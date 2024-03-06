О Мастерах и Маргаритах

В то время как российская пропаганда не устает убеждать ее потребителей в отмене русской культуры на Западе, мы только и успеваем рассказывать вам об этой самой культуре на примере нашей маленькой Швейцарии: то концерт, то выставка, то книга вышла… И это правильно, ведь именно русская культура точнее всего нажимает на все больные места российского общества. Дошла очередь и до кино, самого массового, как известно, из искусств. Справедливость утверждения В. И. Ленина была в очередной раз доказана: случайно узнав, что в Женеве можно посмотреть «Мастера и Маргариту», я сразу зашла на сайт кинотеатре Cinelux, где обнаружила аншлаг на все объявленные сеансы. Вот это да! Пришлось воспользоваться блатом и получить все же две, как сказали бы герои фильма, контрамарки.

Посмотреть фильм хотелось и из-за обожания книги, и по причине огромного числа разноречивых откликов на него в соцсетях (которые я не читала, чтобы не подпадать под чужие влияния), и в силу самого факта выхода такого фильма в России (особенно после того, как режиссер четко высказался против войны в Украине) и его коммерческого успеха: премьера состоялась 25 января 2024 года, а уже ко 2 марта картина Михаила Локшина, которую посмотрели 7 млн зрителей, заработала в прокате больше 2 млрд рублей, став самым кассовым фильмом с рейтингом 18+ в истории российского проката.

Однако просмотр мог для меня не состояться: перед фильмом кинотеатр крутил рекламу некоей ассоциации, название которой называть не хочется, призывающей к борьбе с апартеидом в Израиле – удивительно, согласитесь, в условиях хваленого швейцарского нейтралитета. Очень захотелось встать и уйти, но профессиональный долг не позволил. Однако после сеанса пожаловалась и, думаю, больше никто этого не увидит. По крайней мере, «в связке» с Булгаковым.

Разумеется, эта пакость не имеет никакого отношения к владельцу компании Swiss Partnership Алексею Первушину, которому мы и обязаны возможностью посмотреть новинку не в пиратской копии, а на большом экране. Несмотря на явный интерес зрителей, Алексей волновался: насторожили звонки ему и в кинотеатр из газеты Le Temps, да и сама организация проката на этот раз проходила гораздо сложнее, чем всегда. «Я давно работаю на швейцарском рынке, предлагая чаще всего безобидные комедии и поддерживая контакты со многими партнерами, - рассказал Алексей Нашей Газете. – К счастью, отношение многих из них не изменилось – например, в Монтрё, в Лугано, в Женеве. А вот Pathé дверь для фильмов российского производства закрыл без всяких «но», да и в Базеле мне сказали, что они поддерживают Украину и поэтому никакой российский контент показывать не будут.»

Наши постоянные читатели знают, что именно в Базеле мы уже несколько раз сталкивались с довольно странными формами поддержки Украины – будь то в главном музее города или в университете. Можно лишь сожалеть о такой близорукости, как и о том, что мемориальная доска в честь Булгакова на здании областной больницы в Черновцах, где в 1916 году он трудился хирургом, в 2022-м была демонтирована. Зато Дом-музей в Киеве, где он родился, работает, как и Дом-музей в Москве, где он прожил почти всю жизнь, и эта тонкая булгаковская ниточка дает пусть маленькую, но надежду!

Но поговорим, наконец, о фильме, снятом «по мотивам» великого романа, одного из произведений, сложнее всего поддающихся как инсценировке, так и экранизации: слишком хорошо известен текст, слишком знакомы и любимы персонажи, которых читатели представляют себе по-своему и обижаются, если созданные их воображением образы не совпадают с теми, что им показывают на сцене и в кино. Задача авторов фильма усложнялась еще и тем, что многие с удовольствием вспоминают сериал Владимира Бортко со звездным российским актерским составом и невольно сравнивают Анну Ковальчик с Юлией Снигирь, Александра Галибина с Евгением Цыгановым, покойного Александра Абдулова с Юрием Колокольникова, Олега Басилашвили с немецким артистом Августом Дилем. На мой взгляд, не всегда сравнение это в пользу нового состава, но это дело вкуса и личных симпатий. Интереснее поговорить о «другом пути», избранном Михаилом Локшиным и сценаристом Романом Кантором, о пути, обусловленном «по-мотивностью»: авторы решили скрестить роман и жизнь самого Михаила Булгакова.

Получившийся результат, мне кажется, стоит смотреть либо тем, кто, как я, знает текст романа практически наизусть – тогда можно отделить две эти скрещивающиеся сюжетные линии, или, наоборот, тем, кто его не читал – тогда происходящее на экране воспринимается свежо и никаких недоумений не вызывает.

Пересказывать содержание романа я не буду, даже кратко. А что касается параллелей, то они, действительно, есть: роман во многом автобиографичен, недаром Михаил Афанасьевич работал над ним до конца жизни. И круг общения у него с Мастером похожий, и с цензурой он сталкивался, и роман свой в 1930 году в печку бросал, потом спасая его уцелевшие остатки… И загримировали Евгения Цыганова очень похоже на Булгакова, и смотрит он на свою жену Юлию Снигирь также влюбленно, как, наверное, Михаил Афанасьевич смотрел на Елену Сергеевну, ставшую прототипом Маргариты. (Правда, ведьминского в Юлии Снигирь маловато.) И спецэффекты на уровне, и Москва горит до ужаса убедительно, и Воланд, вечно желающий зла, нагляден как антипод благих намерений. И умело подчеркнут космополитизм Булгакова благодаря разным звучащим в фильме языкам: русскому, немецкому, латыни, арамейскому… Но чего-то мне в фильме все же не хватило – глубины эмоций что ли, большей тонкости, легкости, чего-то того непередаваемого булгаковского, что так трудно воссоздать и что так естественно пропускаешь через себя, читая роман.

Но это, конечно, мое личное мнение, а вам я советую составить собственное, постаравшись попасть на один из сеансов, расписание которых вы найдете здесь.

P.S. А статью коллега из Le Temps написал. Правда, кажется, так и не посмотрев фильм по причине не владения русским, а потому сведя все к политике. Булгаков бы такого подхода не одобрил.