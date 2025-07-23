В Центре Пауля Клее открылась идеальная летняя выставка – легкая, дерзкая, ироничная, не перегруженная лишними смыслами и политическими слоганами. И она не могла получиться другой, учитывая неординарную личность самой художницы Роуз Уайли. Ее работы на первый взгляд кажутся предельно простыми и чуть ли не примитивными, но при более внимательном рассмотрении становится понятно, насколько они остроумны, уникальны, оригинальны, продуманы и проработаны.
Представляя концепцию выставки на ее открытии, куратор Фабьен Эггельхефер, уже радовавшая посетителей Центра Пауля Клее другими отличными выставками работ женщин-художниц, призналась, что, впервые увидев картины Роуз Уайли в интернете, подумала, что они принадлежат какой-то молодой художнице. Когда же она узнала, что речь идет о 90-летней даме, то удивилась и заинтересовалась ее творчеством еще больше.
Биография Роуз Уайли может служить вдохновением для всех, кто боится возраста и думает, что «после тридцати жизни нет». Художницу, добившуюся признания во второй половине жизни, можно было бы причислить к late bloomer – категории людей, чьи таланты раскрываются позже, чем обычно. Она родилась в Кенте в 1934 году и до сих пор живет там же. В молодости она училась в школе искусств, где познакомилась с будущим мужем, художником Роем Окслейдом. Почти на два десятилетия она забросила живопись, чтобы посвятить себя семье, воспитанию троих детей и чтению. Так, в тишине и размышлениях, формировался ее будущий авторский стиль. Когда дети подросли, Роуз Уайли вновь начала интенсивно заниматься живописью, заменив «чтение на видение». В 1981 году, т.е. в возрасте 47 лет, она окончила Королевский колледж искусств в Лондоне. Ее первая персональная выставка состоялась в 1985 году, когда ей был уже 51 год. В октябре Роуз Уайли исполнится 91 год – она все еще полна энергии и продолжает работать в своей мастерской, пол которой устлан газетами, а окна живописно забрызганы каплями краски. Вообще газеты она очень любит: они каждый день приносят в дом вдохновение. Кроме того, она может вытирать об них свои кисти. И наконец, слои газет преобразуют жесткий пол в мягкую поверхность, что позволяет ей избегать болей в спине.
Для Роуз Уайли процесс создания картины часто начинается с визуального стимула. В процессе работы она «листает» поток изображений, пока что-то особенное и не соответствующее норме не привлечет ее внимание. Это может быть газетная фотография, комикс, кадр из фильма, произведение искусства или изображение, найденное в сети, например, косичка Роналдиньо или странно открытый рот модели в рекламе какого-то продукта.
В большинстве случаев Уайли сначала фиксирует свои визуальные впечатления в виде рисунка, при этом она не стремится к фотографическому сходству, а делает несколько штрихов, чтобы свести изображение, которое она запомнила, к тому, что ей кажется существенным. Затем художница дорабатывает рисунок. Если ей необходимо что-то исправить, то она не стирает линии и не соскабливает масляную краску, а добавляет сверху новый лист бумаги или кусок холста – некоторые ее эскизы выглядят как коллажи.
Уайли известна своим оригинальным подходом к перспективе и композиции, отличном от, например, традиционной ренессансной живописи. Она часто сопоставляет, казалось бы, несопоставимые образы, создавая интересные визуальные рифмы. Художница может объединить в одну композицию два холста. На одном, например, изображена понравившейся ей сцена из фильма, а на другом – сцена из ее повседневной жизни (цветок из ее сада, пятно от кофе и рот, облизывающий ложку). Для соединения двух частей она часто использует письмо. Причем ее интересует не столько содержание написанного, сколько форма и расположение букв. Процесс письма для нее важнее, чем правила орфографии, поэтому Уайли часто пишет фонетически, т.е. так, как она слышит слова.
Ее работы отсылают к эстетике «плохой живописи». Под этим термином понимается прием, которым пользуются профессиональные художники, ставящие под сомнение академические стандарты и традиционное понимание хорошего вкуса. Однако за псевдонаивностью и нарочитой грубоватостью стоит глубокое знание поп-культуры, кино и истории искусства, а за кажущейся спонтанностью ее работ – много вложенного в них труда. Сама художница говорит, что в ее картинах нет определенных посылов: своими работами она старается пробудить в людях их собственные эмоции и мысли. Но если кому-то захочется копаться в смыслах, то он может этим заняться, так как смыслов и подтекстов в ее картинах предостаточно.
В экспозицию вошли более пятидесяти картин и дюжина рисунков; восемь работ написаны художницей специально для выставки и представлены публике впервые. Кроме того, к выставке музей выпустил каталог – красивое издание с «азбукой» Роуз Уайли (ее размышлениями о 26 важных для нее понятий, сгруппированных в алфавитном порядке; необычная пунктуация отражает ритм ее мыслей) и фотографиями знаменитого модного фотографа Юргена Теллера. В рамках подготовки к выставке куратор Фабьен Эггельхефер также побывала в ателье Роуз Уайли в Кенте – результатом стал короткий документальный фильм, позволяющий лучше понять, как устроен творческий процесс самобытной художницы.
Добавим, что в августе в Берне уже в десятый раз пройдет акция «Бесплатно в музей», в рамках которой по субботам вход в многочисленные музеи и культурные учреждения города и окрестностей будет свободным. Вы сможете посетить не только выставку Роуз Уайли в Центре Пауля Клее, но и полюбоваться коллекциями Художественного и Исторического музеев, побродить по залам Музея коммуникации (единственного в Швейцарии, посвященного различным аспектам межличностного общения), посмотреть на скелеты динозавров в Музее естественной истории, заглянуть в музей-квартиру Альберта Эйнштейна и полюбоваться редчайшими текстильными экспонатами в Фонде Абегг – и все это совершенно бесплатно.
От редакции: Выставка «Rose Wylie. Flick and Float» будет идти в Центре Пауля Клее до 5 октября. Практическую информацию можно найти на сайте zpk.org.