Автор: Лейла Бабаева, Ивердон-ле-Бен, 8. 12. 2020.
Название экспозиции, посвященной монстрам, интересно звучит по-французски – Je est un monstre, что в переводе на русский означает «Я – монстр» (перифраз выражения французского поэта Артюра Рембо «Je est un autre»). Глагол «быть» (être) специально поставлен в форму третьего лица единственного числа – очевидно, чтобы передать, как резко отличаются чудища от людей. Но как именно следует воспринимать Дракулу, чудовище Франкенштейна, Годзиллу, инопланетян, живых мертвецов, вампиров и других персонажей книг и фильмов? Это занятные страшилки или способ по-новому взглянуть на самих себя?
В Античности монстры считались божествами, в Средневековье – отпрысками сатаны, в конце XVIII века с помощью их образов изобличали чудовищные деяния человека, а в начале XIX века люди стали считать их подобными себе, отмечается в коммюнике музея. С этого времени монстры превратились в символические «инструменты» оценки прекрасного и ужасного в нашем обществе. На выставке впервые в Швейцарии представлены работы художников Бенжамена Лакомба (Франция) и Лорана Дюрье (Бельгия). О написанных Дюрье афишах кинофильмов знаменитый кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола сказал, что они по-новому отражают идеи лент, для которых созданы. Лоран Дюрье написал афиши к таким фильмам, как «Человек-паук», «Планета обезьян», «Франкенштейн», «Охотники за приведениями» и т.д.
Работы Лакомба заслуживают внимания из-за их неоднозначности: автор часто изображает на своих картинах чудовищ с печалью в глазах, будто они сами тяготятся тем, что они – монстры. Ему удается изобразить их так, что невольно начинаешь им сочувствовать, но одновременно испытываешь неприязнь, и из-за противоречивых эмоций подолгу рассматриваешь картины француза. После этого начинаешь думать об истории человечества, вспоминать, сколько было войн и сколько боли причинили люди друг другу, и постепенно приходишь к выводу, что нередко монстрами являются сами люди.
На выставке «Rock me baby» представлены разные модели пишущих машинок, организаторы предлагают взглянуть на них с исторической, культурной и промышленной точек зрения. В середине XX века заводы компании Paillard, расположенные на севере кантона Во, производили знаменитые пишущие машинки Hermès, которые сегодня продаются в интернете, как раритет. В 1960-х годах на этих заводах работали около 4 400 человек, бизнес процветал, но со временем новые технологии стали вытеснять пишущие машинки. Руководство Paillard твердо верило в свою продукцию и упустило момент перехода от механических устройств к электронным; о закрытии последнего завода компании было объявлено в 1989 году.
Подробную информацию можно получить по телефону: +41 24 425 64 38. Музей Maison d’Ailleurs находится в Ивердон-ле-Бене по адресу: пл. Песталоцци, 14.
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