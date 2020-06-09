В течение всего этого странного периода мы внимательно следили за деятельностью наших партнеров из мира культуры, переживая за них и радуясь проявляемой ими изобретательности. Оркестр Романдской Швейцарии упоминался особенно часто: виртуальная пресс-конференция, онлайн-концерты, выездные бесплатные выступления…

Все это, конечно, здорово, и директор оркестра Стив Роже и его коллеги большие молодцы, но так хотелось живой, не через Zoom, музыки! И вот – свершилось! Вследствие отмены Федеральным советом ряда ограничений, ОРШ может предложить изголодавшимся по музыке меломанам две серии концертов – коротких (не более часа), проходящих без антракта, с числом слушателей, не превышающем 250 человек. Конечно, для огромного Виктория-холла с его 1628 местами, это маловато, но большего не позволяют действующие санитарные требования. Эти концерты – бесплатные, что возможно благодаря полученным Оркестром многочисленным пожертвованиям и поддержке одной щедрой меценатки.

Первая серия состоит из четырех вечеров с одинаковой программой: Концерт Моцарта для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор KV 488 и Симфония N° 41 до мажор KV 551, «Юпитер». Тоже Моцарта, разумеется. Первые два были «для своих» – обладателей абонементов, спонсоров и т.д., – чтобы удостовериться, что все работает. Автору этих строк выпало счастье побывать на самом первом концерте, 6 июня, который можно без преувеличения назвать историческим.

Как это было

Несмотря на субботний день, улицы, прилегающие к Виктория-холлу, были пустынны. Ну, в этом нет ничего особенного. Тем более, в дождь. Припарковаться удалось сразу, а это случай исключительный! Перед входом в главный концертный зал города не было привычной толпы – гостей встречали указатели: четные места – сюда, нечетные – туда. Дезинфицирующее средство для рук. Смотрители зала и сотрудники оркестра в масках или защитных козырьках. Программки – не типографские, а просто на принтере отпечатанные, бесплатные. Билеты с указанием мест все гости получили заранее по электронной почте, чтобы сократить число прямых контактов и прикосновений.

Лица у всех радостные, просветленные, как на встрече давно не видевших друг друга и сильно соскучившихся друзей. Да так и есть: в зале сплошь знакомые лица. Конечно, странно видеть в огромном зале «шахматную» рассадку публики: в одном ряду два человека посередке, в другом, по одному с каждого края и так далее.



Вопреки традиции, немногочисленные слушатели застали оркестр уже сидящим на сцене – на полагающемся расстоянии, а то и с прастиковыми перегородками - не во фраках и длинных платьях, а по принципу «белый верх, темный низ». В большинстве случаев темным низом были черные джинсы. В джинсах вышел и художественный руководитель оркестра Джонатан Нотт, правда, в серых. «Дирижер в джинсах?» – так и видим мы поднимающиеся в изумлении брови пожилых меломанок с буклями. Да, представьте себе, и контраст между роскошным барочным обрамлением и расслабленным внешним видом музыкантом лишь подчеркивал исключительность момента.

Кто играл?

Выход к роялю аргентинского пианиста Нельсона Гернера, которого швейцарцы после победы на Женевском международном конкурсе в 1990 году считают своим, вызвал овацию! Его имя уже несколько раз встречалось на наших страницах, так что напомним лишь, что Нельсон родился в 1969 году в Буэнос-Айресе, очень рано проявил интерес к музыке и был объявлен вундеркиндом. Поступив в консерваторию родного города, уже в 11 лет он выступил с первым сольным концертом. Победа на конкурсе Листа в Буэнос-Айресе дала ему право на дебют в знаменитом Театре Колон с Филармоническим оркестром Буэнос-Айреса. После этого он и приехал в Женевскую консерваторию продолжать свое профессиональное образование в классе Марии Типо. Нельсон активно концертирует и как солист, и в ансамблях с другими прекрасными музыкантами: с ним любят играть Соль Гамбетта, Борис Бровцын, Вадим Репин, Гари Хоффман, Стивен Иссерлис… Его выступление в 2011 году на Фестивале в Вербье в дуэте с выдающейся пианисткой Мартой Аргерих с «Симфоническими танцами» Сергея Рахманинова (в авторской транскрипции для двух роялей) и «Вальсом» Мориса Равеля стало одним из ярчайших музыкальных впечатлений. Прекрасная седовласая Марта была в зале и в субботу: пришла в маске, но потом сняла и ее и первая поднялась, аплодируя.



Художественный руководитель Оркестра Романдской Швейцарии Джонатан Нотт также не нуждается в представлении читателям Нашей Газеты. Он родился в семье священника англиканского Вустерского собора. Получил музыкальное образование в Кембриджском университете и в Королевском Северном колледже музыки в Манчестере.





Дирижёрская карьера Джонатана Нотта в основном связана с немецкими оперными и симфоническими оркестрами. Его дебют состоялся в 1988 году в рамках оперного фестиваля оперы в тосканском городке Батиньяно. В 1989 году он начал работать во Франкфуртском оперном театре. В 1991 году стал первым капельмейстером Гессенского государственного театра в Висбадене, а в 1995-1996 годах исполнял обязанности главного дирижёра Гессенского государственного оркестра. В 1995-2000 гг. руководил французским Ensemble Intercontemporain, с 2000 года – Бамбергский симфонический оркестр, с 2014 года – Симфонический оркестр Токио. Обладатель Премия Мидем за лучшую симфоническую запись 2010 года (Симфония №9 Г. Малера). Придя в Оркестр Романдской Швейцарии в начале сезона 2017/18 гг., он уже через год принял на себя нелегкую задачу – организацию векового юбилея оркестра, созданного Эрнестом Ансерме.Мы благодарны Джонатану Нотту за то, что русская музыка не исчезает из репертуара ОРШ – именно с его легкой руки нынешний сезон проходит под знаком не только его соотечественника Бенжамена Бриттена, но и «нашего» Дмитрия Шостаковича



Что играли?



Для первого «послекарантинного» концерта музыканты выбрали Моцарта – вечно юного, легкого, прекрасного, жизнеутверждающего! Причем те его произведения, для исполнения которых не требуется оркестр в полном составе – невозможно усадить его на сцене, соблюдая социальную дистанцию.



Его Концерт для фортепиано с оркестром № 23 ля мажор (К. 488) – это 26 минут наслаждения! Он был завершен композитором, как указано в составленном им самим каталоге, 2 марта 1786 года, за два месяца до премьеры его оперы «Свадьба Фигаро» и за три недели до окончания работы, 24 марта, над следующим фортепианным концертом. Вот такая производительность труда! Композиция была частью серии из трёх абонементных концертов, исполнявшихся той весной и, вероятно, Моцарт сам играл в одном из них. Концерт написан для фортепиано и оркестра, состоящего из одной флейты, двух кларнетов, двух фаготов, двух валторн и струнных. Как и в более поздних работах Моцарта, количество духовых инструментов соответствует количеству струнных.



С этим великолепным произведением связан эпизод российской музыкальной истории, известный по книге Дмитрия Шостаковича «Свидетельство» и удачно использованный создателями нашумевшего фильма «Смерть Сталина». Итак, известно, что как-то Сталин позвонил руководству Радиокомитета и спросил, есть ли у них запись 23-го фортепьянного концерта Моцарта в исполнении Марии Юдиной, который он слышал по радио днем раньше. Запись, которой на тот момент не было, была за ночь срочно организована и прислана вождю. Вскоре после этого Юдина получила конверт с двадцатью тысячами рублей. Ей сказали, что это – по специальному распоряжению Сталина. Тогда она написала ему письмо в таком роде: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь».



История умалчивает, как отреагировал на это неслыханной дерзости послание Сталин – реакции советского громовержца были непредсказуемые также, как и древнеримского бога, которому Моцарт посвятил свою 41-ю симфонию, известную под названием «Юпитер» и также прозвучавшую в концерте.



Работа над ней была закончена 10 августа 1788 года, симфония должна была прозвучать в концерте (вместе с 39-й и 40-й), средства для которого собирались по подписке. Однако концерт не состоялся, и обстоятельства первого исполнения симфонии не известны. По мнению многих исследователей название «Юпитер» было дано симфонии несколько позже лондонским импресарио Дж. П. Саломоном, однако известный российский музыковед А. Майкапар ставит авторство Саломона под сомнение, поскольку «в 1823 году было издано переложение Симфонии № 90 Й. Гайдна, в котором говорилось, что она называется "Симфония Юпитер", и что это название было присвоено ей Саломоном... Возникает большое сомнение, что Саломон одинаково назвал два сочинения разных композиторов». Тем не менее, Майкапар отмечает, что «это название прочно закрепилось за симфонией, очевидно, потому что в некотором роде довольно точно характеризует действительно присущие этой самой монументальной и сложной симфонии Моцарта олимпийское величие и эпический размах».



Позволим себе заметить, что величие тогда уж скорее Капитолийское, а не олимпийское. Что касается возможности описания словами волшебной музыки, то никто не сделал это лучше П. И. Чайковского, записавшего: «Симфония "Юпитер" Моцарта – одно из чудес симфонической музыки, особенно благодаря финалу... Замечательно, что при самых сложных контрапунктических комбинациях, при самом широком симфоническом развитии тем и неисчерпаемом богатстве чередующихся эффектов контраста Моцарт довольствуется в этой симфонии необыкновенно скромным, умеренным по составу оркестром».



Что же касается Юпитера, то, в интерпретации ОРШ, он представлялся нам не бородатым старцем с молнией в руке, а симпатичным белокурым голубоглазым парнем, носившимся по залу в легкой дизайнерской тунике, ничего не скрывающей, но все, что надо, подчеркивающей. Римлянин, одним словом!



… Сидя в почти пустом зале, до отказа наполненном позитивной энергией, мы невольно думали о том, как проходили концерты в Ленинградской филармонии в годы войны, когда слушать музыку приходили реально умирающие от голода люди, многие – в последний раз. Так что грех нам, женевцам, жаловаться на мелкие неудобства.



Правда, никто из попавших на концерт счастливцев и не думал жаловаться! Овации публики после исполнения и программных произведений, и сыгранного Нельсоном Гёрнером на бис «Маленького танца» («Bailesito ») аргентинского композитора Карлоса Гуаставино, были такими, что казалось, будто аплодируют и все вынужденно пустующие кресла. Незабываемый вечер, спасибо, ОРШ!

От редакции: Следующие два концерта из первой серии состоятся в женевском Виктория-холле 16 и 18 июня, начало в 20 ч. Попасть на них можно исключительно по предварительной записи на сайте оркестра.



Вторая серия концертов намечена на 23, 25 и 27 июня, программа на 25-е уже объявлена и запись открыта, прочая информация появится в ближайшее время. Следите! И покупайте абонемент ОРШ но новый сезон, чтобы точно ничего не пропустить! А если нашего рассказал вам недостаточно, посмотрите короткий репортаж RTS.

