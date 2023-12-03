Скончался Леонард Джанадда

Редакция Нашей Газеты с прискорбием сообщает о кончине в возрасте 88 лет одного из крупнейших швейцарских меценатов Леонарда Джанадды, основателя культурного фонда в Мартиньи, о прекрасных проектах которого мы не раз писали. Сделав состояние на недвижимости, в молодости он был фотожурналистом и именно в этом качестве принял участие в московском Фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Об этой страничке в долгой жизни Леонарда Джанадды наш архивный материал.
Кто контролирует частное высшее образование в Швейцарии?Делимся опытом, пережитым главным редактором Нашей Газеты «на полях» конфликта на Ближнем Востоке.
Лошадь, которая не стала есть шляпу. Даже соломеннуюКак порадовать себя и близких в мрачную осенне-зимнюю пору? Один из верных способов - сходить на хорошую интеллектуальную комедию. Она ждет вас в Базеле.
ВНЖ для состоятельных иностранцев в кантоне БернБлагодаря запросу бернских депутатов швейцарские журналисты выяснили, сколько иностранных граждан получили право на проживание в кантоне на основании «значительных фискальных интересов».
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.