К радости меломанов Хатия Буниатишвили – частный гость в Швейцарии, в том числе и по линии ассоциации «Avetis», деятельность которой направлена на поддержку армянской культуры. Мы много писали о Хатии, причем в последний раз относительно недавно, так что ограничимся информацией о том, что в программу ее предстоящего концерта включены произведения Баха, Листа, Бетховена, Шуберта, а также Три фрагмента из балета Стравинского «Петрушка». Зная техническую виртуозность Хатии и ее экспрессивность, можно не сомневаться, что успех будет!

Использовав этот концерт в качестве отличного предлога, мы решили побеседовать с основательницей ассоциации «Avetis» сопрано Вардуи Хачатрян о том, насколько непростое это дело – совмещать профессиональную деятельность с общественной работой и оставаться вне политики в наше безумно политизированное время, собирать полные залы и приглашать ведущих музыкантов мира. Вот, что она рассказала.

Вардуи Хачатрян: Армяне – сплоченный народ, мы помогаем друг другу. Во всех наших проектах есть «армянский элемент», что, видимо, ценят наши многолетние спонсоры, связанные с армянской диаспорой: фонд «Армения», фирмы Boghossian и Avakyan. Не могу не упомянуть также Франсиса Минкоффа – он не армянин, но настоящий меломан и меценат и регулярно нас поддерживает, ценя уровень наших концертов. Иногда мы находим спонсоров для отдельных, единичных проектов. Важным источником финансирования является продажа билетов, ведь наши концерты практически всегда собирают полные залы.

Но ведь и расходов много?

Разумеется! Муниципалитет Женевы делает нам скидку на аренду Виктория-холла (на это имеют право все зарегистрированные организации без коммерческих целей), но все же… Плюс аренда рояля, если он нужен, плюс гонорары артистов, гостиницы, транспорт… Набирается. Но мы пока справляемся. Могу без ложной скромности сказать, что по уровню артистов, по качеству программ наша ассоциация – лучшая в Женеве.

С этим трудно не согласиться, достаточно взглянуть на ваши афиши. Как вам удается «заманивать» настоящих звезд, выступающих на лучших площадках мира?

У меня остались хорошие связи с тех пор, когда я была концертирующей солисткой, – и среди агентов, и среди самих музыкантов. Я ведь участвовала, и успешно, в двенадцати конкурсах, так что контактов много. В октябре я буду участвовать в знаменитом мексиканском фестивале Cervantino с программой, посвященной Марии Каллас. Наверняка, появятся новые интересные знакомые.

Не ревнует ли Оперный театр Женевы, в хоре которого вы работаете, к вашим успехам «на стороне»?

(Смеется.) Не думаю! Наоборот, они всегда помогают, чем могут – например, если вдруг возникает необходимость порепетировать в неурочное время, а зала нет, как случилось с Максимом Венгеровым. Театр нас очень выручил, предоставив помещение.

Последнее Ваше достижение – это концерт Пласидо Доминго в июне этого года. Достижение тем большее, что он никогда не пел ни в Женевской опере, ни вообще в Женеве. Как Вам это удалось?

Обычно: написали ему, предложили, договорились, не торговались…

Несмотря на то, что приезд Доминго, безусловно, стал событием, реакции на концерт, особенно среди музыкальных критиков, были разные. Как Вы относитесь к нелицеприятным комментариям?

Если честно, эти негативные комментарии на меня очень подействовали. Прежде всего потому, потому что я люблю Доминго с детства, это мой самый любимый певец. Его партии в «Кармен», «Отелло», «Тоске» произвели на меня неизгладимое впечатление. Просто встретиться с ним было моей мечтой, а не то что спеть с ним! До сих пор жалею, что не смогла поучаствовать в его конкурсе Operalia: как только появилась такая возможность, мне исполнилось тридцать лет, и было уже поздно. Победа на этом конкурсе дает несравненно большие карьерные возможности, чем на любом другом. Плюс Доминго внешне очень похож на моего папу, он тоже певец, и мне всегда хотелось петь с ним.

Знаете, я всегда удивляюсь, когда кто-то критикует его за то, что он раньше пел тенором, а теперь баритоном. Ну и что? Голос – живой инструмент, он меняется со временем. А что касается атак женщин, то я знаю многих успешных певиц, которые с ним работали и работают, они говорят о нем только хорошее.

Критика данного концерта в Женеве вообще была странной. Не понравилось исполнение оркестром увертюры к опере «Вильгельм Телль» – а ведь это оркестр россиниевского фестиваля, эта увертюра – их коронный номер. Не понравилось то, что выход Доминго на сцену был встречен овациями. А как же могло быть иначе, ведь он – живая легенда! Жаловались, что билеты дорогие, хотя они были дешевле, чем на большинстве его выступлений. В итоге кто-то сказал, что лучшей частью концерта была я, поставив меня в неудобное положение, как Вы понимаете. Но в итоге все это сделало нам дополнительную рекламу – после концерта наш рассылочный список вырос человек на пятьсот, а благодарственных писем было несравненно больше, чем недовольных.





Поскольку это была Ваша первая встреча с Доминго, может быть, скажете несколько слов о том, какой он в общении?

С огромным удовольствием, ведь он – джентльмен, и это проявилось в различных деталях. Ну вот, например. Оркестр из Пезаро попал в пробки, задержался, опоздал на репетицию и приехал к моменту, когда должна была начаться уже репетиция с Доминго, а не только с оркестром. Дирижер начал все время их останавливать, давать указания… Многие «звезды» развернулись бы и ушли. А Доминго спокойно потратил 40 минут на одну арию, принес себе стул, присел… Я умирала. В перерыве подхожу к нему вся красная, несчастная, начинаю что-то лепетать… Он меня сразу прервал, обнял и говорит: «Да что вы переживаете! Это же профессиональный оркестр, все будет хорошо!» И таких моментов было несколько. Наша Ассоциация счастлива, что в нашей Золотой книге гостей есть послание от Пласидо Доминго.

Думаю, впечатления приглашенных артистов важнее для вас, чем несколько неприятных слов…

Все важно, но очень приятно видеть, как довольны артисты организацией концертов, как нехотя расстаются, как трогательно благодарят, говорят, что хотели бы вернуться…

Признайтесь, Вы кормите их домашней долмой?

(Смеется). Нет, хотя и кормить, и угощать очень люблю. Просто, сама будучи артисткой, я очень хорошо понимаю, как важно для исполнителей не просто профессиональное, уважительное обращение, но и небольшие знаки человеческого внимания, заботы. Кроме того, я никогда не торгуюсь, сколько просят, столько и плачу. А бывает, что плачу больше, чем просят.

Насчет человеческих отношений. В хоре Женевского оперного театра работают люди самых разных национальностей, в том числе русские и украинцы. Отражаются ли как-то нынешние трагические события на атмосфере в коллективе?

Нет, совершенно нет, отношения у всех нормальные, профессиональные, коллегиальные.

Я знаю, что Вы состоите в Дипломатическом клубе Женевы. Вы считаете себя в какой-то степени послом Армении?

Да, ведь я, правда, столько делаю для продвижения нашей музыки, культуры! Сколько людей именно через наши концерты узнали музыку Комитаса, Бабаджаняна… Мы всегда находим какую-то связь с Арменией. Элина Гаранча, например, пела цикл Лучиано Берио, в котором есть армянская песня в его аранжировке. Почему? Потому что у него жена армянка. И так далее.

А Хатия Буниатишвили тоже будет играть что-то армянское?

В программе на этот раз ничего из армянской музыки не указано: Хатия уже столько с нами выступала, столько играла… Но всегда возможен сюрприз на бис! Могу по секрету сказать, что на 15 декабря намечается джазовый концерт пианиста и композитора Тиграна Амасяна. Приходите!

От редакции: Добавим, что усилия ассоциации Аvetis дают ощутимые результаты. Помните, среди участников организованных Нашей Газетой благотворительных концертов в пользу молодых украинских музыкантов-беженцев был пианист и композитор Дарий Красилич Так вот, он сейчас учится играть на дудуке, национальном армянском инструменте. Может быть, когда-нибудь мы его услышим!

А билеты на концерт Хатии Буниатишвили проще всего заказать здесь. Приятного всем вечера!