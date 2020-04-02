Автор: Лейла Бабаева, Нион, 2. 04. 2020. Просмотров: 39
Chaque année à Nyon se tient Visions du Réel, l'un des plus grands festivals de cinéma documentaire européens. Du 17 avril au 2 mai, il se tiendra pour la 51-ière fois, mais pour la première fois – dans l’espace virtuel. Le programme comprend plusieurs films venant de l'espace post-soviétique.
В официальном коммюнике арт-директор фестиваля Эмили Буже с сожалением подчеркивает, что Visions du Réel 2020 пройдет в режиме онлайн, из-за чего режиссеры и продюсеры не смогут, как обычно, вживую пообщаться с публикой и поделиться своими идеями. Зато еще больше зрителей смогут увидеть представленные на конкурс картины! Программа включает 167 фильмов, 113 из которых будут показаны по интернету, а победители будут объявлены после виртуального совещания членов жюри. Основные данные о фестивале: 58 стран-участниц, 89 мировых премьер, 45% картин, снятых женщинами, 24 ленты швейцарских режиссеров.
Какие же «наши» фильмы включены в программу?
На конкурс короткометражных и среднеметражных картин представлены несколько работ, среди них – новая лента режиссера и оператора Михаила Горобчука «Тени твоего детства» (2020, Россия). С наступлением ночи дом погружается в тишину, и темнота дает маленькой Стеше возможность исследовать другой мир, иногда пугающий, иногда увлекательный. Мысли и обрывки воспоминаний девочки появляются в виде образов, ребенок следит за развитием вымышленных историй.
Фильм «Неизвестный рай» (2020, Беларусь) Дарьи Юркевич – это рассказ о детях, которые родились много лет спустя после аварии на Чернобыльской АЭС. Герои ленты, живущие в Брагинском районе Гомельской области, не знали того мира, который был «До», так как родились в мире «После». Кто-то из них счастлив и не желает ничего менять, а кто-то хочет добиться успеха в других краях. Часто люди не задумываются о будущем, пока не станут родителями. Когда это случается, им хочется предугадать, что будет потом, понять, в каком новом мире предстоит жить их детям.
В своем фильме «Россия – это мы» (2019, Россия-США) Александра Дальсбек рассказывает историю Милены, Коли и их друзей, выросших в период президентства Владимира Путина. Если их родители могли побояться выйти на улицу, чтобы устроить акцию протеста, то молодые активисты не колеблются в борьбе за свои идеалы. За год до президентских выборов 2018 года герои картины прониклись идеями Алексея Навального и решили убедить москвичей не голосовать за Путина.
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