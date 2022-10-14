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пятница, 14 октября 2022 года   

Семья Баренбойм в Швейцарских Альпах|Famille Barenboim dans les Alpes Suisse

Автор: Надежда Сикорская, Андерматт, 14. 10. 2022.

Так выглядит концертный зал в Андерматте (DR)

Фестиваль «Музыка в Андерматте» приглашает любящих горы меломанов на поистине необыкновенные концерты. Да еще со скидкой для наших читателей!

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Le festival « Аndermatt Music» invite les mélomanes qui aiment aussi la montagnes aux deux concerts peu ordinaires.

Швейцария страна чудес! В этом лишний раз убеждаешься, когда узнаешь, что кому-то пришла в голову идея создать концертный зал в месте, куда не часто ступает нога человека, и устраивать там вечера классической музыки с исполнителями мирового уровня! Этот отважный «кто-то» – женщина!

Швейцарский дирижер и музыковед Лена-Лиза Вюстендорфер родилась в 1983 году в Цюрихе и получила профессиональное образование в Высшей школе музыки Базеля. В 2019 году она основала Швейцарский Оркестр (Swiss Orchestra) и взяла в свои явно не хрупкие руки руководство Аndermatt Music – единственным организатором концертов в регионе Готтарда, доносящим музыку до самой высокогорной концертной площадки. По мнению Лены-Лиза Вюстендорфер, место вполне подходящее: залу Andermatt Concert Hall, расположенному в самом центре северно-южной оси Европы, словно велено судьбой соединять людей и культуры посредством классической музыки. Единственный настоящий концертный зал в Альпах, Andermatt Concert Hall приглашает на 20 концертов в течение всего года и предоставляет возможность насладиться не только музыкой, но и необычной архитектурой, строго соблюдающей нормы устойчивого развития Андерматта, региона, который у многих наших читателей ассоциируется лишь с походом Суворова и Чертовым мостом. Одним словом, уникальный опыт гарантирован, а не это ли в нашей время главная роскошь?

Как завлечь меломанов в такую если не глушь, то, мягко говоря, отдаленную местность, которая, оказывается, на удивление музыкальна? Знали ли вы, например, что из кантона Тичино до Андерматта можно добраться на почтовом автобусе? И что автобус этот не простой: предупреждая пешеходов и прочих участников движения в Альпах о своем приближении, он издает триаду из Увертюры к опере Дж. Россини «Вильгельм Телль», о которой Наша Газета уже имела повод подробно рассказывать, как и о ее главном герое символе борьбе Швейцарии за свою независимость.

И все-таки, как завлекать? Разумеется, громкими именами. «Семья Баренбойм в Андерматте» – читаем мы в рекламе концертов, которые пройдут в следующую пятницу и субботу, и сразу начинаем думать, как бы добраться и где остановиться, даже если знаем, что сам Даниэль Баренбойм в наши горы не приедет. К сожалению, у знаменитого дирижера и пианиста, родившегося в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Российской империи пианистов Аиды Шустер и Энрике Баренбойма и позже учившегося дирижированию у Игоря Маркевича в Зальцбурге, возникли проблемы со здоровьем. Но он делегировал в Андерматт свою «лучшую половину» - жену Елену Башкирову и их младшего сына Майкла Баренбойма, концертирующего скрипача, который на этот раз выступит в качестве концертмейстера Ансамбля Иерусалимского международного фестиваля камерной музыки, созданного его мамой в 1998 году.

Напомним нашим читателям, что Елена Башкирова училась в  Московской консерватории им. П.И. Чайковского у своего отца, известного пианиста Дмитрия Башкирова, с которым мы имели удовольствие знакомить наших читателей; увы, Дмитрий Александрович скончался в марте 2021 года. Совсем молодой Елена уехала на Запад, так и не получив, насколько нам известно, консерваторского диплома. Но, как мы видим, ей это не помешало.

В первый из двух «андерматтских вечеров», 21 октября, Ансамбль под управлением Елены Башкировой исполнит произведения Россини и Брамса. Третья из шести сонат Россини для струнных звучит, как и пять остальных, крайне редко. Сам композитор уже во взрослом возрасте написал на партитуре, написанной им в 12 лет, «Шесть ужасных сонат». Такая самокритика достойна восхищения, но согласиться с ней нельзя – сонаты совершенно очаровательные.

Иоханнес Брамс тоже писал камерную музыку для струнных, правда, отказался от этого дела в 1890 году, поставив точку в Квинтете, оп. 111. К счастью для меломанов, до этого он успел написать, в 1864 году в Баден-Бадене, великолепный Секстет для струнных № 2 соль мажор оп. 114. А в 1891-м не удержался и сочинил Трио ля минор для фортепиано, кларнета и виолончели, оп. 114, назвав кларнет «соловьем оркестра». Обоими великолепными произведениями насладятся те, кто не страдает головокружением от высоты.

Программа второго вечера, 22 октября, посвящена композиторам-романтикам Феликсу Мендельсону-Бартольди, Роберту Шуману и Францу Шуберту. В частности, любители классики/покорители горных высот услышат вокальный цикл Мендельсона в аранжировке немецкого композитора Ариберта Раймана на стихи Генриха Гейне, пытающихся дать ответ на вопрос «… а если это смерть?» Восемь лирических мелодий исполнит немецкая сопрано Мойка Эрдман.

Ну, а чтобы слушатели не покинули зал в меланхолическом настроении, концерт завершится обожаемым всеми произведением, известным под названием «Форель»: в искристом, струящемся квинтете, единственном фортепианном квинтете Шуберта, так и слышится плещущаяся в воде рыбка, которая попалась на крючок 22-летнему композитору в 1819 году.

Разве не прекрасный повод устроить себе выходные на природе и с музыкой? Найти дополнительную информацию и заказать билеты можно здесь. Читателям Нашей Газеты предоставляется 15% скидка на оба концерта - при заказе билетов достаточно указать код GAZETA22. Наслаждайтесь!

 

 

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