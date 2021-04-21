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среда, 21 апреля 2021 года   

Вянущие «цветы жизни»|Les ados qui « fanent »

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21. 04. 2021.

Трудная жизнь швейцарской молодежи (c) Nashagazeta

И швейцарская пресса, и рассказы знакомых все чаще отражают озабоченность психологическим состоянием подростков. И каждый случай – особый.

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La presse suisse et les amis privés se montrent de plus en plus préoccupés par l’état psychologique des jeunes.

Нервозность, повышенная раздражительность, черные мысли, проблемы со сном, а то и вообще депрессия: негативные последствия пандемии коронавируса на психологическое состояние как взрослых, так и подростков многочисленны и разнообразны. Но речь сейчас именно о подростках, которым, возможно, сложнее справляться с собственными непривычными ощущениями, влияющими на их поведение.

С начала прошлого лета Университетский госпиталь Лозанны (CHUV) зарегистрировал на 50% больше госпитализаций подростков, чем годом ранее. Список желающих встретиться со специалистом из Медико-педагогической службе Женевы также значительно длиннее обычного. Та же ситуация в Службе психологической консультации для детей и подростков Романдской Швейцарии (SPEA). «Растерянные родители обращаются за помощью, но не всегда ее получают, - признался на страницах газеты Le Temps заведующий детской и подростковой психиатрической службой Университетского госпиталя Женевы (HUG) Реми Барб. – Коронавирус выявил уязвимые стороны у ранее беспроблемных ребят, а те, у которых проблемы были и раньше, страдают от них больше». Президент Франции Эммануэль Макрон «подарил» подросткам своей страны 10 бесплатных консультаций у психолога (услышав об этом, одна знакомая дама справедливо поинтересовалась: «А родителям?»).

Взрыв подростковых жалоб пришелся на март прошлого года, когда закрылись школы, и молодые люди оказались «в заточенье» дома, часто вместе с родителями, братьями-сестрами и прочими «раздражителями».  Их дискомфорт можно понять, но удивительно, что и после открытия школ ситуация не только не улучшилась, но часто наоборот: успеваемость падает, агрессивность по отношению к окружающим растет. В особо сложных случаях дело заканчивается госпитализацией, после которой специалисты советуют подросткам по несколько раз в неделю посещать так называемый «дневной госпиталь» - для плавного перехода к восстановлению нормальных отношений с окружающей средой. Во избежание возникновения зависимости, срок этого переходного периода обычно ограничивается тремя месяцами. «Каждая ситуация индивидуальна, но все ребята, которых мы тут принимаем, так или иначе выпали из своего привычного ритма, и мы помогаем им снова в него войти», так видят свою задачу сотрудники этой службы, уточняя, что многие ситуация не более сложные или серьезные, чем в обычное время, но взрослые, на которых выливается раздражение подростков, хуже справляются с проблемой и охотнее обращаются к врачам.

Так что же, родители виноваты? Родители подростков среди наших читателей согласятся, что нет, взрослые же тоже люди, страдающие от непривычной обстановки!

Проклятая пандемия не только сделала более уязвимыми семейные и социальные структуры, но и лишила нас привычного досуга и возможности путешествовать, то есть традиционных способов снятия стресса. Однако по мнению экспертов, подросткам эти ограничения переносить сложнее, чем взрослым. «Те, кто обращаются в госпитальную службу скорой помощи, - это лишь самые крайние случаи, от повторных побегов из дома до попыток самоубийства. А сколько еще молодых людей, психологическая стабильность которых подорвана, остаются невидимыми, вне сети профессиональной поддержки!», - призывает к бдительности Реми Барб.

Помимо ближайшего семейного окружения накопленное раздражение подростков выливается в социальные сети – все больше пользователей рассказывают о своих личных переживаниях очень откровенно, практически без фильтров. Если раньше на страницах YouTube, Instagram, Facebook ou TikTok чаще всего мелькали идеализированные картинки, то сейчас наблюдается обратная тенденция: никто больше не притворяется, что «все хорошо, прекрасная маркиза», а говорит о самом сокровенном, включая юношеские прыщи, например, с хэштег #Уменяугри, с соответствующими фотографиями без всякой ретуши.

Наступил момент истины, хотя бы в виртуальной реальности по мнению социолога Клэр Балле, такую форму принимает у наших детей сопротивление социальным нормам и поиск аутентичности.

Но есть и другое, совершенно полит-не-корректное мнение, касающееся, прежде всего, детей из обеспеченных швейцарских семей: «Избалованы они донельзя, не привыкли ни в чем получать отказ, вот и воспринимают любое ограничение, как личную драму. Никакая это не депрессия, а просто распущенность».

А вы какого мнения придерживаетесь, дорогие читатели?

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Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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