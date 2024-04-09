Автор: Надежда Сикорская, Женева, 09.04.2024.
17 апреля известный российский пианист представит на сцене женевского Виктория-холла программу, которая привлечет любителей не только фортепианной музыки, но и оперы.|
Le 17 avril le célèbre pianiste russe présentera, au Victoria-Hall de Genève, un programme qui risque d’attirer les amateurs du piano autant que ceux d’opéra.
Наша Газета уже не раз рассказывала о прекрасном российском пианисте Николае Луганском и предоставляла слово ему самому в пространном интервью. Так что на этот раз мы сфокусируемся на программе предстоящего концерта, от которой у любого серьезного меломана потекут слюнки. Музыкальными – как и живописными или театральными – диалогами сейчас удивить трудно, они вошли в моду сравнительно давно и, кажется, надолго. Однако их успех зависит, согласитесь, от уровня «собеседников». Надо отдать должное Николаю Львовичу – «собеседников» он подобрал бесподобных.
Второе отделение концерта будет посвящено опере, а еще точнее – Рихарду Вагнеру: переложения его оперной музыки для фортепиано в исполнении Николая Луганского вошли в диск «Рихард Вагнер: Знаменитые оперные сцены», выпущенный лейблом Harmonia Mundi 8 марта 2024 года и опровергший мнение о том, что музыка Вагнера хороша только в оркестровом исполнении. «Транскрипции и парафразы для фортепиано соло позволяют оценить красоту и дерзость языка его гармоний, его несравненной для той эпохи заклинательной силы, - читаем мы на сайте фирмы грамзаписи. – Выступая в роли как виртуоза, так и рассказчика, Николай Луганский погружает нас в мир, герои легенд которого повествуют – и на какой высокой ноте! – о страданиях и чаяниях людей».
Рассказчик Николай Львович, действительно, отменный – к нашему удивлению, мы узнали, что к диску Вагнера он пришел через… Пруста. Рассказ свой он начал издалека.
– Вагнер с детства был одним из моих любимых композиторов, хотя оперы его по многим причинам ставились в СССР редко. И произошла такая история. В 2022 году меня пригласили на фестиваль «Декабрьские вечера», проводившийся в Пушкинском музее по инициативе Святослава Рихтера. Мне позвонила Инна Ефимовна Прусс, почти четыре десятка лет занимавшаяся этим фестивалем, и объяснила, что очередной его выпуск будет посвящен любимому писателю Святослава Теофиловича. Писателем этим оказался Марсель Пруст. Признаться, Пруста с Рихтером легче связать, чем Пруста с Вагнером, однако играть мне предложили именно его транскрипции. Я был так польщен и счастлив, что немедленно согласился, - поделился Николай Луганский с Нашей Газетой, добавив, что, по совету Инны Ефимовны, прочитал тогда два романа Пруста, из которых понял связь: в них несколько раз встречались фразы о том, чтобы для того, чтобы попасть в вожделенный салон какой-нибудь графини, не будучи графом, необходимо было «прекрасно разыгрывать на рояле Вагнера».
Узнали мы от Николая Львовича и то, что традицию разыгрывать Вагнера на рояле ввели поклонники и друзья композитора, поскольку постановку его опер могли позволить себе лишь считанные европейские театры. В результате транскрипций отрывков из опер Вагнера существует огромное количество. Особую роль в пропагандировании музыки Вагнера сыграл Лист, которого Николай Луганский называет «святым человеком»: никто не посвятил столько времени и сил, доказывая современникам, что его коллеги – гениальные композиторы. «Вагнера он просто обожал, и Вагнер этим пользовался», - отметил российский пианист.
На тот момент, когда он решился сделать собственную обработку Четырех сцен из оперы «Гибели богов» (Götterdämmerung), завершающей тетралогию «кольцо Нибелунга», Луганскому не было и 30 лет, и он сказал себе: «А почему бы и нет?» И сделал. И сыграл в Пушкинском музее в 2002 году, потом еще дважды. После чего о них забыл. И вспомнил, когда пришло время задуматься о новом диске: «решив записать Вагнера, пришлось карандашиком писать ноты, что оказалось очень сложно».
Из восьми вошедших в диск записей Николай Львович решил предложить женевской публике упомянутые выше Четыре сцены из «Гибели богов» и Фортепианную транскрипцию сцены «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда», сделанную в 1867 году Ференцем Листом и относимую Николаем Луганским к «шедевральным».
Николаю Львовичу очень хотелось пересказать вам, дорогие читатели, все содержание четырех сцен, которое в его изложении звучит захватывающе и порой неожиданно – например, когда он восхищается гуманизмом Зигфрида по отношению к Брунгильде по сравнению с отношением Ивана Грозного или Генриха Восьмого к их женам, «а она почему-то обиделась и начала жаловаться мерзкому Хагену и указывать на место между лопаток мужа, где он совсем не защищен». Но мы думаем, что вы в состоянии ознакомиться с содержанием сами, например, вот здесь.
Однако особенно важную для Николая Луганского мысль мы с удовольствием до вас доносим. «В коротком «Похоронном марше» в честь великого героя звучат все важнейшие мотивы всей тетралогии – как минимум, дюжина, а музыковед найдет и больше. И важно то, что происходит в финале, где также отражается разница в мужской и женской психологии. Брунгильда винит в смерти любимого мужчины всех, кроме себя, и мстит всему миру, а прежде всего богам, разнося пламя, в котором сжигают героя, по всему миру, включая дворец богов. После сцены пожара звучит мотив, называемый музыковедами «Искупление любовью» – одна из красивейших тем тетралогии, в первый раз использовавшаяся в «Валькирии». Он звучит, как обещание будущего, в котором не будет всевластия золота и кольца, но будет Любовь».
На этой теме Любви мы и закончим наш рассказ о предстоящем концерте, искренне надеясь, что вы на него попадете и сами все услышите – билеты проще всего заказать здесь.
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