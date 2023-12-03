Скончался Леонард Джанадда

Редакция Нашей Газеты с прискорбием сообщает о кончине в возрасте 88 лет одного из крупнейших швейцарских меценатов Леонарда Джанадды, основателя культурного фонда в Мартиньи, о прекрасных проектах которого мы не раз писали. Сделав состояние на недвижимости, в молодости он был фотожурналистом и именно в этом качестве принял участие в московском Фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Об этой страничке в долгой жизни Леонарда Джанадды наш архивный материал.