Что может случиться с незадачливыми туристами, которые решат привезти в качестве сувенира из отпуска бивень слона? Туристов оштрафуют, а предметы конфискуют и, возможно, даже выставят в Музее таможни – как напоминание другим о том, что без специального сертификата ввозить в Швейцарию изделия из животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, строго запрещено.

© OFDF

Музей таможни расположен в идиллическом уголке на берегу озера Лугано, всего в паре метров от итальянско-швейцарской границы. Он занимает здание, которое почти 90 лет, с 1904 по 1993 годы, служило пограничным постом. Идея использовать часть помещений как музей появилась у офицера пограничной службы Тичино Анджело Джанолы. В середине 1930-х годов он обратился к своим коллегам с просьбой собирать предметы, характерные для повседневной жизни пограничников.

Музей открылся в 1949 году, и в течение первых нескольких десятилетий его самыми популярными экспонатами были контрабандные товары, тайники для их провоза и экстравагантные средства передвижения. В обиходе Музей таможни известен как «Музей контрабандистов».

Действительно, в бедных приграничных районах контрабанда издавна была способом свести концы с концами. Нелегальная перевозка через границу табака, сахара, соли, риса, мяса и алкоголя была особенно широко распространена между Тичино и Италией – часть выставочного пространства посвящена этой увлекательной теме. Будни пограничников воссозданы в экспозиции на первом этаже музея. А новая временная выставка на верхних этажах здания посвящена нелегальной торговле охраняемыми видами животных и растений.

Ежегодно швейцарские таможенники изымают товары, не соответствующие положениям Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Это соглашение, одним из пяти членов-основателей которого является Швейцария и которое к настоящему времени ратифицировали более 180 государств, регулирует коммерцию в целях защиты около 40 000 видов животных и растений.

© OFDF

Какие же сюрпризы обнаруживают швейцарские таможенники во время досмотра багажа? Сумочки и ремешки для часов из кожи рептилий, роскошные шарфы из шерсти шатуш, чучела животных, предметы из слоновой кости… Конфискованные товары хранятся на складе Федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, часть из них выставлены в музее. В так называемой «комнате ужасов» можно увидеть, например, шкуру белого медведя с головой, два двухметровых слоновьих бивня, тонко вырезанные предметы из слоновой кости, позвонок кита, черепа животных разных видов и размеров, чучела змей и многие другие экзотичные предметы. К слову, для товаров, которые можно легко купить в Швейцарии, иногда требуется разрешение, если вы их ввозите из другой страны. Так, кактусы и орхидеи считаются охраняемыми растениями, поэтому они должны сопровождаться сертификатом CITES.

Добавим, что выявлять запрещенные предметы таможенникам помогают специально обученные собаки. Наказание за несоблюдение закона может быть строгим и предусматривает штрафы от ста до одного миллиона франков, а также лишение свободы на срок до пяти лет.