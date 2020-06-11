Мэтр Жан-Люк Годар, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе, в представлении не нуждается. Наша Газета рассказывала о его фильме «Книга образа» (франц.: Le livre d’image), премьера которого прошла весной 2018 года в Каннах. Картину, которая была награждена специальной «Золотой пальмовой ветвью» (ее вручили впервые), можно назвать революционной. Здесь нет героев и актеров – это последовательность кинематографических, музыкальных, литературных, художественных цитат и отрывков теленовостей, которые сменяют друг друга каждые несколько секунд. Перед нами – коллективная память человечества, в которую Годар погружает зрителя, но ничего не объясняет.

Поклонники творчества мэтра давно и не раз посмотрели эту картину, ей посвятили длинные статьи издания разных стран, но менее загадочной и богатой она от этого не стала, скорее, наоборот. Теперь у всех желающих есть возможность по-новому оценить «Книгу образа»… на выставке в Нионском замке. Над разработкой концепции работали Годар и арт-директор фестиваля документальных фильмов Visions du réel Эмили Буже. Экспозиция построена по тому же принципу, что и фильм – калейдоскоп, в котором можно что-то понять, заметить некую систему, только приложив усилие. Благодаря представленным на выставке отдельным кадрам мы видим «Книгу образа» в «разобранном» виде, при таком подходе посетители смогут восстановить фильм самостоятельно, рассматривая экспонаты и отделяя образ от звука. В коммюнике Visions du réel отмечается, что каждый может реконструировать произведение режиссера по-своему, поэтому, если вы придете на выставку с друзьями, то у вас будет возможность делиться впечатлениями и увидеть ее одновременно с нескольких сторон.

С точки зрения самого мэтра монтаж фильма ближе к архитектуре, чем к постепенному добавлению элементов, скрепляемых повествованием. Пять частей и финал «Книги образа» по-разному представлены в шести залах Нионского замка, а установленные телеэкраны и динамики заставят посетителей по-новому воспринимать внешний мир, пересмотреть свое отношение к звуку и изображению.

Посмотреть этот фильм – все равно, что посетить музей, посвященный истории всего человечества, а побывать на выставке, посвященной фильму, значит принять участие в процессе работы над кинокартиной уже после ее создания, дополняя ее своими впечатлениями и идеями. Вспоминая кадры из «Книги образа», сами собой приходят на ум строки из стихотворения Германа Гессе «Бессмертные»:

Мир безумный мечется, томится,

Жаждет войн, распутничает, врет,

Заново для каждого родится,

Заново для каждого умрет.

На первый взгляд «Книгу образа» можно сравнить с картиной Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929): здесь тоже все время сменяют друг друга разные сцены, мы видим мир таким, какой он есть, без попытки его приукрасить. При этом цель Вертова заключалась в том, чтобы продемонстрировать впечатляющие возможности киноязыка, принципиально отличные от возможностей литературы и театра, тогда как Годар дает нам своеобразное осмысление современного мира во всей его неоднозначности.

Проходя по залам выставки, снова понимаешь, что в работе Годара есть все, что угодно, кроме усталости – мэтр полон сил и новых идей, и способен еще многое сказать зрителю. Вопрос в том, насколько подготовлен сам зритель, чтобы воспринять сложный смысл картины, философию режиссера, который смотрит на мир с высоты своего опыта и одновременно бесконечно человечен.

Выставка продлится до 13 сентября этого года. Подробности – на сайте музея или по телефону +41 (0)22 316 42 73.