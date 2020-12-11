Covid-19: новые ограничения в Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Берн, 11. 12. 2020.
На состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.|
Lors de sa séance du 11 décembre, le Conseil fédéral a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. L’objectif est de réduire encore les contacts et d’éviter les rassemblements de personnes.
Намерение правительства усилить противоэпидемические меры вызвало возмущение властей франкоязычных кантонов, которые полагают, что предприняли больше усилий для обеспечения безопасности населения, чем их коллеги в немецкоязычной части страны. В результате, после нескольких дней консультаций, Федеральный совет все-таки решил ввести новые ограничения, но они будут не такими строгими, как планировалось изначально.
Новые правила с 12 декабря
В полночь с 11 на 12 декабря в Швейцарии вступают в силу очередные ограничения, которые будут действовать до 22 января 2021 года.
Магазины, рынки, музеи, библиотеки, спортивные и развлекательные заведения должны оставаться закрытыми с 19.00 до 6.00, а также по воскресеньям и праздничным дням. Рестораны и бары будут работать до 19.00, а 24 и 31 декабря – до 1 часа ночи. Продажа еды на вынос и доставка могут осуществляться до 23:00.
Питейные заведения в кантонах с благоприятной эпидемиологической обстановкой могут работать до 23.00 при условии, что в течение семи дней показатель репродукции вируса составляет меньше 1, а частота заболеваемости оценивается ниже среднего по Швейцарии. Как отметил на состоявшейся в пятницу пресс-конференции министр здравоохранения Ален Берсе, в настоящее время это относится ко всем кантонам Западной Швейцарии. При этом должна быть обеспечена возможность отслеживания контактов, а при принятии решения будет учитываться состояние системы здравоохранения. Любой кантон, желающий продлить часы работы на своей территории, должен достичь соглашения с соседними регионами.
Федеральный совет воздержался от введения новых ограничений в частной сфере. Таким образом, по-прежнему на встречах с родными и близкими могут находиться до десяти человек, включая детей. Правительство, впрочем, настоятельно рекомендует собираться членам не более двух домохозяйств. По словам Алена Берсе, цель новых мер состоит в том, чтобы побудить людей избегать перемещений, оставаться по вечерам дома и встречаться с небольшим количеством людей.
Публичные мероприятия запрещены, за исключением религиозных церемоний (до 50 человек), похорон в присутствии семьи и близких друзей, законодательных собраний и политических демонстраций.
Непрофессиональные спортивные и культурные мероприятия разрешены при условии, что в них будут участвовать не более пяти человек одновременно. Контактные виды спорта запрещены. Исключения предусмотрены для детей и молодежи до 16 лет. Допускаются тренировки и соревнования в профессиональных лигах, но без зрителей. Репетиции артистов или ансамблей также могут продолжаться.
Если санитарная обстановка не улучшится, то на следующей неделе Федеральный совет может обсудить вопрос введения более жестких мер.
Снова более 5000 новых случаев
После наблюдавшегося на прошлой неделе небольшого замедления в Конфедерации снова зафиксирован рост заражений. Так, 11 декабря федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 5136 инфекциях, 174 госпитализациях и 106 летальных исходах. Доля положительных тестов составила 15,24%. Всего за последние 14 дней инфекция была подтверждена у 53 760 человек, что соответствует 621,88 случаям на 100 000 жителей.
Добавим, что в пятницу в южной части кантона Граубюнден впервые в Швейцарии приступили к массовому тестированию населения. В пилотном проекте, направленном на выявление как можно большего количества инфекций, участвуют восемнадцать коммун, а целевая аудитория охватывает около 35 000 человек. Власти надеются провести 20 000 тестов с пятницы по воскресенье. Результаты сообщаются в течение 20 минут.
Длительные симптомы Covid-19
Согласно исследованию, проведенному Женевским университетом (UNIGE) и Женевским университетским госпиталем (HUG), треть переболевших Covid-19 в относительно легкой форме, то есть без необходимости лечения в стационаре, жалуются на симптомы заболевания даже через шесть недель после постановки диагноза. Ученые и медики сделали эти выводы по результатам наблюдения за 669 пациентами, средний возраст которых составил 43 года. Речь идет о 60% женщин, 25% медицинских работников и 69% людей, не имеющих факторов риска. Среди наиболее частых симптомов, которые сохраняются даже через несколько недель после выздоровления, фигурируют усталость (14%), одышка (9%), потеря обоняния и вкуса (12%), кашель (6%) и головные боли (3%).
Осторожно, аллергия!
Наша Газета уже писала, что Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech и приступила в иммунизации населения. На днях стало известно, что британские органы здравоохранения посоветовали не вводить препарат людям, у которых в прошлом были тяжелые аллергические реакции на другие вакцины, лекарственные средства или продукты питания, а также тем, кто вынужден всегда иметь при себе инъектор адреналина на случай анафилаксии. По сообщениям властей, два человека в Великобритании, которые плохо отреагировали на первые прививки, уже поправляются: оба настолько склонны к аллергии, что всегда носят с собой адреналин.
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