеве ровно семь лет назад, в ноябре 2014 года. Эта была первая самостоятельная работа бывшего танцовщика Балета Монте-Карло в качестве балетмейстера и вообще всемирная премьера. Ждали мы ее, помнится, с нетерпением и освещали максимально: и на репетиции ходили , и с г-ном Вербруггеном общались, и после премьеры делились впечатлениями. Кому интересно, прочитают наши публикации той поры, а мы напомним лишь, что рекомендовали, так сказать, спектакль к просмотру, с одной принципиально важной оговоркой – нас покоробило «несовпадение» сценического действия с музыкой, которая в балете, особенно в этом балете, все же остается главным. Мы сетовали тогда, что резкие движения танцоров, их прыжки и дерганья мешают восприятию знакомых с детства чарующих звуков, жалели об исчезновении всех четырех танцев кукол, музыкой подсказываемых… Все это Йерен Вербругген объяснял своим прочтением, которое ближе к фильму «Кошмар перед Рождеством» по сценарию Тима Бертона, чем к оригинальной сказке Гофмана.

Поскольку сейчас речь идет просто о повторном показе, никаких изменений в спектакле ожидать не приходится, но поговорить все же есть о чем. За прошедшие семь лет балет Вербруггена совершил большое турне и был показан во Франции, Италии и Германии, а наше общество претерпело изменения, которые неожиданным образом ощущаешь, думая об этой постановке.

Что прежде всего отличает сюжетную линию постановки Вербруггена от более традиционных версий «Щелкунчика» - Вайнонена, Баланчина, Нуриева, Барышникова, Ноймайера, Бежара и т.д.

Мари (Маша) у него – не хорошенькая маленькая девочка, ждущая новогодних подарков, но проблемный подросток, чувствующий себя в жизни неуютно, не вписывающийся в гомогенную массу себе подобных и от этого страдающий. Наши постоянные читатели знают, что число таких подростков, ищущих себя и не всегда находящих, в последние годы очень возросло, как и, увы, число летальных исходов таких поисков – не всем на помощь приходит Щелкунчик! Пандемия, с ее периодом вынужденной само- и просто изоляции, лишь усилила этот феномен. Так что в этом смысле Вербруггена с его прочтением можно назвать если не провидцем, то точно художником, разглядевшим проблему до того, как она выльется на первые страницы газет.

С другой стороны, когда Гофман писал сказку, а Чайковский - музыку, и даже когда Вербругген начинал работать над своей постановкой девять лет назад, движения #MeToo не существовало. Возможно, если бы балет создавался сегодня, трактовка его была бы вообще иной – авторы обошлись бы без Дроссельмейра, заменив его каким-то бесполым существом, например… И да, не поспоришь, девушки сейчас пошли прагматичные, помимо поцелуя принца им требуется еще ох как много чего. Бородатый же кордебалет вполне можно воспринять как реверанс в сторону ЛГБТ-сообщества - еще одна тема, мощно звучащая в последнее время.

Все это так, но, на наш взгляд, одна из проблем большинства попыток «осовременивания» классических произведений с целью придания им социальной направленности состоит в том, что направленность эта изменчива и преходяща, она заканчивается, когда так или иная социальная группа добивается цели - в качестве недавнего примера приведем результаты голосования по инициативе «Брак для всех». А Любовь, Красота – они вечны, и жаль, если они исчезают даже из сказок.

Несмотря на эти «но», мы собираемся вновь посмотреть спектакль и вам советуем – возможно, по прошествии семи лет наше восприятие его окажется совсем иным. Обменяемся потом впечатлениями!

От редакции: Балет «Щелкунчик» можно посмотреть на сцене Большого театра Женевы с 6 по 16 ноября, билеты проще всего заказать здесь.