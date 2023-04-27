Постоянные читатели Нашей Газеты наверняка обратили внимание на растущее число бесплатных культурных мероприятий – от таких масштабных, как Женевская книжная ярмарка, до более скромных по размеру, как музыкальный фестиваль в городке Пюйи на берегу Женевского озера, приглашающий в этом году на свой юбилейный десятый выпуск. Заметим, что, в отличие от ярмарки и некоторых других своих собратьев (при всем стремлении к инклюзивности не получается сказать «сосестер»), фестиваль был бесплатным изначально и цели он ставит перед собой исключительно благородные: привлечь как можно более широкую аудиторию к классической музыке и дать возможность молодым музыкантам региона выступать на сцене, перед публикой – бесценный опыт для каждого начинающего артиста. Таким образом, фестиваль становится своеобразным трамплином для них и одновременно витриной для швейцарских музыкальных учебных заведений.

Как известно, даже пресловутый сыр в мышеловке на самом деле не бесплатный – для того, чтобы он в ней оказался, кто-то должен его сначала купить. Щедрость устроителей фестиваля – безусловно, похвальная! – возможна благодаря поддержке спонсоров, партнеров и волонтеров, а также средств, собираемых после каждого концерта «в шляпу», на добровольной основе.

Обратившись в нашу редакцию за информационной поддержкой еще прошлой осенью (!), президент фестиваля Фредерик Ней (в свободное от этой общественной нагрузки время профессиональный адвокат) обратил наше внимание на присутствие в программе предстоящего выпуска двух представителей русской пианистической школы – Николая Луганского и Людмилы Берлинской.

Николай Луганский – частый гость в Швейцарии, и мы уже имели поводы и рассказать вам о нем, и предложить эксклюзивное интервью с ним, привлекшее более десяти тысяч человек. Стоит добавить, что с момента его выступления в Мартиньи в январе 2022 года вышел в свет его новый альбом с Сонатами Бетховена для фортепиано № 14 «Лунная», № 17 «Буря» и № 23 «Аппассионата», отражающими три периода стилистической эволюции великого композитора. Запись проходила с 4 по 7 июля 2021 года в Театре Ристори в Вероне, альбом Николая выпущен фирмой грамзаписи harmonia mundi, которая была названа журналом Classica «Лейблом года 2021». Концерт же, который состоится 7 мая в Пюйи, полностью посвящен Сергею Рахманинову, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Вы услышите «Музыкальные моменты» оп.16, Сонату для фортепиано № 2, оп. 26 и «Этюды-картины» оп. 39 – трудно представить себе более романтическую программу!

А теперь мы с удовольствием впервые представляем вам пианистку Людмилу Берлинскую, которой в буквальном смысле на роду было написано стать музыкантом, ведь она дочь знаменитого виолончелиста Валентина Берлинского, одного из основателей легендарного Государственного Квартета им. А. П. Бородина, с которым Милочка, как называют ее многочисленные друзья, впервые выступила в 14 лет.

Биографию Людмилы Берлинской легко найти в открытых источниках. Она родилась в Москве, в пятилетнем возрасте начала обучаться игре на фортепиано. В 1984 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского по классу Михаила Воскресенского. В 1974-м тринадцатилетняя Мила Берлинская снялась в одной из главных ролей в фантастико-приключенческом фильме Валентина Селиванова «Большое космическое путешествие» (премьера состоялась в 1975-м), где также исполнила ставшие хитами песни Алексея Рыбникова на стихи Игоря Кохановского «Ты мне веришь?» и «Млечный Путь».



Год спустя она дебютировала с оркестром и отправилась на гастроли по Советскому Союзу, выступая с сольной программой и в составе камерного ансамбля с виолончелистами Александром Рудиным и Александром Князевым. В пятнадцать лет познакомилась со Святославом Рихтером, а вскоре стала его ученицей и ассистенткой. В семнадцать Людмила Берлинская играла вместе с Юрием Башметом и Виктором Третьяковым. В 1985-м на фестивале «Декабрьские вечера» в ГМИИ им. А. С. Пушкина выступила в дуэте со Святославом Рихтером. В том же году завоевала (совместно с виолончелисткой Мариной Тарасовой) на Международном конкурсе камерных ансамблей в Париже Гран-при и специальный приз за лучшее исполнение музыки французских композиторов.

В начале 1990-х Людмила Берлинская переехала в Париж и с тех постоянно живет в Европе, что не помешало ей удостоиться, в 1996 году, звания заслуженной артистки Российской Федерации.

В 2001 году основала фестиваль «Парижская музыкальная весна», в программу которого ввела, в частности, парижскую постановку «Прометея» Скрябина и концерт-балет Пуленка «Утренняя серенада» в оригинальной хореографической версии. С 2006-го в течение двенадцати лет преподавала в Парижской нормальной школе музыки им. Альфреда Корто. В июне 2009 года, после смерти Валентина Берлинского, учредила ассоциацию Berlinsky. В 2011-м был создан фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и французского пианиста Артура Анселя, по совместительству ее мужа. Весной 2012 года компания Saphir Productions выпустила первый диск дуэта, куда вошли сюита из балета «Щелкунчик», симфоническая поэма «Франческа да Римини» Чайковского и Концертная парафраза на темы из «Евгения Онегина» Павла Пабста. В 2022 году на фирме грамзаписи «Мелодия» вышел последний по времени диск дуэта –с произведениями Джорджа Гершвина и Александра Цфасмана.

С 2013-го года пара руководит музыкальным фестивалем La Clé des Portes («Ключ от дверей», в городе Мер французского департамента Луар и Шер). В 2019 году Людмила Берлинская выпустила книгу мемуаров «Солнце в карманах», а в 2022-м стала кавалером французского ордена Почетного легиона.

Концерт дуэта Берлинская-Ансель 4 мая откроет фестиваль в Пюйи. Свою программу музыканты назвали «Летающие пальцы», в ней прозвучат произведения Гершвина и Цфасмана из последнего альбома, а также Вальс из «Лебединого озера» и «Вальс цветов» П. И. Чайковского в переложении друга Рахманинова пианиста Виктора Бабина и Сюита № 1 оп. 5 самого Сергея Васильевича.



Подготовка молодых музыкантов является важной составляющей фестиваля в Пюйи с самого первого его выпуска. Если в прошлом году мастер-классы здесь давали известные нашим читателям бывшая балерина труппы Мориса Бежара Катерина Шалкина и аргентинский пианист Нельсон Гёрнер, в этом году с молодыми исполнителями поработают Людмила Берлинская и Артур Ансель (5 мая) и Николай Луганский (6 мая). С остальными подробностями фестивальной программы вы можете ознакомиться здесь.