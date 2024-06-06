Наши постоянные читатели знает, что Наша Газета давно сотрудничает с этим расположенным в Старом городе Женевы частным музеем так называемого примитивного искусства, коллекция которого – крупнейшая в мире. Масштаб ее таков, любоваться экспонатами можно только «порционно», а потому сотрудникам приходится регулярно менять витрины. В последние годы руководство музея нашло наилучший, на наш взгляд, способ знакомить публику со своими шедеврами, начав серию диалогов, в которых предметы из собрания Барбье-Мюллер соседствуют с произведениями современных художников.

Благодаря такому подходу жители и гости Женевы смогли увидеть, например, великолепные фотографии американца Стива Маккарри и не менее великолепные керамические творения испанца Мигеля Барсело.

Теперь наступил черед Джона Армледера вступить в диалог. Джон Армледер родился в Женеве в 1948 году, но мать его была американкой, отсюда и не типичное для швейцарца имя. Выступая на вернисаже выставки «Прозрачности», он рассказал, что решение стать художником принял еще в возрасте восьми лет, когда мама впервые отвела его в нью-йоркский МОМА, где он увидел «Черный квадрат» Малевича.

Армледер учился в Школе изобразительных искусств (фр. École des Beaux-Arts) в Женеве в 1966-1967 годах и в Летней школе Glamorgan в Великобритании в 1969-м, был получателем нескольких стипендий. На протяжении 1960-х и 1970-х годов Джон Армледер принимал активное участие в движении Флюксус, противопоставлявшем «академическое» искусство «коммерческому», а в 1969-м стал одним из основателей Группы Экарт, известной преимущественно перформансами и публикациями.

Сделав карьеру – Джон Армледер был, в частности, удостоен престижной премии Мерет Оппенгейм – с конца 1990-х он в течение пятнадцати лет преподавал в Академии Бруншвига и в Кантональной школе искусств в Лозанне.

За плечами Джона Армледера – многочисленные персональные выставки, всегда сопровождаемые качественными каталогами, проходившие в самых разных музеях Базеля, Женевы, Золотурна, Парижа, Ниццы, Утрехта, Дюссельдорфа, Берлина, Нью-Йорка, Филадельфии, Аспена, Сеула, Токио… В 1986 году он представлял Швейцарию на Биеннале в Венеции, а также участвовал в Биеннале в Сиднее и Париже.

Специалисты говорят о Джоне Армледере, что он часто анализирует контекст, в котором искусство демонстрируется, и рассматривает выставку как медиум. Что в ранних своих работах он ставил под сомнение понятие подлинности искусства с помощью инсталляций, которые объединяли найденные им объекты и его собственную абстрактную живопись, часто иронично отсылающую к модернизму.

С 1990-х Джон Армледер создаёт то, что он сам называет «мебельная скульптура» (англ. «Furniture Sculptures») – инсталляции, в которых сопоставляется мебель с монохромной или абстрактной живописью, написанной непосредственно на мебели или на холстах. Вообще, при всем разнообразии форм работ художника, их объединяет случайность как метод создания произведений, в силу чего его даже сравнивают с композитором Джоном Кейджем. Он часто использует сценографию, помещая разные отдельные работы в непосредственной близости друг от друга, создавая выставки, похожие на инсталляции. Так что идея диалога должна была сразу ему понравиться, что и произошло.

Была и другая причина, почему он согласился выставить в женевском музее свои работы из стекла. В течение многих лет состоя в дружеских отношениях с семьей Барбье-Мюллер, первую свою стеклянную скульптуру он создал в 2017 году – на смерть Жан-Поля Барбье-Мюллера и в память о нем. Тогда же она была показана в семейном музее.

Работы в нынешней экспозиции отбирались по принципу прозрачности, в буквальном смысле слова. Многие их них раньше не выставлялись или выставлялись крайне редко. В «пары» к ним – в силу схожести или, наоборот, контраста – были отобраны предметы из собрания музея.

Насколько удачно это получилось, вы сможете судить сами, побывав в музее Барбье-Мюллер до 5 января 2025 года.