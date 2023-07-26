В понедельник, около 11.30, на Ла Шо-де-Фон обрушился настоящий ураган: стихия бушевала совсем недолго, но ущерб оказался значительным.

По данным кантональной полиции Невшателя, в результате шторма погиб пятидесятилетний мужчина: строительный кран упал на его автомобиль, который затем загорелся. Кроме того, около сорока пострадавших были госпитализированы. В целях предосторожности были эвакуированы пять зданий.

Шторм повредил около полутора тысячи автомобилей, снес мебель с террас уличных кафе, повалил десятки деревьев, усеял улицы битой черепицей, осколками стекла и листами металла, а также сорвал крыши, в том числе частично с ледового катка «Les Mélèzes». В целом пострадало не менее четырех тысяч из расположенных в городе семи с половиной тысяч зданий, хотя исторические постройки уцелели. По состоянию на вечер вторника, примерно три десятка семей оставались без электричества. Но все животные в музее-зоопарке Muzoo остались невредимыми!

Из-за упавших на пути деревьев и опор высоковольтной линии железнодорожное сообщение с Ла Шо-де-Фоном все еще может быть частично прерванным. В работе общественного транспорта в некоторых районах возможны перебои. По данным кантональной полиции Фрибурга, шторм также стал причиной дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей. Сильные порывы ветра сорвали крышу с грузовика на автостраде A12. Обломки упали на проезжую часть, где ехали другие автомобилисты. Результат: спущенные шины, повреждение бамперов и ветровых стекол. К счастью, никто не пострадал.

Расчистка территории и ремонт инфраструктуры продолжаются. Восстановление города может оказаться дорогостоящим. Как отметили на состоявшейся во вторник пресс-конференции представители городской администрации, нанесенный ущерб оценивается в сумму от 70 до 90 млн франков. По предварительным данным, полное восстановление может занять несколько лет.

«Потрясены», «шокированы», «растеряны» – так описывают свои чувства жители города. Мэр Ла Шо-де-Фона Жан-Даниэль Жаннере назвал произошедшее черным днем, который останется неизгладимым шрамом в истории города, подобно пожару 1794 года и торнадо 1926-го. Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе прокомментировал произошедшее в Twitter, отметив, что его мысли обращены к пострадавшим от урагана людям.

Власти призвали жителей города ограничить передвижение из-за опасности падения обломков поврежденных дымовых труб, деревьев или черепицы. В приложении «Alertswiss» появилось уведомление с рекомендациями избегать открытых мест, остерегаться деревьев, вышек и столбов, держаться на расстоянии от поврежденных зданий и линий электропередач, а также не ходить в лес и общественные парки.

Что же собственно произошло в городе часовщиков? По оценкам метеорологов, на Ла Шо-де-Фон, скорее всего, обрушился характеризующийся нисходящим движением воздуха микропорыв либо даже торнадо, что, впрочем, менее вероятно. Специалисты также говорят о такой разновидности грозовых облаков, как «суперъячейка». Эти погодные явления, вызывающие внезапные и разрушительные порывы ветра, формируются локально, поэтому их трудно предсказать заранее. Точно определить метеорологический феномен можно будет в ближайшие дни по результатам проведенного на месте анализа.

Добавим, что самые сильные торнадо в Швейцарии были зарегистрированы именно в регионе Юрской дуги. Так, 12 июня 1926 года в Ла-Шо-де-Фоне было зафиксировано торнадо категории F3 по шкале Фудзиты (максимальная скорость ветра от 254 до 332 км/ч), а 26 августа 1971 года по Валле-де-Жу пронесся торнадо категории F4 (скорость ветра от 333 до 418 км/ч), вызвав огромные разрушения.