Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 26 июля 2023 года   

Последствия урагана в Ла Шо-де-Фоне |Les conséquences de l’orage à La Chaux-de-Fonds

Автор: , Ла Шо-де-Фон, .

Один из домов в Ла Шо-де-Фоне. Фото: Observations Météo - App MétéoSuisse

Человеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.

|

Victimes humaines, toits arrachés, arbres tombés, voitures cassées: une tempête avec une rafale d’une vitesse de 217 km/h a causé de nombreux dégâts dans la ville horlogère.

В понедельник, около 11.30, на Ла Шо-де-Фон обрушился настоящий ураган: стихия бушевала совсем недолго, но ущерб оказался значительным.

По данным кантональной полиции Невшателя, в результате шторма погиб пятидесятилетний мужчина: строительный кран упал на его автомобиль, который затем загорелся. Кроме того, около сорока пострадавших были госпитализированы. В целях предосторожности были эвакуированы пять зданий.

Шторм повредил около полутора тысячи автомобилей, снес мебель с террас уличных кафе, повалил десятки деревьев, усеял улицы битой черепицей, осколками стекла и листами металла, а также сорвал крыши, в том числе частично с ледового катка «Les Mélèzes». В целом пострадало не менее четырех тысяч из расположенных в городе семи с половиной тысяч зданий, хотя исторические постройки уцелели. По состоянию на вечер вторника, примерно три десятка семей оставались без электричества. Но все животные в музее-зоопарке Muzoo остались невредимыми!

Из-за упавших на пути деревьев и опор высоковольтной линии железнодорожное сообщение с Ла Шо-де-Фоном все еще может быть частично прерванным. В работе общественного транспорта в некоторых районах возможны перебои. По данным кантональной полиции Фрибурга, шторм также стал причиной дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей. Сильные порывы ветра сорвали крышу с грузовика на автостраде A12. Обломки упали на проезжую часть, где ехали другие автомобилисты. Результат: спущенные шины, повреждение бамперов и ветровых стекол. К счастью, никто не пострадал.

Расчистка территории и ремонт инфраструктуры продолжаются. Восстановление города может оказаться дорогостоящим. Как отметили на состоявшейся во вторник пресс-конференции представители городской администрации, нанесенный ущерб оценивается в сумму от 70 до 90 млн франков. По предварительным данным, полное восстановление может занять несколько лет.

«Потрясены», «шокированы», «растеряны» – так описывают свои чувства жители города. Мэр Ла Шо-де-Фона Жан-Даниэль Жаннере назвал произошедшее черным днем, который останется неизгладимым шрамом в истории города, подобно пожару 1794 года и торнадо 1926-го. Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе прокомментировал произошедшее в Twitter, отметив, что его мысли обращены к пострадавшим от урагана людям.

Власти призвали жителей города ограничить передвижение из-за опасности падения обломков поврежденных дымовых труб, деревьев или черепицы. В приложении «Alertswiss» появилось уведомление с рекомендациями избегать открытых мест, остерегаться деревьев, вышек и столбов, держаться на расстоянии от поврежденных зданий и линий электропередач, а также не ходить в лес и общественные парки.

Что же собственно произошло в городе часовщиков? По оценкам метеорологов, на Ла Шо-де-Фон, скорее всего, обрушился характеризующийся нисходящим движением воздуха микропорыв либо даже торнадо, что, впрочем, менее вероятно. Специалисты также говорят о такой разновидности грозовых облаков, как «суперъячейка». Эти погодные явления, вызывающие внезапные и разрушительные порывы ветра, формируются локально, поэтому их трудно предсказать заранее. Точно определить метеорологический феномен можно будет в ближайшие дни по результатам проведенного на месте анализа.

Добавим, что самые сильные торнадо в Швейцарии были зарегистрированы именно в регионе Юрской дуги. Так, 12 июня 1926 года в Ла-Шо-де-Фоне было зафиксировано торнадо категории F3 по шкале Фудзиты (максимальная скорость ветра от 254 до 332 км/ч), а 26 августа 1971 года по Валле-де-Жу пронесся торнадо категории F4 (скорость ветра от 333 до 418 км/ч), вызвав огромные разрушения.

PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 103.74

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Вашингтон снова недоволен Берном

 В США обвиняют Швейцарию в обходе санкций и сокрытии сотен миллиардов российских активов.

Всего просмотров: 644

История Женевы в названиях ее улиц

 На официальном сайте кантона мы обнаружили информацию, которая может заинтересовать многих наших читателей.

Всего просмотров: 609

Локарно – столица седьмого искусства

Со 2 по 12 августа в городе на берегу озера Маджоре в 76-й раз пройдет знаменитый кинофестиваль.

Всего просмотров: 554
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,344

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 677

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 809
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top