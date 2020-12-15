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вторник, 15 декабря 2020 года   

Роден/Арп|Rodin/Arp

Автор: Надежда Сикорская, Базель - Bâle, 15. 12. 2020.

Огюст Роден. "Торс Адели", 1882 г. Musée Rodin, Paris, Inv. S.01223 Photo : © musée Rodin (photo Christian Baraja)

Так просто, без выкрутасов, называется первая музейная выставка, в рамках которой вступают в диалог Огюст Роден и Жан (Ханс) Арп. До 16 мая в Фонде Бейлера в Базеле.

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Voici le titre simple et sans fioritures donné à la première exposition muséale qui fait dialoguer Auguste Rodin et Jean (Hans) Arp. A voir à la Fondation Beyeler, jusqu’à 16 mai 2001.

Федеральный совет пощадил – пока! – музеи, последний островок относительно живой культуры, куда нам еще не закрыт доступ, хоть и только до 19 ч. и не по воскресеньям. Но и на том спасибо. Постараемся увидеть в этом позитив: может, те, кто раньше обходили музеи стороной, предпочитая кино или дискотеки, теперь от скуки заглянут – глядишь, и понравится. И если уж начинать, то почему бы не с двух таких глыб скульптуры, как реформатор этого вида искусства в 19 веке Огюст Роден (1840-1917) и один из главных протагонистов абстрактной культуры века 20-го и основатель группы «Дада» в Цюрихе Жан/Ханс Арп (1886-1966). (Сразу поясним разночтение имени: родился Арп в Страсбурге, а умер в Базеле, вот и величают его одни на французский лад, другие на немецкий. Мы остановимся на французском варианте.)

Итак, два скульптора, обладавшие огромным даром творческой инновации и не боявшиеся смело экспериментировать. По замыслу кураторов выставки, представленные на ней творения Родена и Арпа служат наглядными примерами фундаментальных аспектов развития современной скульптуры: Арп подхватил привнесенные Роденом художественные идеи и новые возможности и развил их в биоморфных формах, по-своему их интерпретируя и противопоставляя им собственное видение. До сих пор точно не установлено, довелось ли художникам встретиться лично – теоретически такое возможно, но совершенно очевидны как «узы родства» между их творениями, так и различия – именно эта почти конфронтация выразительных средств делает выставку столь интересной для посетителя.

Отправной точкой вашего визита станет скульптура Жана Арпа «Автоматическая скульптура» («Посвящение Родену»), созданная в 1938 году, и его стихотворение «Роден» 1952 года (да, он еще и стихи писал). Помимо этих очевидных «признаний в любви» великому предшественнику со стороны коллеги из следующего поколения, художественный диалог между ними выявляет и другие связи, общие отсылки и творческие поиски. Внимательному зрителю становится понятным соотношение между содержанием и концептуальным подходом, имеющим корни в изучении таких экзистенциальных тем, как сотворение, развитие, трансформация и вырождение. Результат размышлений об этом – новое, неожиданное изображение человеческого тела, животных и растений. И у Родена, и у Арпа мы встречаем особые, иногда поддающиеся сравнению концепции природы и искусства, которые выводят на первый план творческий процесс с его пробами и ошибками, возводя случайность в художественный принцип.

Обоих художников занимает идея всего живого как самостоятельной философской темы, которую они облекают в дышащие жизнью скульптурные формы.

Обращает на себя внимание и общность методов, выражающаяся, например, в переходе фигур из одного материала в другой и в их воспроизведении в разных форматах – от миниатюрного до монументального. Оба художника заботились и к презентации своих работ, к выбору цоколя, например: известно, что именно Роден первым привлек внимание к этому вопросу как к части общего художественного замысла. Наконец, есть у них и общие мотивы – тень, рука Творца или ваза, которую они рассматривают и как предмет, и как емкость, меру объема, и общая любовь к литературе – к греческой античности или к «Божественной комедии» Данте.

Выставка в Фонде Бейлера, ставшая возможной благодаря сотрудничеству с Музеем Родена в Париже, «привокзальным» Музеем Арпа в Роландзеке (Германия) и частными коллекционерами, представляет около 110 шедевров, среди которые такие знаковые творения, как «Мыслитель» и «Поцелуй» Родена и «Птолемей» и «Торс» Арпа.

В лучших традициях современной музеографии выставку будет сопровождать перформанс: с 29 января по 14 февраля 2021 года Анна Тереза Де Кеерсмакер, выдающаяся бельгийская танцовщица и хореограф, крупнейшая фигура современного танца (к слову, дочь фермера, ставшая баронессой), представит свою новую работу – «Dark Red» («Темно-красный»). Стоит съездить в Базель!

 

 

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