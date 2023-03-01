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среда, 1 марта 2023 года   

Война и наука|Guerre et science

Автор: Ангелина Панева, Базель, 1. 03. 2023.

Здание Университета Базеля Photo © Nashagazeta

24 февраля 2023 года в Университете Базеля состоялась конференция «Последствия агрессивной войны России для научной и исследовательской деятельности в Украине», на которой побывала корреспондент Нашей Газеты.

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Le 24 février 2023 une conférence sur le thème « Conséquences de la guerre d'agression russe pour la science et la recherche en Ukraine » s’est tenu à l’Université de Bâle. Reportage.

Швейцария напрямую не участвует в войне между Россией и Украиной, но ее отголоски явственно слышны и здесь, как и во всей Европе. 24 февраля в стране прошел целый антивоенных митингов, о чем наше издание своевременно информировало читателей. Пока неравнодушные граждане выражали свое несогласие на улице, не менее неравнодушные ученые обсуждали последствия войны в более привычной для них обстановке – в аудитории Kollegienhaus, главного здания Университета Базеля, старейшего университета Швейцарии, основанного в 1460 году. Жаль, что публичная конференция на столь важную тему, для участия в которой не требовалось ни аккредитации, ни даже регистрации, не привлекла большего внимания общественности: корреспондент Нашей Газеты оказалась единственным представителем СМИ. Так мы узнали об инициировавшем конференцию проекте «Украинские исследования в Швейцарии», которым руководит профессор Фритьоф Бенджамин Шенк, специалист в области истории Восточной Европы и общей современной истории. Краткая информация о проекте представлена на сайте Университета Базеля на немецком, французском, украинском и русском языках. Вот она.

«Инициатива "Украинских исследований в Швейцарии", ("Ukrainian Research in Switzerland" - URIS), направлена на долгосрочное развитие украинистики в Швейцарии, призвана оказывать поддержку молодым ученым и способствовать развитию международного сотрудничества швейцарских украинистов.

Программа URIS финансируется Швейцарским государственным секретариатом по вопросам образования, исследований и инноваций (SBFI). Один раз в год URIS проводит конкурс на получение двух грантов «URIS-Fellowship». Он адресован ученым в области гуманитарных и социальных наук, имеющих степень кандидата наук и выше. Предпочтение отдается конкурсным проектам, которые помогут внести существенный вклад в изучение истории, общества, политики и культуры Украины. Победители конкурса получают исследовательский грант на шестимесячное пребывание в Базельском университете. В рамках URIS существует база данных, информирующая об Украинских исследованиях в Швейцарии. Под эгидой URIS регулярно проводятся научно-исследовательские мероприятия.

«Грант URIS» предполагает шестимесячное пребывание исследователей в Базельском университете (февраль-июль или август-январь) и предоставляется на основании качества заявки. Конкурс адресован получившим международное признание ученым, которые готовы сотрудничать со швейцарскими специалистами в области Украинистики и в течение грантового периода в Базельском университете согласны провести свой учебный курс по вопросам Украинистики. В грантовый период приглашенные исследователи должны проживать в Базеле. Решение о предоставлении гранта принимается ученым советом.

Базельский Университет известен своими работами в области восточноевропейских исследований, и это направление продолжает активно развиваться и расширять сеть международных контактов. Именно здесь в 2005 году был организован первый в Швейцарии междисциплинарный бакалавриат по направлению «Восточноевропейские исследования». Институционально восточноевропейские исследования проводятся на базе Института славистики и Кафедры восточноевропейской истории Базельского университета. Кроме того, тесное сотрудничество осуществляется с Институтами истории искусств, социальных, правовых и экономических наук, а также с Центром еврейских исследований». 

Участники прошедшей в прошлую пятницу конференции предприняли попытку осмыслить произошедшее, понять, каков масштаб разрушений и насколько сильна травма для целого поколения украинских студентов, профессоров и научных сотрудников, а также обсудить, каким образом полученные знания могут быть использованы в научной работе.

Озвученные на конференции цифры не нуждаются в комментариях: около 500 повреждённых или разрушенных школ, высших учебных заведений, научных центров, больше тысячи объектов культуры и истории. Некоторые из ученых и преподавателей, отправившихся на фронт из лабораторий и аудиторий, не вернулись. И это – лишь «промежуточные» последствия войны, масштаб окончательного урона оценить пока невозможно. По мнению участников конференции, эта информация не получает сегодня достаточного освещения и внимания в мире.

По приглашению профессора Шенка в Базеле собрались 16 учёных, ранее работавших в Днепропетровске, Киеве, Львове, Одессе… Сколько участников, столько и прозвучавших докладов, охвативших самые разные темы, от «Стресс войны и его влияние на украинских ученых» до «Условия для современного развития гуманитарных наук в Украине» (с полной программой конференции можно ознакомиться здесь). Некоторые из выступавших недавние студенты, другиеучёные с опытом. Кто-то уже несколько лет работает по грантам в Европе, кто-то поспешно эвакуировался в течение прошлого года, спасаясь от обстрела и ракетных ударов.

Так, Сергей Колесник, рассказывавший о состоянии украинских проектов в области токсикологии, принял решение об отъезде в тот момент, когда в парк прямо около его исследовательского центра в Киеве попало несколько снарядов. О своём опыте эвакуации в самый первый день вторжения говорила Марта Гавришко, писательница и историк. Ее эмоциональный рассказ о том, что случилось 24 февраля прошлого года, произвел большое впечатление на всех присутствующих. «Самое страшное, что происходит на любой войне и что серьезно стало исследоваться в Украине только недавно, – это сексуальное насилие. Как историк, я занимаюсь этой темой, и самое сложное в попытках пролить свет на такие преступления – это нежелание самих жертв говорить об этом, даже если это события далёкого прошлого. Долгое время существовало своего рода общественное табу на обсуждение темы сексуального насилия в истории, например, в событиях Второй мировой», - поделилась она в беседе с нашим корреспондентом в перерыве между заседаниями. Сейчас Марта Гавришко работает над исследованием событий Холокоста в Украине - тема хорошо ей знакома, ведь до войны она была директором Института междисциплинарных исследований в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр» под Киевом.

Часть украинских научных сотрудников смогла уехать и продолжить работу заграницей, но около 50 тысяч их коллег всё еще находятся в Украине и живут в чрезвычайно сложных условиях. Вместо исследовательских проектов они вынуждены сконцентрировать свое внимание на ежедневной работе по сохранению своих архивов, лабораторных материалов, артефактов, заниматься оснащением убежищ и переносом в них оборудования, музейных экспонатов... «Российская агрессия против архивов Украины» – так назвала свое выступление Лилия Белоусова, возглавляющая Государственный архив Одесской области и долгое время остававшаяся на своем рабочем месте, пытаясь спасти уникальные архивные документы, оказавшиеся всего в семи километрах от линии фронта. Перебои в подаче электроэнергии, воды, отопления приводили к повреждению оборудования, материалов исследований. В пик энергетического сбоя в Одессе, когда электричество подавалось всего на один час в день, всем коллективом они старались оцифровать как можно больше материалов, которые могли просто пропасть под обстрелом, как это случилось с архивом СБУ в Чернигове: 24 февраля он полностью сгорел в результате попадания снаряда, среди хранившихся в нем архивных документов навсегда исчезли свидетельства о 13 тысячах жертв сталинских репрессий.

Еще одна мишень – история, считает Олена Ясинецька, поставившая главной задачей в своей работе спасение правды. «Россия агрессивно аннексировала нашу историю», прозвучало в ее докладе на конференции.

По словам профессора Фритьофа Бенджамина Шенка, с начала военных действий на территории Украины благодаря программе Университета Базеля около 30 украинских ученых смогли приехать работать в Швейцарию. «Наша Газета» поинтересовалась, как их участие в проекте может реально способствовать лучшему будущему, ведь все знания, полученные после Второй мировой войны, не стали, увы, залогом прекращения кровопролитий. «Когда я начал свою работу в области изучения Восточной Европы, я был сфокусирован на России. Я работал в России, делал исследования в основном по России. И это как раз то, что необходимо здесь, у нас, в Европе пересмотреть. Необходимо вернуть Украину на карту, прежде всего для понимания наших студентов и для нашего общества в Швейцарии. Будет ли это реально влиять на события в будущем, мы не знаем. Но очень важно продолжать нашу исследовательскую работу и верить, что это принесёт пользу», поделился он. Самым большим разочарованием и своего рода крушением иллюзий для профессора Шенка стала не только война, но и то, что произошло с его бывшими коллегами, учёными в России. «Это настоящая катастрофа, потому что все связи, вся совместная деятельность с Россией, которую мы строили последние 30 лет, всё разрушено. И на контрасте мы видим, сколько учёных из Украины сейчас оказались на Западе, обогащают свои знания, приобретают новый опыт, который они заберут, возможно, с собой обратно, тогда как Россия больше ни в чём не участвует, выбрала путь изоляции и теперь посылает студентов в Китай, побуждая их учить китайский язык. Это огромная беда».

По словам профессора, первой его реакцией на события прошлого года стало обращение к своим коллегам и знакомым в России с призывом прореагировать, проявить свой голос, свою гражданскую позицию, но реакции не последовало. Главной причиной такого ухода от проявления своей позиции в среде российских учёных профессор Шенк считает страх, а на вопрос, на чём основана их уверенность, что наука России может развиваться в изоляции, он ответил: «В немецком языке есть такое выражение «свист в лесу». Ты потерялся, тебе страшно и твой свист никто не услышит, но ты продолжаешь насвистывать для самоуспокоения».

Интересно, предложил ли Университет Базеля продолжить работу в его древних стенах кому-то из тысяч российских преподавателей и ученых, в самом начале войне подписавших открытые письма протеста, на свой страх и риск? 

Важно отметить, что мнения самих выступавших на конференции украинских ученых разделились между уверенностью в необходимости достучаться до научного сообщества России и категоричным отвержением любого рода взаимодействия с ним, причем проявлялось это расхождение не только в докладах, но даже в реакциях на присутствие в зале русскоязычного журналиста. Вторая позиция была озвучена в выступлении Анны Черепани о «Последствиях агрессивной войны России на украинскую культуру и искусство». Можно соглашаться с таким подходом или нет, как и с тем, стоит ли считать объективной проблемой «затруднение в общении со странами с либеральными ценностями по вопросу невозможности диалога с представителями русской культуры», упомянутое этим докладчиком. Интересно, что на сайте того же Университета Базеля, на странице факультета философии и истории, позиция швейцарских ученых сформулирована четко: «Мы солидарны с украинским населением и с нашими российскими коллегами из сфер культуры и науки, а также с российским гражданским населением, мужественно выступающим на улицах и в соцсетях против российского вторжения в Украину, говоря: «Нет войне» – «Nein zum Krieg».

«Мы, как учёные, должны изучать мир, но оказалось, это невозможно без изучения войны», такова одна из главных мыслей, прозвучавших на конференции. Мысль, безусловно, справедливая, и не прислушаться к ней нельзя. Хочется надеяться, однако, что изучение будет вестись в соответствии с общепринятыми научными критериями – объективностью, истинностью, достоверностью, а не только на основе эмоций.

… Вечером того же дня на Рыночной площади Базеля, расположенной недалеко от Университета, сотни свечей зажглись в память о многочисленных жертвах войны, а местные жители пришли поддержать тех, кто нашел убежище в их городе, тех, для кого день 24 февраля 2022 года стал личной трагедией.

 

Украинский кризис – взгляд из Швейцарии

Отголоски трагических событий на Украине долетают и до Швейцарии, отступившейся от принципа нейтралитета. Наша редакция старается оперативно и объективно доносить до вас всю имеющуюся у нас информацию. Мы сознательно отражаем разные, иногда полярные, точки зрения, твердо веря, что в споре, который есть форма диалога, рождается истина. Спасибо всем, кто разделяет такую позицию.

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