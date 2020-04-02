В официальном коммюнике арт-директор фестиваля Эмили Буже с сожалением подчеркивает, что Visions du Réel 2020 пройдет в режиме онлайн, из-за чего режиссеры и продюсеры не смогут, как обычно, вживую пообщаться с публикой и поделиться своими идеями. Зато еще больше зрителей смогут увидеть представленные на конкурс картины! Программа включает 167 фильмов, 113 из которых будут показаны по интернету, а победители будут объявлены после виртуального совещания членов жюри. Основные данные о фестивале: 58 стран-участниц, 89 мировых премьер, 45% картин, снятых женщинами, 24 ленты швейцарских режиссеров.



Какие же «наши» фильмы включены в программу?



На конкурс короткометражных и среднеметражных картин представлены несколько работ, среди них – новая лента режиссера и оператора Михаила Горобчука «Тени твоего детства» (2020, Россия). С наступлением ночи дом погружается в тишину, и темнота дает маленькой Стеше возможность исследовать другой мир, иногда пугающий, иногда увлекательный. Мысли и обрывки воспоминаний девочки появляются в виде образов, ребенок следит за развитием вымышленных историй.



Фильм «Неизвестный рай» (2020, Беларусь) Дарьи Юркевич – это рассказ о детях, которые родились много лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС. Герои ленты, живущие в Брагинском районе Гомельской области, не знали того мира, который был «До», так как родились в мире «После». Кто-то из них счастлив и не желает ничего менять, а кто-то хочет добиться успеха в других краях. Часто люди не задумываются о будущем, пока не станут родителями. Когда это случается, им хочется предугадать, что будет потом, понять, в каком новом мире предстоит жить их детям.



В своем фильме «Россия – это мы» (2019, Россия-США) Александра Дальсбек рассказывает историю Милены, Коли и их друзей, выросших в период президентства Владимира Путина. Если их родители могли побояться выйти на улицу, чтобы устроить акцию протеста, то молодые активисты не колеблются в борьбе за свои идеалы. За год до президентских выборов 2018 года герои картины прониклись идеями Алексея Навального и решили убедить москвичей не голосовать за Путина.





В конкурсе «» также участвуют несколько режиссеров с постсоветского пространства. Лента(2020, Россия-Франция) Адель Шайкуловой представляет зрителям ее семью. Эффекта естественности режиссер добилась, тайком снимая беседы родных. В картине «» (2020, Азербайджан) Лалы Алиевой показано озеро на севере Азербайджана и расположенная на его берегу святыня Пир Вир. Раньше сюда приходили женщины и, набрав воды, шепотом рассказывали свои истории, жалуясь на нелегкую жизнь, что помогало им восстановить душевные силы. В короткометражной ленте «» (2019, Россия) Алексея Евстигнеева представлена психологическая эволюция воспитанников кадетской школы: от первого автомата в руках до бойцов Росгвардии.В картине «» (2020, Казахстан-Великобритания, конкурс «Горящие огни») британских режиссеров Бена Эванса Джеймса и Эммы Чарльз оригинально представлен современный Казахстан. Зеленые степи, великолепная архитектура Нур-Султана, добыча соли – фильм состоит из отдельных фрагментов, на основе которых авторы постарались показать поиск Казахстаном собственного «я» в постсоветскую эпоху.Программа фестиваля доступна здесь . На страницах конкретных фильмов указано, будут ли они показаны онлайн.