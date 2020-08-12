Наша Газета уже не раз рассказывала о Иегуди Менухине, сыне гомельского раввина, в начале прошлого века сбежавшего от погромов вместе с семьей в США. Родившийся в Нью-Йорке мальчик вырос в великого скрипача, который летом 1957 года, случайно оказавшись с друзьями на отдыхе в Гштааде, облюбовал это место и больше с ним не расставался. Его именем назван один из крупнейших фестивалей классической музыки и музыкальная Академия при нем, столетие со дня его рождения – а родился он 22 апреля, в один день с Лениным, Набоковым и Джеком Николсоном – широко и трогательно отмечалось. В общем, как умеют делать только швейцарцы, со временем Менухин стал считаться здесь своим, частью национального достояния.

Предстоящий концерт в Берне, посвященный, как указано на афише, 75-летию со дня освобождения концлагеря Берген-Бельзен британскими войсками, также неразрывно связан с Иегуди Менухиным: дело в том, что в апреле 1945 года Менухин, за время Второй мировой войны давший более 500 концертов перед войсками, выступил перед освобожденными узниками лагеря вместе с Бенджамином Бриттеном.

О предстоящем концерте нам рассказал его главный вдохновитель и организатор Вернер Шмитт, профессиональный виолончелист, двадцать лет проработавший в оркестре, еще двадцать лет возглавлявший Бернскую консерваторию и в течение долгого времени друживший и сотрудничавший с Менухиным. Сегодня он, помимо всего прочего, - вице-президент Международного фонда Иегуди Менухина.

- Мы познакомились в 1986 году, тогда мы оба были членами совета Европейской ассоциации учителей струнной музыки – Иегуди Менухин возглавлял ее в течение девяти лет, - рассказал Вернер Шмитт Нашей Газете. – Именно в тот период мы решили предпринять что-то для укрепления роли искусства в современном обществе. Из этого решения в 1993 году родилась программа MUS-E®, основанная на концепции музыкального образования, разработанной венгерским композитором Золтаном Кодали, но расширенной Менухиным и включающей все виды искусства.

В 2016 году, к столетию Иегуди Менухина, Вернер Шмитт решил организовать концерт его памяти в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Берген-Бельзен. «Это был очень трогательный вечер, произведший сильнейшее впечатление на всех – и участников, и публику, в 2018 году мы даже издали книгу о нем», - вспоминает г-н Шмитт. Среди участников были два молодых музыканта – родившийся в Одессе скрипач Алексей Семененко и его жена, уроженка Читы пианистка Инна Фирсова, которых мы вновь услышим в концерте 30 августа.

Международный фонд Иегуди Менухина ежегодно устраивает благотворительный концерт с целью сбора средств для продолжения своей деятельности. В одном из таких концертов, проходившем в 1994 году в Брюсселе, приняла участие бандуристка из Украины, которая была настолько растрогана увиденным, что предложила передать часть своего гонорара в пользу украинских детей. «После концерта я спросил Иегуди, что нам делать с этим подарком? Он ответил в типичной для него манере: «Поедешь в Киев и разберешься на месте», - с видимым удовольствием вспоминает г-н Шмитт. – Ситуация в Киеве тогда была тяжелая, но мне удалось создать украинский «филиал» Европейской ассоциации учителей струнной музыки, а еще через несколько лет мы организовали в Одессе международную конференцию, посвященную проблемам преподавания музыки».

В Одессе г-н Шмитт познакомился с руководством знаменитой школы для одаренных детей, основанной скрипачом-педагогом Петром Соломоновичем Столярским еще в 1933 году и взрастившей целую плеяду выдающихся музыкантов, включая Давида Ойстраха. Тогда же была достигнута договоренность об организации обмена студентами между Школой Столярского и Бернской консерваторией и создана существующая до сих пор ассоциация «Легато». Одним из наиболее талантливых учеников был, по всеобщему мнению, Алексей Семененко. «Я начал внимательно следить за его развитием, он стал мне чуть ли не приемным сыном, и когда возникла идея устроить концерт в Берген-Бельзен, я пригласил его принять в нем участие, - продолжает рассказ Вернер Шмитт. – Теперь он играет везде – в России, Европе, США».

Связь с Одессой объясняет и то, почему концерт проходит под патронатом Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации Артема Рыбченко – кстати, здание посольства находится в двух шагах от Форума Иегуди Менухина, одного из лучших концертных залов Швейцарии.

На вопрос, почему житель нейтральной страны устраивает концерт под таким политически окрашенным названием, Вернер Шмитт ответил, не задумываясь: «Как вы знаете, я родился в Германии, стране отнюдь не нейтральной. Я убежден, что сегодня, с приходом к власти правых сил во многих странах, мы обязаны занять четкую позицию, чтобы пережитые ужасы никогда не повторились. К сожалению, и сегодня огромное число людей живет в страданиях, и нейтральная страна, какой является Швейцария, не может закрывать на это глаза и думать, что ее это не касается. Мы, музыканты, все деятели искусства обязаны делать все, что в наших силах, чтобы посредством культуры укреплять взаимопонимание между людьми, поддерживать мир». Полностью разделяем это мнение.

От редакции: Концерт, в программу которого включены произведения Бетховена, Стравинского, Венявского, Мессиана и Изаи, состоится 30 августа в 17 ч. в Форуме Иегуди Менухина в Берне (Helvetiaplatz 6, 3005 Bern). Билеты на него можно приобрести на сайте https://www.menuhinforum.ch/ или по телефону +41 79 558 85 78. Прекрасная возможность получить удовольствие и поддержать стоящий проект.