Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 9 декабря 2020 года   

08.12.2020 - 19:23Федеральный совет планирует ужесточить меры

Монстры и пишущие машинки для любознательных|Monstres et machines à écrire pour les curieux

Автор: Лейла Бабаева, Ивердон-ле-Бен, 8. 12. 2020.

Слева - © Benjamin Lacombe/ailleurs.ch, справа - © Lucile Burnier/HEAD 2019/ailleurs.ch

В музее Maison d’Ailleurs (Ивердон-ле-Бен) проходят две выставки, на которых можно узнать об эволюции отношения людей к чудовищам на протяжении веков и о «взлете и падении» пишущих машинок.|
La Maison d'Ailleurs (Yverdon-les-Bains) accueille deux expositions, où vous pourrez découvrir l'évolution de la relation des gens aux monstres au fil des siècles et «la montée et la chute» des machines à écrire.

Название экспозиции, посвященной монстрам, интересно звучит по-французски – Je est un monstre, что в переводе на русский означает «Я – монстр» (перифраз выражения французского поэта Артюра Рембо «Je est un autre»). Глагол «быть» (être) специально поставлен в форму третьего лица единственного числа – очевидно, чтобы передать, как резко отличаются чудища от людей. Но как именно следует воспринимать Дракулу, чудовище Франкенштейна, Годзиллу, инопланетян, живых мертвецов, вампиров и других персонажей книг и фильмов? Это занятные страшилки или способ по-новому взглянуть на самих себя?

В Античности монстры считались божествами, в Средневековье – отпрысками сатаны, в конце XVIII века с помощью их образов изобличали чудовищные деяния человека, а в начале XIX века люди стали считать их подобными себе, отмечается в коммюнике музея. С этого времени монстры превратились в символические «инструменты» оценки прекрасного и ужасного в нашем обществе. На выставке впервые в Швейцарии представлены работы художников Бенжамена Лакомба (Франция) и Лорана Дюрье (Бельгия). О написанных Дюрье афишах кинофильмов знаменитый кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола сказал, что они по-новому отражают идеи лент, для которых созданы. Лоран Дюрье написал афиши к таким фильмам, как «Человек-паук», «Планета обезьян», «Франкенштейн», «Охотники за приведениями» и т.д.

Работы Лакомба заслуживают внимания из-за их неоднозначности: автор часто изображает на своих картинах чудовищ с печалью в глазах, будто они сами тяготятся тем, что они – монстры. Ему удается изобразить их так, что невольно начинаешь им сочувствовать, но одновременно испытываешь неприязнь, и из-за противоречивых эмоций подолгу рассматриваешь картины француза. После этого начинаешь думать об истории человечества, вспоминать, сколько было войн и сколько боли причинили люди друг другу, и постепенно приходишь к выводу, что нередко монстрами являются сами люди.

На выставке «Rock me baby» представлены разные модели пишущих машинок, организаторы предлагают взглянуть на них с исторической, культурной и промышленной точек зрения. В середине XX века заводы компании Paillard, расположенные на севере кантона Во, производили знаменитые пишущие машинки Hermès, которые сегодня продаются в интернете, как раритет. В 1960-х годах на этих заводах работали около 4 400 человек, бизнес процветал, но со временем новые технологии стали вытеснять пишущие машинки. Руководство Paillard твердо верило в свою продукцию и упустило момент перехода от механических устройств к электронным; о закрытии последнего завода компании было объявлено в 1989 году.

Посетители увидят картины около 20-ти художников из разных стран, посвященных пишущим машинкам. Рядом находятся сами устройства для набора текстов, продававшиеся в разные годы, а также прототипы экземпляров, так и не запущенных в производство. Здесь же можно полюбоваться клавиатурами с разными алфавитами, узнать о том, какую роль пишущая машинка играла в технологических утопиях, фильмах, видеоиграх и фантастических романах.

Подробную информацию можно получить по телефону: +41 24 425 64 38. Музей Maison d’Ailleurs находится в Ивердон-ле-Бене по адресу: пл. Песталоцци, 14.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.72

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: Швейцария готовится к вакцинации

 Представители федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) проинформировали о стратегии будущей вакцинации: она будет бесплатной и необязательной, а приоритетный доступ будет зарезервирован для людей, входящих в «группу риска».

Всего просмотров: 2,314

Covid-19: Берн ужесточает некоторые правила

 Федеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.

Всего просмотров: 2,150

Covid-19 в Швейцарии: кто за это ответит?

 В обществе растет напряжение – в частности, в связи с тем, что пустословие по-прежнему царит в ситуации, когда необходимы конкретные ответы.

Всего просмотров: 1,906
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: Берн ужесточает некоторые правила

 Федеральный совет принял дополнительные меры по дальнейшему сокращению числа инфекций и призвал кантоны, где эпидемиологическая ситуация ухудшается, действовать оперативно.

Всего просмотров: 2,150

Covid-19: более 5000 летальных исходов в Швейцарии

 Очередной печальный рубеж пандемии, контракт на покупку вакцины, переезд Всемирного экономического форума из Давоса в Сингапур, увеличение стоимости чашки кофе на 10% – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,368

Онкорадиология: новейшие достижения в лечении рака

Женевская клиника Женолье предлагает пациентам индивидуальное лечение и уход на все этапах развития болезни. 

Всего просмотров: 628
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top