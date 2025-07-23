Роуз Уайли: рисуя впечатления | Rose Wylie : peindre ses impressions

Автор: Заррина Салимова, Берн, 23.07.2025.
Роуз Уайли в своем ателье, июнь 2023 года. Фото: Will Grundy © Rose Wylie Courtesy the artist and David Zwirner

Центр Пауля Клее в Берне представляет большую ретроспективу самобытной британской художницы Роуз Уайли. Рассказываем, что скрывается за кажущейся простотой и легкостью ее работ.

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Le Zentrum Paul Klee à Berne consacre une grande rétrospective à l’artiste britannique Rose Wylie. Découvrez ce qui se cache derrière la simplicité et la légèreté apparentes de ses œuvres.

В Центре Пауля Клее открылась идеальная летняя выставка – легкая, дерзкая, ироничная, не перегруженная лишними смыслами и политическими слоганами. И она не могла получиться другой, учитывая неординарную личность самой художницы Роуз Уайли. Ее работы на первый взгляд кажутся предельно простыми и чуть ли не примитивными, но при более внимательном рассмотрении становится понятно, насколько они остроумны, уникальны, оригинальны, продуманы и проработаны.

Представляя концепцию выставки на ее открытии, куратор Фабьен Эггельхефер, уже радовавшая посетителей Центра Пауля Клее другими отличными выставками работ женщин-художниц, призналась, что, впервые увидев картины Роуз Уайли в интернете, подумала, что они принадлежат какой-то молодой художнице. Когда же она узнала, что речь идет о 90-летней даме, то удивилась и заинтересовалась ее творчеством еще больше.

Rose Wylie, RW Party Clothes (Rose Wylie), 2016. Mr Luke Oxlade & Mrs Louisa Oxlade. Photo : Soon-Hak Kwon © Rose Wylie. Courtesy the artist. Photograph courtesy of Jari Lager

Биография Роуз Уайли может служить вдохновением для всех, кто боится возраста и думает, что «после тридцати жизни нет». Художницу, добившуюся признания во второй половине жизни, можно было бы причислить к late bloomer – категории людей, чьи таланты раскрываются позже, чем обычно. Она родилась в Кенте в 1934 году и до сих пор живет там же. В молодости она училась в школе искусств, где познакомилась с будущим мужем, художником Роем Окслейдом. Почти на два десятилетия она забросила живопись, чтобы посвятить себя семье, воспитанию троих детей и чтению. Так, в тишине и размышлениях, формировался ее будущий авторский стиль. Когда дети подросли, Роуз Уайли вновь начала интенсивно заниматься живописью, заменив «чтение на видение». В 1981 году, т.е. в возрасте 47 лет, она окончила Королевский колледж искусств в Лондоне. Ее первая персональная выставка состоялась в 1985 году, когда ей был уже 51 год. В октябре Роуз Уайли исполнится 91 год – она все еще полна энергии и продолжает работать в своей мастерской, пол которой устлан газетами, а окна живописно забрызганы каплями краски. Вообще газеты она очень любит: они каждый день приносят в дом вдохновение. Кроме того, она может вытирать об них свои кисти. И наконец, слои газет преобразуют жесткий пол в мягкую поверхность, что позволяет ей избегать болей в спине.

Для Роуз Уайли процесс создания картины часто начинается с визуального стимула. В процессе работы она «листает» поток изображений, пока что-то особенное и не соответствующее норме не привлечет ее внимание. Это может быть газетная фотография, комикс, кадр из фильма, произведение искусства или изображение, найденное в сети, например, косичка Роналдиньо или странно открытый рот модели в рекламе какого-то продукта.

Rose Wylie, Red Twink and Ivy, 2002. Courtesy the artist and David Zwirner Photo : Soon-Hak Kwon© Rose Wylie. Photograph courtesy of Jari Lager

В большинстве случаев Уайли сначала фиксирует свои визуальные впечатления в виде рисунка, при этом она не стремится к фотографическому сходству, а делает несколько штрихов, чтобы свести изображение, которое она запомнила, к тому, что ей кажется существенным. Затем художница дорабатывает рисунок. Если ей необходимо что-то исправить, то она не стирает линии и не соскабливает масляную краску, а добавляет сверху новый лист бумаги или кусок холста – некоторые ее эскизы выглядят как коллажи.

Уайли известна своим оригинальным подходом к перспективе и композиции, отличном от, например, традиционной ренессансной живописи. Она часто сопоставляет, казалось бы, несопоставимые образы, создавая интересные визуальные рифмы. Художница может объединить в одну композицию два холста. На одном, например, изображена понравившейся ей сцена из фильма, а на другом – сцена из ее повседневной жизни (цветок из ее сада, пятно от кофе и рот, облизывающий ложку). Для соединения двух частей она часто использует письмо. Причем ее интересует не столько содержание написанного, сколько форма и расположение букв. Процесс письма для нее важнее, чем правила орфографии, поэтому Уайли часто пишет фонетически, т.е. так, как она слышит слова.

Rose Wylie, Bagdad Cafe (Film Notes), 2015. Courtesy of the British Council Collection. Photo : Soon-Hak Kwon © Rose Wylie. Courtesy the artist. Photograph courtesy of Jari Lager

Ее работы отсылают к эстетике «плохой живописи». Под этим термином понимается прием, которым пользуются профессиональные художники, ставящие под сомнение академические стандарты и традиционное понимание хорошего вкуса. Однако за псевдонаивностью и нарочитой грубоватостью стоит глубокое знание поп-культуры, кино и истории искусства, а за кажущейся спонтанностью ее работ – много вложенного в них труда. Сама художница говорит, что в ее картинах нет определенных посылов: своими работами она старается пробудить в людях их собственные эмоции и мысли. Но если кому-то захочется копаться в смыслах, то он может этим заняться, так как смыслов и подтекстов в ее картинах предостаточно.

В экспозицию вошли более пятидесяти картин и дюжина рисунков; восемь работ написаны художницей специально для выставки и представлены публике впервые. Кроме того, к выставке музей выпустил каталог – красивое издание с «азбукой» Роуз Уайли (ее размышлениями о 26 важных для нее понятий, сгруппированных в алфавитном порядке; необычная пунктуация отражает ритм ее мыслей) и фотографиями знаменитого модного фотографа Юргена Теллера. В рамках подготовки к выставке куратор Фабьен Эггельхефер также побывала в ателье Роуз Уайли в Кенте – результатом стал короткий документальный фильм, позволяющий лучше понять, как устроен творческий процесс самобытной художницы.

Добавим, что в августе в Берне уже в десятый раз пройдет акция «Бесплатно в музей», в рамках которой по субботам вход в многочисленные музеи и культурные учреждения города и окрестностей будет свободным. Вы сможете посетить не только выставку Роуз Уайли в Центре Пауля Клее, но и полюбоваться коллекциями Художественного и Исторического музеев, побродить по залам Музея коммуникации (единственного в Швейцарии, посвященного различным аспектам межличностного общения), посмотреть на скелеты динозавров в Музее естественной истории, заглянуть в музей-квартиру Альберта Эйнштейна и полюбоваться редчайшими текстильными экспонатами в Фонде Абегг – и все это совершенно бесплатно.

От редакции: Выставка «Rose Wylie. Flick and Float» будет идти в Центре Пауля Клее до 5 октября. Практическую информацию можно найти на сайте zpk.org.

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