Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 28 апреля 2020 года   

«Пир во время чумы». Загадка № 7|«Le Festin en temps de peste». Devinette N 7

Автор: Рада Ландарь, Бостон - Женева, 28. 04. 2020. Просмотров: 50

Предлагаем вашему внимаю седьмой и последний ребус из серии «Отгадай художника». Надеемся, что во время вынужденной самоизоляции наши публикации помогали вам хоть ненадолго отрываться от коронавирусной темы и поднимали настроение!

|

Voici le septième et dernier round de notre jeu « Devines le peintre ». Nous espérons que durant la période de l’isolation forcée nos publications vous ont distrait du thème de Covid-19 et vous ont un peu remonté le moral !

Видно, подустали наши читатели от нынешней стрессовой ситуации: никто не отгадал зашифрованного на картинке художника. А ведь это – Босх, единственный и неповторимый! Неужели не узнали?

Сейчас такое время, что не только желательно, но и категорически необходимо быть во всем профессионалом: информация легко доступна и многогранна, и без солидных знаний вязнешь в болоте текста первого попавшегося эксперта. И хорошо, если эксперт не в кавычках, а вот если полузнайка с амбициями, то, как говорится, тушите свет!

К Босху, или Еруну Антонисону ван Акену (1450-1516), вошедшему в историю искусства под именем Иероним Босх, это утверждение вполне применимо. Столько вокруг Босха всяких выкладок, заметок, историй, статей, научных работ, эссе, исследований и просто популярных книжек, что и не пересчитать. Увы, чаще всего авторы один за другим методично перетаскивают друг у друга ошибки и предрассудки, нанизывая бусины заблуждения на нить нелепостей, чередующихся с фактами и разумными доводами. Вереница красочно оформленных несуразностей сливается в некое коллективное, непостижимое повествование о художнике, которого все мы знаем, но о котором известно очень мало.



Что известно доподлинно? Родился Босх в городе Хертогенбос, в Бургундии (Северный Брабант) в середине 15 века. Название города, от которого Ерун образовал свой псевдоним «босх», можно перевести, как «герцогский лес», а потому один из рисунков-подсказок на нашей картинке и есть не что иное, как лес. Известно также, что дедушка, папа, дяди и племянники Босха были художниками. После смерти отца он унаследовал его мастерскую в центре рыночной площади, а в 1480 году женился на девушке из богатой семьи – Алейт Гойартс ван дер Меервене. В деньгах не нуждался, детей не имел, был любимым живописцем престижного Братства Богоматери, для которого выполнил множество заказов. Он не всегда подписывал свои работы, не всегда указывал дату и не оставил не только пояснений к своим сложным картинам и образам-ребусам, но даже никакие его письма до нас не дошли!
Поэт, писатель и художник Карел ван Мандер в своей «Книге о художниках» (1604), ставшей первым искусствоведческим трудом в Северной Италии, написал: «Кто бы был в состоянии рассказать о всех тех бродивших в голове Иеронима Босха удивительных и странных мыслях, которые он передавал с помощью кисти, и о тех привидениях и адских чудовищах, которые часто более пугали, чем услаждали смотревшего!»



Действительно, столько бесовских образов, чудовищ, разных странных, нелепых и жутких существ мы не встретим в таком же изобилии ни у одного самого «зловещего» художника Европы. Разве что у Франсиско Гойи. Многие считали Босха еретиком, приверженцем оккультных знаний, алхимиком, членом секты адамитов… Высказывались даже предположения о его инопланетном происхождении! Потому второй рисунок на нашей картинке – черт с кистью художника.

Но все эти домыслы в итоге оказались, конечно, только домыслами. Босх был на хорошем счету у католической церкви и никогда не имел с ней никаких конфликтов и недопонимания. На наш взгляд, Иероним Босх – один из самых лиричных художников мира, живопись его переполнена аллюзиями, поэтическими метафорами и свидетельствует о самом близком знакомстве со средневековыми рукописными книгами с их замысловатыми и ироничными иллюстрациями-маргиналиями на полях. Не случайно один из исследователей изобразительного наследия Босха назвал его «художником сложносочиненных дрорери». О любви к соединению в одном образе «мягкого с кислым и черного с пустым» говорит третья подсказка на нашей картинке – рисунок рыбы с человеческими ногами. Были и такие, кто считали его сюрреалистом XV века, извлекающим свои образы из глубин подсознания. Пять веков спустя Макс Эрнст и Сальвадор Дали сами объявили себя его наследниками. Правда, видения Босха, в отличие от произведений сюрреалистов, выглядят вполне реалистичными при всей их нереальности.



Шлейф неразгаданных загадок тянется не только за картинами Босха и его жизнью, но и за смертью. Иероним Босх умер 9 августа 1516 года в родном Хертогенбосе в возрасте около 65 лет и был торжественно похоронен в часовне собора св. Иоанна, створки алтаря которого он ранее расписал. Но когда в 1977 году могилу открыли, она оказалась пустой! Согласно документам, за прошедшие века гроб никто не вскрывал, и куда отправился погулять великий мертвец, вырвавшись из насильственной изоляции, никто так и не может объяснить – вероятно, эта загадка так и останется неразгаданной!

Королем ребусов Иеронимом Босхом мы завершаем наш цикл картинок-загадок. Огромное спасибо всем, кому было интересно играть с нами или просто угадывать для себя задуманного нами художника. И кто знает, может быть, до встречи?

Об авторе: Рада Ландарь – историк, искусствовед, выпускница отделения изобразительных искусств исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, докторант кафедры славистики Женевского университета. Куратор нескольких выставок и соавтор сопровождавших их каталогов. Живет в Бостоне. Но душой в Женеве.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 0.95
CHF-RUB 76.61
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Мнение читателей

В рамках преодоления экономического кризиса, вызванного Covid-19, Социалистическая партия Швейцарии предлагает "добавить" 10% к федеральному налогу для всех тех, чей доход превышает 300 тысяч шв. франков. Что вы об этом думаете?
Согласен/Согласна
31%
Не согласен/Не согласна
69%
Всего голосов: 61

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Путешествие из Москвы в Женеву в условиях эпидемии коронавируса

 Читатель Нашей Газеты поделился личным опытом, который, на наш взгляд, может быть интересен и полезен многим.

Всего просмотров: 4,742

Зулейха, не закрывай глаза!

 В России разразился скандал вокруг сериала на основе романа Гузель Яхиной, последний эпизод которого была показан вчера по каналу «Россия-1». Предъявленные творческой группе обвинения кажутся нам симптоматичными для российского общества.

Всего просмотров: 1,836

В Швейцарии будут проводить больше тестов на коронавирус

 Федеральный департамент здравоохранения (OFSP) расширил критерии проведения тестов на коронавирус на всех лиц с симптомами острых респираторных заболеваний. До настоящего времени лабораторная диагностика проводились лишь у пациентов, нуждающихся в госпитализации или относящихся к группе риска.

Всего просмотров: 1,794
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Шизофрения излечима!

 Фото - Наша газета Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»

Всего просмотров: 80,942

Covid-19: возвращение к работе во время пандемии

 На каких условиях сегодня вновь откроются врачебные кабинеты, парикмахерские, массажные салоны и институты красоты?

Всего просмотров: 1,121

Кто сегодня в парикмахерскую?

 Сегодняшний день особый: как подснежники и крокусы робко показывают в первые дни весны свои бело-разноцветные головки, так и мы, после почти полутора месяца изоляции, робко вылезем сегодня на свет…

Всего просмотров: 837
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top