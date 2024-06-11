В декабре прошлого года редакция Нашей Газеты с прискорбием сообщила о кончине Леонарда Джанадда – крупного швейцарского предпринимателя, человека интересной судьбы, щедрого мецената и многолетнего партнера нашего издания. Когда уходит фигура такого масштаба, неизбежно встает вопрос о продолжении, о преемственности, особенно если речь идет не просто о капитале, но о культурном учреждении, завоевавшем международную известность, а именно о Фонде Пьера Джанадда, созданном им в память о погибшем в авиакатастрофе брате, в Мартиньи, в 1978 году – с тех пор в этом прекрасном месте побывало более десяти миллионов любителей искусства. Зная выдающиеся деловые качества Леонарда Джанадда, мы верили, что все это им продумано, однако смерть наступила неожиданно, из-за несчастного случая, а потому… вопросы оставались.

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Первым крупным художественным проектом фонда в этой новой фазе его жизни станет задуманная еще Леонардом Джанадда и запланированная на 2025 год выставка, посвященная британскому художнику Фрэнсису Бэкону. Но уже в августе 2024-го здесь начнется 47-й по счету музыкальный сезон – основатель фонда любил музыку не меньше, чем изобразительное искусство.

Предстоящий сезон пройдет под девизом «Non sei solo», что в переводе с итальянского означает «Ты не одинок», и примет форму музыкальных диалогов. Обращаем ваше особое внимание на четыре из тринадцати концертов разнообразной программы.

23 августа в амфитеатре Фонда Джанадда выступит хорошо известная вам грузинская пианистка Хатия Буниатишвили, программа которой поразит даже тех, кто привык к ее энергии и экспансивности. В рамках одного концерта вы сможете услышать настоящий букет шедевров, если можно так выразиться: Прелюдия и Фуга BWV 543 Баха/Листа, сонаты «Апассионата» и «Буря» Бетховена, «Серенада» и «Гретхен за прялкой» Шуберта, Утешение № 3 и Венгерская рапсодия № 6 Листа… Концерт этот будет необычен еще и тем, что состоится в день рождения Леонарда Джанадда, в первый день рождения без него, и будет, конечно, посвящен его памяти.

Меньше, чем через месяц, 16 сентября, публика будет встречать в Мартиньи еще одну пианистку, также родившуюся в Тбилиси – Елизавету Ильиничну Леонскую, которую западная пресса называет не иначе, как гранд-дама фортепиано. И заслуженно. Мы познакомили вас с Елизаветой Ильиничной еще десять лет назад и с тех старались не пропускать ее выступлений в Швейцарии. На этот раз она приедет сюда вместе с ансамблем Scharoun, основанным в 1983 году музыкантами оркестра Берлинской Филармонии и ставшего с тех пор одним из наиболее значимых камерных формаций Германии. В их исполнении прозвучит знаменитый квинтет «Форель» Шуберта, Концерт № 12 Моцарта и его же Квинтет для струнных KV 414.

Возможно, меньше известен вам французский флейтист и дирижер Алексис Косенко, имя которого, несмотря на появление на свет в Ницце, выдает «наши» корни. Закончив Парижскую консерваторию с Первой премией, он основал, в 2010 году, международный ансамбль барочной музыки, исполняемой на старинных инструментах Les Ambassadeurs, а еще через десять лет объединил его с другим музыкальным коллективом – La Grande Écurie et la Chambre du Roy. Новая формация получила название «Les Ambassadeurs - La Grande Écurie». 9 октября 2024 года вместе с пианистом Оливье Каве музыканты исполнят Концерт для фортепиано и оркестра Гайдна Hob.XVIII :11, Симфонию Моцарта № 25 KV183, его же Анданте для флейты и оркестра KV 315 и Концерт для фортепиано с оркестром № 9 KV 271. Добавим, что Оливье Каве – уроженец Мартиньи, и свой первый публичный концерт он дал в возрасте 14 лет именно в Фонде Джанадда – с оркестром Камерата Лизи под управлением великого Иегуди Менухина.

Через три дня после Праздника всех влюбленных, 17 февраля 2025 года, вы сможете послушать прекрасного представителя русской музыкальной школы Аркадия Володося, три года назад в Женеве он произвел на нас огромное впечатление. Программу своего предстоящего концерта в Мартиньи он назвал «В сердце романтизма» и включил в нее Сонату № 22 Шуберта, «Танцы давидсблюндеров» Шумана и Венгерскую рапсодию № 13 Листа в собственном переложении.

Думаем, эти четыре вечера точно стоит провести в Фонде Джанадда, а с остальной программой сезона вы можете ознакомиться на сайте.