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четверг, 2 июля 2020 года   

Швейцария на VII Санкт-Петербургском международном фестивале новой музыки reMusik.org |La Suisse est présente au VIIème festival international de nouvelle musique de St. Pétersbourg reMusik.org

Автор: НГ, Санкт-Петербург, 2. 07. 2020. Просмотров: 140

Kомпозитор Мехди Хоссейни, вдохновитель фестиваля (DR)

С 3 по 9 июля 2020 года в городе на Неве хоть и не в привычном формате, но пройдет этот сравнительно молодой фестиваль, в котором примут участие и швейцарские музыканты. Наша Газета с удовольствием приняла приглашение стать его информационным партнером.

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Ce festival relativement jeune aura lieu du 3 au 9 juillet sous forme des retransmissions en ligne gratuites sur le portail web www.remusik.org. C’est avec plaisir que Nasha Gazeta en est devenu un partenaire media.

«Зачинщик» фестиваля - Санкт-Петербургский центр современной академической музыки reMusik.org, который, как и фестиваль, придумал и воплотил в жизнь композитор Мехди Хоссейни.

Уроженец Тегерана, он начал своё музыкальное образование в Иране, изучая теорию персидской музыки и основы композиции под руководством Фархада Фахреддини. В дальнейшем М. Хоссейни закончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по классу композиции у профессора Александра Мнацаканяна и продолжил обучение в аспирантуре у профессора Сергея Слонимского, параллельно, под руководством профессора Т. С. Бершадской, занимался проблемами теории музыки как музыковед. Кроме того, Хоссейни учился композиции у профессора Наджила Осборна.

Его музыка часто звучит в Санкт-Петербурге на таких фестивалях, как «Петербургская музыкальная весна», «Современные Восток и Запад», «Современное прошлое», «Звуковые пути». Исполняют произведения Хоссейни такие оркестры, как Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и прочие. Ряд его произведений выпущен в свет издательством «Композитор. Санкт-Петербург».

В 2010 году Мехди Хоссейни основал Центр современной музыки Санкт-Петербурга, а следующим шагом стал фестиваль.
В связи со сложившейся ситуацией вокруг коронавируса основная программа фестиваля будет представлена в виде открытых онлайн трансляций на портале www.remusik.org.



Санкт-Петербургский международный фестиваль reMusik.org – крупнейший фестивалем новой музыки в России. Одна из ключевых идей фестиваля — показать новейшие тенденции в мире академической музыки и самые разные ее направления: экспериментальная, электроакустическая, электронная музыка, мультимедийные проекты, свободная импровизация…

В программе – только мировые и российские премьеры сочинений, созданных в последние десятилетия. Каждый год таких набирается более пятидесяти. Произведения подобраны так, что, несмотря на сложность и оригинальность музыкального языка, от слушателя не требуется специальной подготовки. Формат представления музыки не ограничен традиционными академическими концертами, а предполагает перформансы и экспериментальные выступления.

Швейцарской музыкальной культуре на фестивале reMusik.org придается особое значение. Благодаря Швейцарскому совету по культуре Про Гельвеция каждый год в фестивале новой музыки reMusik.org, собирающем более 5000 слушателей, участвуют представители этой страны (музыканты, ансамбли, композиторы), способствуя интенсивному творческому взаимообмену.

В программе фестиваля этого года прозвучат мировые и российские премьеры произведений таких швейцарских композиторов, ткак Оскар Бьянки, Артуро Корралес, Андреас Эдуардо Франк, Янник Гигер, Миша Кэсер, Эзко Кикоутчи, Пауль Клифт, Барблина Майерханс, Катарина Розенбергер и Кэти ван Эк.

В VII Санкт-Петербургском международном фестивале новой музыки участвуют два швейцарских ансамбля: Lemniscate и Trio SÆITENWIND, которые активно сотрудничают с российскими композиторами.



Trio SÆITENWIND выступит 7 июля в 20 ч. с программой из произведений, написанных специально для трио. Ансамбль уникального состава (аккордеон, виолончель, саксофон) охватывает широкий спектр музыкальных стилей, исполняет собственные аранжировки как репертуарных произведений, так и современную музыку, также принимая участие в инновационных экспериментальных проектах. Трио, базирующееся в Базеле, регулярно приглашается для участия в престижных концертных программах и фестивалях на родине и в других странах.

  Ансамбль Lemniscate сыграет дважды: 5 июля в 20 ч. состоится концерт, где прозвучат премьеры произведений Эрика Онья, Кэти ван Эк, Эрика Ваблса, Юрия Каспарова и Антона Линдстрёма, а 9 июля в 20 ч. музыканты закроют программу фестиваля, исполнив под руководством дирижера Даниэля Морейры произведения Дарьи Звездиной, Томаса Кесслера, Катарины Розенбергер, Дмитрия Курляндского, Михаэля Байля и Андреаса Эдуардо Франка.   Lemniscate – международный ансамбль солистов, увлеченных современной музыкой.  В его репертуаре – сочинения знаковых композиторов нашего времени. Ансамбль не только присоединяется к композиторским инициативам, но и работает над укреплением связей между коллегами-исполнителями. С 2016 года Lemniscate работает над проектом Swingers Club, в котором предлагает коллегам обмениваться репертуаром и заказами на сочинения с целью расширения культурного обмена между музыкантами, городами, музыкальной и кураторских практик.

Помимо Lemniscate и Тrio SÆITENWIND произведения швейцарских композиторов исполнят и другие участники фестиваля, такие как Les Percussions de Strasbourg (Франция), Adapter (Германия), Московский ансамбль современной музыки (Россия) и Mixed Sound Personnel (Германия), а одним из профессоров проходящих в рамках фестиваля Композиторских курсов во второй раз станет швейцарский композитор Оскар Бьянки.   Оскар Бьянки родился в 1975 году в Милане, обучался композиции, дирижированию, электронной музыке в Миланской консерватории им. Дж.Верди и в Болонье. В 2002- 2004 гг. изучал музыкальную информатику в парижском центре IRCAM, затем стажировался в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Лауреат престижных композиторских конкурсов. Участвовал в программах резиденциях DAAD Kunstlerprogramm Berlin, Pro Helvetia в Варшаве и Йоханесбурге, Центра искусств Флориды.


Фестиваль reMusik.org на протяжении всего своего существования представляет швейцарских музыкантов на лучших площадках Санкт-Петербурга, таких как Мариинский Театр, Санкт-Петербургская Филармония, Новая сцена Александринского театра, Санкт-Петербургская государственная Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Музей Эрарта, площадка Скороход, креативное пространство “Люмьер-Холл”, Яани Кирик, Мастерская М. К. Аникушина, Новая Голландия и другие. Среди приглашенных швейцарских ансамблей были Lemanic Modern Ensemble, Vortex, Proton Bern, Batida, Mondrian, Ensemble of Nomads, Electric Primitivo, ensemble für neue musik zürich и другие.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Швейцарского совета по культуре Про Гельвеция, Французского института, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге, Генерального консульства Королевства Бельгия в Санкт-Петербурге, Польского института в Санкт-Петербурге.

Конечно, ничто не сравниться с погружением в музыку в концертном зале. Но если можно найти хоть какой-то позитив в нынешней ситуации, так эта возможность следить за фестивалем, не выходя из дома. Слушайте и делитесь своими впечатлениями!

 

 

 

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