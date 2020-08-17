Подписка на е-рассылку Печатное издание

понедельник, 17 августа 2020 года   

Музыкальный финал странного лета|La fin musicale de l’été étrange

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17. 08. 2020. Просмотров: 205

(c) Miguel Bueno

Верная публика Фестиваля Бельрив уже потирает руки в предвкушении уютных камерных концертов. Присоединяйтесь к завсегдатаям!

|

Le public fidèle du Festival de Bellerive se frotte les mains anticipant une série de concerts de chambre, en ambiance très cosy.

Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы – культурная жизнь в Швейцарии налаживается, причем уже не через zoom. Несколько дней назад мы рассказывали о фестивале Оркестра Романдской Швейцарии, запланированном на конец месяца на Женевской пляже, и о необычном концерте в Берне и вот узнали, что параллельно в предместье Женевы состоится еще один фестиваль – один из немногих неотмененных и хорошо известный читателям Нашей Газеты по нашим прежним публикациям.

Напомним для тех, кто не в курсе, что Фестиваль Бельрив был создан в 1985 году и с 1999-го проходит в живописном поместье под названием Ферма св. Маврикия, по имени святого, чье имя носит древнейший швейцарский монастырь. Фестиваль обязан своим существованием щедрости руководства коммун Коллонж-Бельрив и Менье, нескольких крупных компаний, включая партнера Нашей Газеты – Japan Tabacco International, частных фондов и меценатов. Конечно, не каждая деревенька может позволить себе фестиваль, но коммуна Коллонж-Бельрив, расположенная в 7 км от центра Женевы, может, ведь, по имеющейся статистике, она занимает второе место в кантоне по привлекательности у обеспеченных покупателей недвижимости. Так что публика тут солидная, а красота, правда, неописуемая!

Концерты фестиваля, который в этом году проводится с 27 августа по 3 сентября, проходят практически на открытом воздухе – в постройке с крышей, но без стен. Если раньше это «только» подчеркивало связь с природой (в прошлом году на фестивальной афише вместо нотных головок красовались маковые, в нынешнем – поющие кенари), то в этом году имеет и вполне практический смысл, облегчая организаторам задачу соблюдения предписаний Федерального совета. При этом маски и дезинфицирующая жидкость будут в наличии к услугам всех слушателей.

Что же нам предстоит услышать? По сложившейся традиции, так называемую «легкую классику» - хорошо знакомые и всеми любимые произведения, популярность которых ничуть не умаляют их достоинств. Приятно, что в программу двух ключевых концертов, открытия и закрытия, включена русская музыка: 27 августа Камерный оркестр Женевы под управлением Габора Такаша-Наги исполнит «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина, а 3 сентября – «Серенаду для струнных» П. И. Чайковского. Еще один шедевр «нашего музыкального всего» - «Воспоминание о Флоренции» - прозвучит в утреннем концерте под названием «Итальянская серенада», 30 августа.

Обращаем ваше внимание и на нескольких исполнителей. Прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер, о котором мы имели повод рассказывать совсем недавно, включил в программу своего вечера Carte blanche à Nelson произведения Бетховена и Альбениса (28 августа), а чудесная Александра Конунова выступит на фестивале дважды: 1 сентября в рамках концерта, посвященного 250-летию со дня рождения Бетхвовена, и 2 сентября в «Венском вечере», в составе струнного трио (Шуберт) и в дуэте с пианистом Фингином Коллинзом (Крейцлер). Интуиция подсказывает нам, что стоит пойти послушать и французского скрипача Марка Бушкова - в заключительном концерте фестиваля он исполнит Скрипичный концерт ля мажор KV 219 Моцарта (3 сентября). Как выяснилось, этот музыкант нам не совсем «чужой», а почему, вы узнаете, заказав новый печатный номер Нашей Газеты, который вот-вот выйдет из печати.


От редакции: Полностью с программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте. Внимание: на некоторые концерты билеты уже распроданы, так что торопитесь достать оставшиеся! https://www.bellerive-festival.ch

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 80.4
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: массовые мероприятия, маски в самолетах и вакцины

 На вчерашней пресс-конференции правительство Швейцарии сообщило о том, что мероприятия с участием более 1000 человек будут разрешены с 1 октября. В России зарегистрировали вакцину от нового коронавируса, а Берн сделал предварительный заказ препарата от Covid-19, разрабатываемого цюрихской фирмой Molecular Partners.

Всего просмотров: 2,165

Абонемент на все виды транспорта за 800 франков

 Путешествовать по Швейцарии приятно, но билеты стоят недешево. Проблема в том, что в стране нет абонемента, который включал бы все средства передвижения. Исправить ситуацию предлагают авторы новой инициативы.

Всего просмотров: 1,049

Новый Центр правильного питания и метаболических заболеваний

 Мы рады поделиться с вами хорошими новостями от наших партнеров – уверены, эта информация может заинтересовать многих.

Всего просмотров: 826
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Женевские кафе-долгожители

 Фото - Наша газета Обед с привкусом старины летней порой: многие рестораны в Старом городе Женевы имеют интересную историю.

Всего просмотров: 4,119

Covid-19: кто будет учиться в маске, а кто – нет?

 Новый учебный год вызывает у родителей школьников понятные опасения, тем более оправданные, что эксперты не исключают второй волны Covid-19. В сегодняшней статье - о том, какие меры предусмотрены в разных кантонах Швейцарии.

Всего просмотров: 702

Швейцарская идиллия на островах

 Наступило астрономическое лето. С приходом жарких дней хочется уединиться в лесах, горах или на берегу водоема. Предлагаем прогулку по живописным островам, притаившимся в самых неожиданных уголках швейцарских озер и рек.

Всего просмотров: 2,821
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top