В последние месяцы наши публикации о музыкальных новостях чередовались: минорные (об отмене концертов и спектаклей) сменялись мажорными (о неистощимой творческой изобретательности наших партнеров) и наоборот. Основным источником позитива стал Оркестр Романдской Швейцарии, сумевший даже в крайне сложных для коллектива условиях санитарного кризиса не терять связь с публикой, устраивая онлайн трансляции, бесплатные концерты, записи и выездные выступления. И вот - новая прекрасная инициатива, которую по аналогии со знаменитой картиной Мане можно назвать «Фестиваль на траве».

Первый выпуск охватит два дня, 28 и 29 августа. «Всего два дня? Что это за фестиваль!», заворчат эксперты, привыкшие к Гштааду, Люцерне и Вербье. Не спешите ворчать, скажем мы им. Все эти глыбы в этом году отменились, а для того, чтобы затеять сейчас, в постоянно меняющейся ситуации, что-то новое, надо обладать смелостью. Так что мы искренне аплодируем нашим партнерам и с нетерпением ждем предстоящих концертов, надеясь встретить на берегу Женевского озера наших многочисленных читателей-меломанов.

Фестиваль рассчитан не только на ценителей Вагнера и Мессиана, но на самую широкую публику, просто любящую хорошую музыку, которой оркестранты ОРШ хотят поделиться в рамках трех концертов, которые устраиваются в одном из самых популярных мест города и пройдут, мы уверены, в по-настоящему теплой, неформальной обстановке. Чтобы все это получилось, оркестр приобрел передвижную сцену площадью 102 кв.м, способную вместить около пятидесяти музыкантов, с соблюдением социальной дистанции. Слушатели смогут утолить не только духовный аппетит – ресторан «Les Terrasses de la Plage» будет работать во время и после каждого концерта.

Аудитория, численность которой на настоящий момент ограничена 800 человек, сможет располагаться на газоне – рекомендуется захватить с собой складной стул или подстилку – начиная с 20.15, чтобы морально подготовиться к концертам в 21 ч, после захода солнца. В этот вечерний период вход на территорию пляжа будет открыт только для обладателей билетов на концерты (продолжительностью один час, без антракта), приобрести которые (цена которых не идет в сравнение с ценой на билеты на концерты в Виктория-холле!) и получить всю практическую информацию можно исключительно на сайте ОРШ.

Разумеется, все санитарные инструкции Федерального совета, действительные на момент фестиваля, будут соблюдаться со всей строгостью. В случае дождя вечерние концерты будут перенесены в Виктория-холл и будут начинаться в 21.30, а дневной концерт в субботу придется, увы, отменить. Но хватит о форме, давайте перейдем к содержанию.

Первый концерт будет «чисто классическим». Уроженец Тичино пианист Франческо Пьемонтези , выступавший несколько лет назад с самим Юрием Темиркановым и в течение предстоящего сезона выступающий в роли «музыканта-в-резиденции» Оркестра, достанет «Стенвей» буквально из кустов. Только представьте себе, какое впечатление вы получите от соль мажорного концерта Равеля и Симфонии № 40 Моцарта на фоне ночного озера?! (28 августа, 21 ч.)

Дневной субботний концерт (29 августа, в 12 ч.) будет бесплатным, а главными его героями станут духовые и ударные инструменты Оркестра Романдской Швейцарии. В легкой, развлекательной программе – произведения разных музыкальных жанров, от джаза (Гершвин) и музыки кино (Морриконе) до оперы (Верди) и латиноамериканских ритмов (Родриго).

Те из читателей, которые следят за событиями в США, знают, что коронавирус там бушует, воздушное сообщение с миром сокращено до минимума и вообще... Но велика сила искусства, и все эти отягчающие обстоятельства не помешают нам перенестись в Голливуд – хотя бы на час! 14 композиций из знакомых всем фильмов – «Великолепная семерка», «Джокер» или еще «Невероятная судьба Амели Пулен» – дают возможность провести чудесный вечер на свежем воздухе всей семьей! Не пропустите!