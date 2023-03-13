Женевская книжная ярмарка: вход бесплатный |Le Salon du livre de Genève : entrée gratuite

После экспериментального выпуска на свежем воздухе, обусловленного санитарными ограничениями, Женевская книжная ярмарка возвращается к своим завсегдатаям в традиционном формате: в Palexpo, с многочисленными стендами, круглыми столами, сеансами раздачи автографов и прогуливающимися знаменитостями, к которым можно запросто подойти и перекинуться парой слов… По последней информации, уже 250 авторов подтвердили свое участие.