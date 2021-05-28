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пятница, 28 мая 2021 года   

Наш «Крокодил» в исландском прочтении|Notre « Crocodile » lu par un islandais

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 28. 05. 2021.

Художник Эрро на вернисаже в Женеве, 20 мая 2021 г. (DR)

В женевской галерее Сони Заннеттакси проходит выставка акварелей художника Эрро, на которой мы неожиданно обнаружили российский след.

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Galerie Sonia Zannettacci à Genève présente une exposition des aquarelles du peintre Erró. A notre étonnement nous y avons découvert une trace russe.

Наша Газета уже упоминала об этой галерее, расположенной в самом центре Старого города, в связи с выставлявшейся там удивительной фотографией Бориса Пастернака. (Кстати, интервью с ее владелицей можно прочитать в нашем свежем печатном выпуске) Если Бориса Леонидовича представлять не требовалось, то героя новой экспозиции, пожалуй, стоит.

Ныне здравствующий исландский художник родился 19 июня 1932 года в городе Оулафсвик и в детстве назывался Гвюдмюндюр Гвюдмюндссон. Согласитесь, с таким именем, сразу напоминающим мучения журналистов во время извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль, международную карьеру сделать непросто!  Поизучав в начале 1950-х живопись в художественных академиях Рейкьявика и Осло, попутешествовав по Италии, в 1958 году он переехал в Париж, где и осел, последовав примеру многих своих коллег из разных стран. Однако псевдоним решил взять, еще находясь в Италии.

- Сначала он хотел называться Ferró, еще в 1955 году. Но оказалось, что уже был художник с таким именем. Совершенно неизвестный, но обидчивый – он пригрозил подать в суд за присвоение его имени, - рассказала нам Соня Заннеттакси. – До это Гвюдмюндюр решил не доводить и в итоге просто «отбросил» первую букву. Так, в 1967-м, появился Erró.

Художнику сопутствовал успех. В 1960 году он принимал участие в резонансной выставке «Антипроцесс» (Antiproces), с 1961 по 1968 годы ежегодно выставлялся в парижской сезонной выставке «Майский салон». Многочисленные выставки Эрро проходили как во Франции, так и за рубежом, включая, в 2004 году, Украину. В 1986 году он участвовал в Венецианском биеннале, а в 1989-м подарил значительную часть своих работ Художественному музею Рейкьявика как ни крути, с возрастом всех нас тянет на родину и хочется, чтобы помнили о нас именно там.

Творчество Эрро формально относится к движению нарративной фигурации, которое можно определить, как европейский поп-арт. Художники, входящие в эту группу, приехали в Париж после Второй мировой войны из Исландии, Германии, Испании Швейцарии и разных регионов Франции, чтобы жить и творить, изображая наше потребительское общество и моменты современной истории. Стоит вспомнить, например, работу самого Эрро «Мэгги и Мальвины» (1982), на которой он изобразил всех действующих лиц Фолклендской войны, включая Маргарет Тэтчер с ракетами вместо бигуди.

Почти все представители этого интересного движения проходят в Женеве через галерею Сони Заннеттакси, и так уже сорок лет.

Манера живописных произведений, созданных Эрро, лежит на границе сюрреализма и поп-арта, с использованием техники комикса. И это отлично видно на проходящей в Женеве выставке, которая хоть и называется нейтрально – «Акварели», нейтралитетом здесь и не пахнет. Большинство из представленных работ, созданных в 1982-2003 годах, - это коллажи, столкновения двух или нескольких изображений, заимствованных из совершенно разных источников, но в перетасованном художником виде поражающих своей общностью. При этом сюжетом может послужить абсолютно все от просто забавного происшествия до важного политического события.

Разумеется, мы первым делом обратили внимание на работы, где присутствует русский текст. Очень удивились! И тут же выяснили, что в 1980-е годы, после начала перестройки, Эрро смог раздобыть несколько экземпляров журнала «Крокодил», которые и использовал в своих коллажах.

Одних работы Эрро рассмешат, других заставят задуматься, у третьих вызовут ностальгию, но равнодушными, думаем, не оставят никого.

От редакции: Выставка продлится до 17 июля 2021 года, а всю практическую информацию вы найдете на сайте галереи. 

 

 

 

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