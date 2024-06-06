Автор: Надежда Сикорская, Женева, 06.06.2024.
Так называется новая выставка в женевском музее Барбье-Мюллер, на которой мы искренне советуем вам побывать.|
Ceci est le titre de la nouvelle exposition au musée Barbier-Mueller, que nous vous recommandons vivement.
Наши постоянные читатели знает, что Наша Газета давно сотрудничает с этим расположенным в Старом городе Женевы частным музеем так называемого примитивного искусства, коллекция которого – крупнейшая в мире. Масштаб ее таков, любоваться экспонатами можно только «порционно», а потому сотрудникам приходится регулярно менять витрины. В последние годы руководство музея нашло наилучший, на наш взгляд, способ знакомить публику со своими шедеврами, начав серию диалогов, в которых предметы из собрания Барбье-Мюллер соседствуют с произведениями современных художников.
Благодаря такому подходу жители и гости Женевы смогли увидеть, например, великолепные фотографии американца Стива Маккарри и не менее великолепные керамические творения испанца Мигеля Барсело.
Теперь наступил черед Джона Армледера вступить в диалог. Джон Армледер родился в Женеве в 1948 году, но мать его была американкой, отсюда и не типичное для швейцарца имя. Выступая на вернисаже выставки «Прозрачности», он рассказал, что решение стать художником принял еще в возрасте восьми лет, когда мама впервые отвела его в нью-йоркский МОМА, где он увидел «Черный квадрат» Малевича.
Армледер учился в Школе изобразительных искусств (фр. École des Beaux-Arts) в Женеве в 1966-1967 годах и в Летней школе Glamorgan в Великобритании в 1969-м, был получателем нескольких стипендий. На протяжении 1960-х и 1970-х годов Джон Армледер принимал активное участие в движении Флюксус, противопоставлявшем «академическое» искусство «коммерческому», а в 1969-м стал одним из основателей Группы Экарт, известной преимущественно перформансами и публикациями.
Сделав карьеру – Джон Армледер был, в частности, удостоен престижной премии Мерет Оппенгейм – с конца 1990-х он в течение пятнадцати лет преподавал в Академии Бруншвига и в Кантональной школе искусств в Лозанне.
За плечами Джона Армледера – многочисленные персональные выставки, всегда сопровождаемые качественными каталогами, проходившие в самых разных музеях Базеля, Женевы, Золотурна, Парижа, Ниццы, Утрехта, Дюссельдорфа, Берлина, Нью-Йорка, Филадельфии, Аспена, Сеула, Токио… В 1986 году он представлял Швейцарию на Биеннале в Венеции, а также участвовал в Биеннале в Сиднее и Париже.
Специалисты говорят о Джоне Армледере, что он часто анализирует контекст, в котором искусство демонстрируется, и рассматривает выставку как медиум. Что в ранних своих работах он ставил под сомнение понятие подлинности искусства с помощью инсталляций, которые объединяли найденные им объекты и его собственную абстрактную живопись, часто иронично отсылающую к модернизму.
С 1990-х Джон Армледер создаёт то, что он сам называет «мебельная скульптура» (англ. «Furniture Sculptures») – инсталляции, в которых сопоставляется мебель с монохромной или абстрактной живописью, написанной непосредственно на мебели или на холстах. Вообще, при всем разнообразии форм работ художника, их объединяет случайность как метод создания произведений, в силу чего его даже сравнивают с композитором Джоном Кейджем. Он часто использует сценографию, помещая разные отдельные работы в непосредственной близости друг от друга, создавая выставки, похожие на инсталляции. Так что идея диалога должна была сразу ему понравиться, что и произошло.
Была и другая причина, почему он согласился выставить в женевском музее свои работы из стекла. В течение многих лет состоя в дружеских отношениях с семьей Барбье-Мюллер, первую свою стеклянную скульптуру он создал в 2017 году – на смерть Жан-Поля Барбье-Мюллера и в память о нем. Тогда же она была показана в семейном музее.
Работы в нынешней экспозиции отбирались по принципу прозрачности, в буквальном смысле слова. Многие их них раньше не выставлялись или выставлялись крайне редко. В «пары» к ним – в силу схожести или, наоборот, контраста – были отобраны предметы из собрания музея.
Насколько удачно это получилось, вы сможете судить сами, побывав в музее Барбье-Мюллер до 5 января 2025 года.
Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборыВ сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.
Швейцария прикрывает границыВ течение богатого событиями лета на границах страны участятся проверки – правда, не на всех и не всегда. А тогда какой смысл?
Обжигающие цены швейцарских отелейНесмотря на успешный зимний сезон, этим летом цены на гостиничные номера в Швейцарии снова вырастут.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Добавить комментарий