Наша Газета уже упоминала об этой галерее, расположенной в самом центре Старого города, в связи с выставлявшейся там удивительной фотографией Бориса Пастернака. (Кстати, интервью с ее владелицей можно прочитать в нашем свежем печатном выпуске) Если Бориса Леонидовича представлять не требовалось, то героя новой экспозиции, пожалуй, стоит.

Черно-белая история Эйяфьятлайокудль, международную карьеру сделать непросто! Поизучав в начале 1950-х живопись в художественных академиях Рейкьявика и Осло, попутешествовав по Италии, в 1958 году он переехал в Париж, где и осел, последовав примеру многих своих коллег из разных стран. Однако псевдоним решил взять, еще находясь в Италии.

- Сначала он хотел называться Ferró, еще в 1955 году. Но оказалось, что уже был художник с таким именем. Совершенно неизвестный, но обидчивый – он пригрозил подать в суд за присвоение его имени, - рассказала нам Соня Заннеттакси. – До это Гвюдмюндюр решил не доводить и в итоге просто «отбросил» первую букву. Так, в 1967-м, появился Erró.

Художнику сопутствовал успех. В 1960 году он принимал участие в резонансной выставке «Антипроцесс» (Antiproces), с 1961 по 1968 годы ежегодно выставлялся в парижской сезонной выставке «Майский салон». Многочисленные выставки Эрро проходили как во Франции, так и за рубежом, включая, в 2004 году, Украину. В 1986 году он участвовал в Венецианском биеннале, а в 1989-м подарил значительную часть своих работ Художественному музею Рейкьявика – как ни крути, с возрастом всех нас тянет на родину и хочется, чтобы помнили о нас именно там.

Творчество Эрро формально относится к движению нарративной фигурации, которое можно определить, как европейский поп-арт. Художники, входящие в эту группу, приехали в Париж после Второй мировой войны из Исландии, Германии, Испании Швейцарии и разных регионов Франции, чтобы жить и творить, изображая наше потребительское общество и моменты современной истории. Стоит вспомнить, например, работу самого Эрро «Мэгги и Мальвины» (1982), на которой он изобразил всех действующих лиц Фолклендской войны, включая Маргарет Тэтчер с ракетами вместо бигуди.

Почти все представители этого интересного движения проходят в Женеве через галерею Сони Заннеттакси, и так уже сорок лет.

Манера живописных произведений, созданных Эрро, лежит на границе сюрреализма и поп-арта, с использованием техники комикса. И это отлично видно на проходящей в Женеве выставке, которая хоть и называется нейтрально – «Акварели», нейтралитетом здесь и не пахнет. Большинство из представленных работ, созданных в 1982-2003 годах, - это коллажи, столкновения двух или нескольких изображений, заимствованных из совершенно разных источников, но в перетасованном художником виде поражающих своей общностью. При этом сюжетом может послужить абсолютно все – от просто забавного происшествия до важного политического события.

Разумеется, мы первым делом обратили внимание на работы, где присутствует русский текст. Очень удивились! И тут же выяснили, что в 1980-е годы, после начала перестройки, Эрро смог раздобыть несколько экземпляров журнала «Крокодил», которые и использовал в своих коллажах.

Одних работы Эрро рассмешат, других заставят задуматься, у третьих вызовут ностальгию, но равнодушными, думаем, не оставят никого.

От редакции: Выставка продлится до 17 июля 2021 года, а всю практическую информацию вы найдете на сайте галереи.