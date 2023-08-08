Автор: Заррина Салимова, Ле Локль, 08.08.2023.
От разрушительного урагана пострадал не только Ла Шо-де-Фон, но и соседний Ле Локль, где расположен уникальный музей часового искусства.|
La tempête violente a touché non seulement La Chaux-de-Fonds, mais aussi la ville voisine du Locle, qui abrite un musée de l’horlogerie unique en son genre.
25 июля 2023 года стал «черным днем» в истории Ла Шо-де-Фона. Мы уже рассказывали, что шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес родному городу Ле Корбюзье многочисленные повреждения. Было уничтожено более 700 га леса, что соответствует 60 000 м³ древесины. По всему городу до сих пор слышны звуки бензопилы: люди делают все возможное, чтобы сохранить деревья, которые еще можно спасти, но от некоторых аллей или садов останутся практически только пни.
Расположенному в Ле Локле Музею часов, занимающему уютный особняк Шато-де-Мон, даже пришлось временно закрыться по соображениям безопасности. Здание окружено прекрасным старинным парком, многочисленные деревья в котором были повреждены или повалены во время урагана. Сосны без верхушек, упавшие на крышу паркового павильона стволы, кучи листьев и груды сломанных веток на когда-то ухоженных зеленых лужайках – перед сотрудниками музея предстала удручающая картина. Ликвидация последствий шторма, уборка и расчистка территории заняли две недели. И вот сегодня, 8 августа, Шато-де-Мон снова открывает свои двери для посетителей – это прекрасный повод рассказать об этом чудесном музее!
Возвышающийся над городом особняк был построен в 1780-1790 годах по инициативе офицера и часовщика Самуэля Дюбуа. Архитектором предположительно был уроженец Лозанны Габриэль Делагранж. Местные жители стали называть эту красивую резиденцию в стиле Людовика XVI «Шато-де-Мон» – название прижилось и используется до сих пор. Семья Дюбуа владела домом до 1912 года, когда его приобрел основатель часовой марки Doxa Жорж Дюкоммон. Он внес ряд изменений, снеся хозяйственные постройки и благоустроив парк в английском стиле. В 1954 году поместье было приобретено городом Ле Локль для размещения в нем исторического и часового музеев.
Примечательно, что внутренняя планировка здания осталась такой же, какой она была в начале XX века. В большом салоне можно увидеть старинную мебель в стиле Людовика XV - Людовика XVI, тогда как столовая поражает своей отделкой из орехового дерева. Посетители могут ознакомиться с эволюцией часов, часовых механизмов, маятников и других автоматических устройств. На верхнем этаже представлена экспозиция об истории часового дела от античности до наших дней. Здесь можно узнать о происхождении календарей и изобретенных разными цивилизациями способах и инструментах измерения времени, включая немеханические приборы, такие как песочные и солнечные часы.
По всему музею расставлены сотни часов, тиканье некоторых из них не прекращается уже на протяжении столетий. В постоянную экспозицию музея включены уникальные шедевры часового искусства, например, увенчанные клеткой с поющей птицей часы знаменитого невшательского часового мастера Пьера Жаке-Дро: во время пения птица открывает клюв, взмахивает хвостом и раздувает горло.
Не забудьте на входе взять 3D-очки, чтобы посмотреть короткие познавательные фильмы о принципах работы некоторых представленных в музее механизмов. Искренне рекомендуем не пожалеть три франка и приобрести аудиогид: записи сделаны действительно качественно, и их хочется дослушать до конца, хотя во многих других музеях аудиокомментарии навевают лишь скуку.
Добавим, что покупка входного билета в Музей часов в Ле Локле дает право на скидку в Международном музее часового искусства MIH в Ла Шо-де-Фоне.
От редакции: Подробную информацию о часах работы музея можно найти на сайте mhl-monts.ch.
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