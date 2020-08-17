Тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить бы – культурная жизнь в Швейцарии налаживается, причем уже не через zoom. Несколько дней назад мы рассказывали о фестивале Оркестра Романдской Швейцарии, запланированном на конец месяца на Женевской пляже, и о необычном концерте в Берне и вот узнали, что параллельно в предместье Женевы состоится еще один фестиваль – один из немногих неотмененных и хорошо известный читателям Нашей Газеты по нашим прежним публикациям.

Напомним для тех, кто не в курсе, что Фестиваль Бельрив был создан в 1985 году и с 1999-го проходит в живописном поместье под названием Ферма св. Маврикия, по имени святого, чье имя носит древнейший швейцарский монастырь. Фестиваль обязан своим существованием щедрости руководства коммун Коллонж-Бельрив и Менье, нескольких крупных компаний, включая партнера Нашей Газеты – Japan Tabacco International, частных фондов и меценатов. Конечно, не каждая деревенька может позволить себе фестиваль, но коммуна Коллонж-Бельрив, расположенная в 7 км от центра Женевы, может, ведь, по имеющейся статистике, она занимает второе место в кантоне по привлекательности у обеспеченных покупателей недвижимости. Так что публика тут солидная, а красота, правда, неописуемая!

Концерты фестиваля, который в этом году проводится с 27 августа по 3 сентября, проходят практически на открытом воздухе – в постройке с крышей, но без стен. Если раньше это «только» подчеркивало связь с природой (в прошлом году на фестивальной афише вместо нотных головок красовались маковые, в нынешнем – поющие кенари), то в этом году имеет и вполне практический смысл, облегчая организаторам задачу соблюдения предписаний Федерального совета. При этом маски и дезинфицирующая жидкость будут в наличии к услугам всех слушателей.

Что же нам предстоит услышать? По сложившейся традиции, так называемую «легкую классику» - хорошо знакомые и всеми любимые произведения, популярность которых ничуть не умаляют их достоинств. Приятно, что в программу двух ключевых концертов, открытия и закрытия, включена русская музыка: 27 августа Камерный оркестр Женевы под управлением Габора Такаша-Наги исполнит «Кармен-сюиту» Бизе-Щедрина, а 3 сентября – «Серенаду для струнных» П. И. Чайковского. Еще один шедевр «нашего музыкального всего» - «Воспоминание о Флоренции» - прозвучит в утреннем концерте под названием «Итальянская серенада», 30 августа.

Обращаем ваше внимание и на нескольких исполнителей. Прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер, о котором мы имели повод рассказывать совсем недавно, включил в программу своего вечера Carte blanche à Nelson произведения Бетховена и Альбениса (28 августа), а чудесная Александра Конунова выступит на фестивале дважды: 1 сентября в рамках концерта, посвященного 250-летию со дня рождения Бетхвовена, и 2 сентября в «Венском вечере», в составе струнного трио (Шуберт) и в дуэте с пианистом Фингином Коллинзом (Крейцлер). Интуиция подсказывает нам, что стоит пойти послушать и французского скрипача Марка Бушкова - в заключительном концерте фестиваля он исполнит Скрипичный концерт ля мажор KV 219 Моцарта (3 сентября). Как выяснилось, этот музыкант нам не совсем «чужой», а почему, вы узнаете, заказав новый печатный номер Нашей Газеты, который вот-вот выйдет из печати.



От редакции: Полностью с программой фестиваля можно ознакомиться на его сайте. Внимание: на некоторые концерты билеты уже распроданы, так что торопитесь достать оставшиеся! https://www.bellerive-festival.ch