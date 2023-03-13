Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 13 марта 2023 года   

13.03.2023 - 10:00Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Женевская книжная ярмарка: вход бесплатный|Le Salon du livre de Genève : entrée gratuite

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 03. 2023.

(DR)

С 22 по 26 марта в выставочном комплексе Palexpo будет проходить традиционная встреча издателей, авторов и их читателей.

|

Du 22 au 26 mars le Palexpo accueillera la traditionnelle rencontre entre les éditeurs, les écrivains et leurs lecteurs.

После экспериментального выпуска на свежем воздухе, обусловленного санитарными ограничениями, Женевская книжная ярмарка возвращается к своим завсегдатаям в традиционном формате: в Palexpo, с многочисленными стендами, круглыми столами, сеансами раздачи автографов и прогуливающимися знаменитостями, к которым можно запросто подойти и перекинуться парой слов По последней информации, уже 250 авторов подтвердили свое участие.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 81.65

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина

 8 марта в Цюрихе откроется процесс против четырех сотрудников швейцарского филиала Газпромбанка. В чем их обвиняют? И как они связаны с российским виолончелистом, которого называют доверенным лицом Владимира Путина?

Всего просмотров: 1,186

Пярт, Рахманинов и Голованов в одном концерте

 Великолепную предпасхальную программу предложит меломанам Большой театр Женевы, но не в своих стенах, а в Соборе св. Петра.

Всего просмотров: 888

Как война расколола науку

Последствия российского вторжения в Украину ощущают и исследователи ЦЕРНа.

Всего просмотров: 863
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,165

Дуэль без трупа

С 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.

Всего просмотров: 681

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 938
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top