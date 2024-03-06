Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 6 марта 2024 года   

О Мастерах и Маргаритах |Sur les Maîtres et les Marguerites

Автор: , Женева, .

Юлия Снигирь (Маргарита) и Евгений Цыганов (Мастер) (DR)

Совсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.

|

Le tout nouveau film de Michael Lockshin basé sur un de plus grands romans de la littérature russe est miraculeusement arrivé en Suisse. Mais qu’en version originale.

В то время как российская пропаганда не устает убеждать ее потребителей в отмене русской культуры на Западе, мы только и успеваем рассказывать вам об этой самой культуре на примере нашей маленькой Швейцарии: то концерт, то выставка, то книга вышлаИ это правильно, ведь именно русская культура точнее всего нажимает на все больные места российского общества. Дошла очередь и до кино, самого массового, как известно, из искусств. Справедливость утверждения В. И. Ленина была в очередной раз доказана: случайно узнав, что в Женеве можно посмотреть «Мастера и Маргариту», я сразу зашла на сайт кинотеатре Cinelux, где обнаружила аншлаг на все объявленные сеансы. Вот это да! Пришлось воспользоваться блатом и получить все же две, как сказали бы герои фильма, контрамарки.

Посмотреть фильм хотелось и из-за обожания книги, и по причине огромного числа разноречивых откликов на него в соцсетях (которые я не читала, чтобы не подпадать под чужие влияния), и в силу самого факта выхода такого фильма в России (особенно после того, как режиссер четко высказался против войны в Украине) и его коммерческого успеха: премьера состоялась 25 января 2024 года, а уже ко 2 марта картина Михаила Локшина, которую посмотрели 7 млн зрителей, заработала в прокате больше 2 млрд рублей, став самым кассовым фильмом с рейтингом 18+ в истории российского проката.

Однако просмотр мог для меня не состояться: перед фильмом кинотеатр крутил рекламу некоей ассоциации, название которой называть не хочется, призывающей к борьбе с апартеидом в Израиле удивительно, согласитесь, в условиях хваленого швейцарского нейтралитета. Очень захотелось встать и уйти, но профессиональный долг не позволил. Однако после сеанса пожаловалась и, думаю, больше никто этого не увидит. По крайней мере, «в связке» с Булгаковым.

Разумеется, эта пакость не имеет никакого отношения к владельцу компании Swiss Partnership Алексею Первушину, которому мы и обязаны возможностью посмотреть новинку не в пиратской копии, а на большом экране. Несмотря на явный интерес зрителей, Алексей волновался: насторожили звонки ему и в кинотеатр из газеты Le Temps, да и сама организация проката на этот раз проходила гораздо сложнее, чем всегда. «Я давно работаю на швейцарском рынке, предлагая чаще всего безобидные комедии и поддерживая контакты со многими партнерами, - рассказал Алексей Нашей Газете. К счастью, отношение многих из них не изменилось например, в Монтрё, в Лугано, в Женеве. А вот Pathé дверь для фильмов российского производства закрыл без всяких «но», да и в Базеле мне сказали, что они поддерживают Украину и поэтому никакой российский контент показывать не будут.»

Наши постоянные читатели знают, что именно в Базеле мы уже несколько раз сталкивались с довольно странными формами поддержки Украины будь то в главном музее города или в университете. Можно лишь сожалеть о такой близорукости, как и о том, что мемориальная доска в честь Булгакова на здании областной больницы в Черновцах, где в 1916 году он трудился хирургом, в 2022-м была демонтирована. Зато Дом-музей в Киеве, где он родился, работает, как и Дом-музей в Москве, где он прожил почти всю жизнь, и эта тонкая булгаковская ниточка дает пусть маленькую, но надежду!

Но поговорим, наконец, о фильме, снятом «по мотивам» великого романа, одного из произведений, сложнее всего поддающихся как инсценировке, так и экранизации: слишком хорошо известен текст, слишком знакомы и любимы персонажи, которых читатели представляют себе по-своему и обижаются, если созданные их воображением образы не совпадают с теми, что им показывают на сцене и в кино. Задача авторов фильма усложнялась еще и тем, что многие с удовольствием вспоминают сериал Владимира Бортко со звездным российским актерским составом и невольно сравнивают Анну Ковальчик с Юлией Снигирь, Александра Галибина с Евгением Цыгановым, покойного Александра Абдулова с Юрием Колокольникова,  Олега Басилашвили с немецким артистом Августом Дилем. На мой взгляд, не всегда сравнение это в пользу нового состава, но это дело вкуса и личных симпатий. Интереснее поговорить о «другом пути», избранном Михаилом Локшиным и сценаристом Романом Кантором, о пути, обусловленном «по-мотивностью»: авторы решили скрестить роман и жизнь самого Михаила Булгакова.

Получившийся результат, мне кажется, стоит смотреть либо тем, кто, как я, знает текст романа практически наизусть тогда можно отделить две эти скрещивающиеся сюжетные линии, или, наоборот, тем, кто его не читал тогда происходящее на экране воспринимается свежо и никаких недоумений не вызывает.

Пересказывать содержание романа я не буду, даже кратко. А что касается параллелей, то они, действительно, есть: роман во многом автобиографичен, недаром Михаил Афанасьевич работал над ним до конца жизни. И круг общения у него с Мастером похожий, и с цензурой он сталкивался, и роман свой в 1930 году в печку бросал, потом спасая его уцелевшие остатки И загримировали Евгения Цыганова очень похоже на Булгакова, и смотрит он на свою жену Юлию Снигирь также влюбленно, как, наверное, Михаил Афанасьевич смотрел на Елену Сергеевну, ставшую прототипом Маргариты. (Правда, ведьминского в Юлии Снигирь маловато.) И спецэффекты на уровне, и Москва горит до ужаса убедительно, и Воланд, вечно желающий зла, нагляден как антипод благих намерений. И умело подчеркнут космополитизм Булгакова благодаря разным звучащим в фильме языкам: русскому, немецкому, латыни, арамейскому Но чего-то мне в фильме все же не хватило глубины эмоций что ли, большей тонкости, легкости, чего-то того непередаваемого булгаковского, что так трудно воссоздать и что так естественно пропускаешь через себя, читая роман.

Но это, конечно, мое личное мнение, а вам я советую составить собственное, постаравшись попасть на один из сеансов, расписание которых вы найдете здесь.

P.S. А статью коллега из Le Temps написал. Правда, кажется, так и не посмотрев фильм по причине не владения русским, а потому сведя все к политике. Булгаков бы такого подхода не одобрил.

 

русское кино в швейцарии
русская литература в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 102.91

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Их разыскивает Россия

На днях стало известно, что министерство внутренних дел России разыскивает десять граждан Швейцарии. Кто они?

Всего просмотров: 875

Результаты голосования 3 марта

Получат ли швейцарские пенсионеры подарок в виде 13-й пенсии? И будет ли повышен пенсионный возраст?

Всего просмотров: 680

FIFDH 2024: между сопротивлением и протестом

 С 8 по 17 марта в Женеве пройдет Международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH). В программе – беседа с Дмитрием Муратовым, а также остроактуальные фильмы о войне в Украине, конфликте в Нагорном Карабахе, положении женщин в Чечне, представителях российского ЛГБТКА+-сообщества, ситуации в Беларуси и многом другом.

Всего просмотров: 559
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Зачем сегодня учить русский?

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

Всего просмотров: 2,153

Константин Митенев: В ожидании высылки

 Как известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?

Всего просмотров: 1,255

О Мастерах и Маргаритах

 Совсем новый фильм Михаила Локшина по одному из самых известных произведений русской литературы чудом пробрался на швейцарские экраны. Правда, только по-русски.

Всего просмотров: 293
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top