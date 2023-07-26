Автор: Заррина Салимова, Ла Шо-де-Фон, 26.07.2023.
Человеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.|
Victimes humaines, toits arrachés, arbres tombés, voitures cassées: une tempête avec une rafale d’une vitesse de 217 km/h a causé de nombreux dégâts dans la ville horlogère.
В понедельник, около 11.30, на Ла Шо-де-Фон обрушился настоящий ураган: стихия бушевала совсем недолго, но ущерб оказался значительным.
По данным кантональной полиции Невшателя, в результате шторма погиб пятидесятилетний мужчина: строительный кран упал на его автомобиль, который затем загорелся. Кроме того, около сорока пострадавших были госпитализированы. В целях предосторожности были эвакуированы пять зданий.
Шторм повредил около полутора тысячи автомобилей, снес мебель с террас уличных кафе, повалил десятки деревьев, усеял улицы битой черепицей, осколками стекла и листами металла, а также сорвал крыши, в том числе частично с ледового катка «Les Mélèzes». В целом пострадало не менее четырех тысяч из расположенных в городе семи с половиной тысяч зданий, хотя исторические постройки уцелели. По состоянию на вечер вторника, примерно три десятка семей оставались без электричества. Но все животные в музее-зоопарке Muzoo остались невредимыми!
Из-за упавших на пути деревьев и опор высоковольтной линии железнодорожное сообщение с Ла Шо-де-Фоном все еще может быть частично прерванным. В работе общественного транспорта в некоторых районах возможны перебои. По данным кантональной полиции Фрибурга, шторм также стал причиной дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей. Сильные порывы ветра сорвали крышу с грузовика на автостраде A12. Обломки упали на проезжую часть, где ехали другие автомобилисты. Результат: спущенные шины, повреждение бамперов и ветровых стекол. К счастью, никто не пострадал.
Расчистка территории и ремонт инфраструктуры продолжаются. Восстановление города может оказаться дорогостоящим. Как отметили на состоявшейся во вторник пресс-конференции представители городской администрации, нанесенный ущерб оценивается в сумму от 70 до 90 млн франков. По предварительным данным, полное восстановление может занять несколько лет.
«Потрясены», «шокированы», «растеряны» – так описывают свои чувства жители города. Мэр Ла Шо-де-Фона Жан-Даниэль Жаннере назвал произошедшее черным днем, который останется неизгладимым шрамом в истории города, подобно пожару 1794 года и торнадо 1926-го. Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе прокомментировал произошедшее в Twitter, отметив, что его мысли обращены к пострадавшим от урагана людям.
Что же собственно произошло в городе часовщиков? По оценкам метеорологов, на Ла Шо-де-Фон, скорее всего, обрушился характеризующийся нисходящим движением воздуха микропорыв либо даже торнадо, что, впрочем, менее вероятно. Специалисты также говорят о такой разновидности грозовых облаков, как «суперъячейка». Эти погодные явления, вызывающие внезапные и разрушительные порывы ветра, формируются локально, поэтому их трудно предсказать заранее. Точно определить метеорологический феномен можно будет в ближайшие дни по результатам проведенного на месте анализа.
Добавим, что самые сильные торнадо в Швейцарии были зарегистрированы именно в регионе Юрской дуги. Так, 12 июня 1926 года в Ла-Шо-де-Фоне было зафиксировано торнадо категории F3 по шкале Фудзиты (максимальная скорость ветра от 254 до 332 км/ч), а 26 августа 1971 года по Валле-де-Жу пронесся торнадо категории F4 (скорость ветра от 333 до 418 км/ч), вызвав огромные разрушения.
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