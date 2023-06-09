Пространство для эксперимента

Признаться, до прошлого лета автор этих строк не много знала об одной из главных американских художниц двадцатого столетия. Со времен учебы в США остался стандартный набор штампов: «американка в Париже», яркая палитра, абстракционизм. Но выставка Ширли Джаффе, которая проходила в парижском Центре Помпиду весной-летом 2022 года, впечатлила настолько, что сразу захотелось узнать побольше: про поиск себя и про развод, про дружбу с другими американскими абстракционистами и жизнь в Европе, про студию в пятом округе Парижа и открытия, сделанные художницей уже в пожилом возрасте. Все полученные знания пригодились в связи с проходящей в Базеле персональной выставкой Джаффе, которую, как оказалось, связывали со Швейцарией особые отношения.

Американская еврейка, родившаяся в 1923 году с фамилией Стернштейн, Джаффе перебралась в Европу в 1949-м вслед за мужем-журналистом, который, как участник Второй мировой войны, получил грант американского правительства на обучение в Сорбонне. В Париже Джаффе сблизилась с другими художниками из Северной Америки, в частности с Кимбером Смитом, чьи работы также представлены на выставке в Базельском Художественном музее. Знакомство и сотрудничество со швейцарским искусствоведом и куратором Арнольдом Редлингером (в разные годы руководившим Кунстхалле Берна и Кунстхалле Базеля), с которым ее познакомил американский художник-абстракционист Сэм Фрэнсис, помогло ей в 1958 году попасть в число участников передвижной выставки «Новая американская живопись», а через какое-то время – в швейцарские частные и музейные коллекции.

Сегодня в Швейцарии и в первую очередь в Базеле хранится немало работ художницы разных лет. Собственно, отчасти это и стало поводом для проведения большой ретроспективы, соорганизатором которой кроме парижского Центра Помпиду выступил музей Матисса в Ницце, куда выставка отправится в октябре 2023 года. Но помимо чисто формальных причин в интересе ведущих музеев к творчеству Джаффе есть и более глубокие, причем как художественные, так и социально-политические. Дело в том, что Джаффе, в отличие от многих американок своего поколения сумевшая уйти от мужа и сформироваться как самостоятельная творческая единица в Берлине 1960-х, в эпоху холодной войны и строительства Стены оказалась человеком века скорее двадцать первого.

Ее абстрактная живопись, яркая, геометрическая и наполненная, пробуждает самые разные мысли и допускает различные трактовки и интерпретации, не противоречащие друг другу. Ее живой интерес к другим медиа, в первую очередь к современной академической музыке, и дружба с лидером музыкального авангарда второй половины 20 века Карлхайнцем Штокхаузеном отнюдь не случайны. Искусство Джаффе синтетично по своей природе, неважно, рисовала ли она крошечные акварели на бумаге, делала ли плоские, больше похожие на аппликации, картины или создавала гигантские «хаотичные» холсты. При всей своей формальной законченности ее работы вызывают желание рассмотреть их с разных сторон и под разными углами, подвигать их и самому подвигаться вокруг. С этим, кстати, отлично поиграли в Базеле, где и места под выставку отведено, кажется, больше, чем в Париже, и пространство, полное воздуха и света, гораздо комплиментарнее по отношению к картинам Джаффе.

Со-куратор выставки Ольга Осадчая любезно согласилась дать небольшое интервью Нашей Газете.

Ольга, почему Базельский художественный музей решил организовать выставку Ширли Джаффе именно сейчас, в 2023 году?

Выставка проводится в сотрудничестве с Центром Помпиду в Париже, поэтому сроки ее проведения во многом зависели от графиков обоих музеев. Однако нам удалось представить эту выставку в тот же промежуток времени, что и выставки Charmion von Wiegand и Andrea Büttner. Это действительно мощные выставки трех очень разных женщин с тремя интересными подходами к искусству. Еще до того, как мы запланировали выставку Джаффе, музей приобрел ее картину Medrano (1959). Это великолепный образец периода абстрактного экспрессионизма художницы, а для нас – возможность добавить ее уникальный голос к нашей (в остальном мужской) коллекции абстрактной экспрессионистской живописи. Затем мы приобрели картину Big Square (1963), которую она написала в Берлине. Звезды сошлись в нашу пользу, когда мы объединились с Фредериком Полем, куратором современного искусства в Центре Помпиду, чтобы воплотить его идею ретроспективы Ширли Джаффе в Базеле.

Что в этой выставке особенного лично для Вас? В том числе по сравнению с парижской, которая проходила в прошлом году в Центре Помпиду?

Мы смогли добавить много важных работ, включая картины, которые находятся в частных и институциональных коллекциях в США. На нашей выставке мы уделяем особое внимание многочисленным связям Ширли Джаффе со Швейцарией (особенно с Базелем, Берном и Цюрихом) и ее переходному периоду в Берлине. Мы также смогли показать более широкую подборку ее работ на бумаге разных периодов творчества и взять интервью у самых близких художнице людей: вы можете услышать их на выставке и на нашем сайте. Еще одним ярким событием стал проект Manyness – звуковой хеппенинг Ширли Джаффе, в ходе которого все здание музея превратилось в резонирующее пространство для экспериментальной музыки, включая композиции Карлхайнца Штокхаузена и Янниса Ксенакиса, которых Джаффе очень ценила.

Что связывает Вас с Джаффе и как Вы работали со своим сокуратором Фредериком Полем?

Буду с Вами предельно откровенна: три года назад я мало что знала о Ширли Джаффе. Но знакомство с ее творчеством и жизнью и возможность так глубоко изучить ее картины стали одним из самых насыщенных моментов моей работы в Базельском художественном музее. Сотрудничество с Фредериком Полем, экспертом по Ширли Джаффе (и многим другим художникам), было настоящим удовольствием. Он – идейный вдохновитель выставки, но в Базеле мы смогли создать наше собственное видение, которое он полностью поддержал.

И последнее, но не менее важное: не могли бы Вы рассказать немного подробнее о Ваших кураторских проектах - как в Базеле, так и до вашего переезда в Швейцарию?

До того, как я переехала в Швейцарию в 2014 году, я была студенткой … Большую часть времени занималась писательством. В Художественном музее я была со-куратором выставок, посвященных Марку Шагалу, Сэму Гиллиаму, Теастеру Гейтсу и Камилю Писсарро, а также крупной выставки, посвященной коллекции фотографий Руфи и Питера Херцогов, одной из крупнейших частных коллекций народной фотографии в мире.

… А еще кураторы выставки в Базеле Ольга Осадчая и Фредерик Поль сделали прекрасные пояснения, собрали фотографии разных лет и тщательно поработали над тем, что называется контекстом: рассказы о личной жизни Джаффе чередуются с фрагментами ее писем к галеристам, а анонсы выставок – с обложками каталогов к ним. Но, пожалуй, главная особенность и ценность экспозиции – это устные истории, которые может послушать каждый желающий, владеющий английским, немецким или французским языком. Эти местами очень личные рассказы создают дополнительную краску и позволяют узнать Джаффе не только как большую художницу, но и как человека. Ее личность оказывается в итоге настолько масштабной, что после возвращения из музея еще долго просматриваешь фотографии картин в телефоне и перелистываешь страницы захваченного в музее подробного гида по выставке.