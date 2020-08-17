Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17. 08. 2020. Просмотров: 205
Верная публика Фестиваля Бельрив уже потирает руки в предвкушении уютных камерных концертов. Присоединяйтесь к завсегдатаям!|
Le public fidèle du Festival de Bellerive se frotte les mains anticipant une série de concerts de chambre, en ambiance très cosy.
Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы – культурная жизнь в Швейцарии налаживается, причем уже не через zoom. Несколько дней назад мы рассказывали о фестивале Оркестра Романдской Швейцарии, запланированном на конец месяца на Женевской пляже, и о необычном концерте в Берне и вот узнали, что параллельно в предместье Женевы состоится еще один фестиваль – один из немногих неотмененных и хорошо известный читателям Нашей Газеты по нашим прежним публикациям.
Концерты фестиваля, который в этом году проводится с 27 августа по 3 сентября, проходят практически на открытом воздухе – в постройке с крышей, но без стен. Если раньше это «только» подчеркивало связь с природой (в прошлом году на фестивальной афише вместо нотных головок красовались маковые, в нынешнем – поющие кенари), то в этом году имеет и вполне практический смысл, облегчая организаторам задачу соблюдения предписаний Федерального совета. При этом маски и дезинфицирующая жидкость будут в наличии к услугам всех слушателей.
Что же нам предстоит услышать? По сложившейся традиции, так называемую «легкую классику» - хорошо знакомые и всеми любимые произведения, популярность которых ничуть не умаляют их достоинств. Приятно, что в программу двух ключевых концертов, открытия и закрытия, включена русская музыка: 27 августа Камерный оркестр Женевы под управлением Габора Такаша-Наги исполнит «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина, а 3 сентября – «Серенаду для струнных» П. И. Чайковского. Еще один шедевр «нашего музыкального всего» - «Воспоминание о Флоренции» - прозвучит в утреннем концерте под названием «Итальянская серенада», 30 августа.
Обращаем ваше внимание и на нескольких исполнителей. Прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер, о котором мы имели повод рассказывать совсем недавно, включил в программу своего вечера Carte blanche à Nelson произведения Бетховена и Альбениса (28 августа), а чудесная Александра Конунова выступит на фестивале дважды: 1 сентября в рамках концерта, посвященного 250-летию со дня рождения Бетхвовена, и 2 сентября в «Венском вечере», в составе струнного трио (Шуберт) и в дуэте с пианистом Фингином Коллинзом (Крейцлер). Интуиция подсказывает нам, что стоит пойти послушать и французского скрипача Марка Бушкова - в заключительном концерте фестиваля он исполнит Скрипичный концерт ля мажор KV 219 Моцарта (3 сентября). Как выяснилось, этот музыкант нам не совсем «чужой», а почему, вы узнаете, заказав новый печатный номер Нашей Газеты, который вот-вот выйдет из печати.
От редакции: Полностью с программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте. Внимание: на некоторые концерты билеты уже распроданы, так что торопитесь достать оставшиеся! https://www.bellerive-festival.ch
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