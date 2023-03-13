Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13. 03. 2023.
С 22 по 26 марта в выставочном комплексе Palexpo будет проходить традиционная встреча издателей, авторов и их читателей.|
Du 22 au 26 mars le Palexpo accueillera la traditionnelle rencontre entre les éditeurs, les écrivains et leurs lecteurs.
После экспериментального выпуска на свежем воздухе, обусловленного санитарными ограничениями, Женевская книжная ярмарка возвращается к своим завсегдатаям в традиционном формате: в Palexpo, с многочисленными стендами, круглыми столами, сеансами раздачи автографов и прогуливающимися знаменитостями, к которым можно запросто подойти и перекинуться парой слов… По последней информации, уже 250 авторов подтвердили свое участие.
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Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
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