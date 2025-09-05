Маттиас Шульц : «Не надо пенять на артистов!» | Matthias Schulz : « Il ne faut pas s’en prendre aux artistes ! »
Господин Шульц, прежде всего, позвольте поздравить Вас с новой должностью. Собственное, новостью это не стало, ведь о Вашем назначении было объявлено еще в декабре 2021 года, но все же, наверно, непросто брать бразды правления, ведь Ваш предшественник Андреас Хомоки занимал этот пост 12 лет!
Вы правы! С 1 августа этого года я официально «в должности», и после столь долгого ожидания здорово «взять ее в руки», так сказать. Конечно, переходный период всегда немного странный, но Цюрихский театр – отличный, и он находится в прекрасной форме, позволяющей большое число премьер, оригинальных постановок, а также других нововведений, например, в области образовательной работы. Это очень «гибкий» дом с прекрасным, приверженным своему делу коллективом. Так что я верю в то, что смогу привнести что-то новое, дать новый импульс, и очень этого жду.
Можете ли назвать что-то конкретное из планируемого нового?
Например, это новые режиссеры, не работавшие ранее с Цюрихским оперным театром – их в начинающемся сезоне целое созвездие, они представят премьерные постановки.
В какой мере Вы участвовали в составлении программы этого сезона?
Она полностью моя и моей команды, так что, если что – никаких оправданий у меня нет.
Признаюсь, изучив программу, я задумалась, а не переехать ли в Цюрих – такое созвездие самых любимых произведений и самых громких имен: Диана Дамрау в «Кавалере Роз» и «Арабелле», Соня Йончева, Йонас Кауфманн и Брин Терфель в «Тоске», Анна Нетребко в «Силе судьбы», Элина Гаранча и Ольга Перетятько в «Кармен», Сесилия Бартоли в «Юлии Цезаре в Египте», возвращение «Так поступают все» в постановке Кирилла Серебренникова… Что ни анонс – слюнки текут! Да еще тринадцать премьер! Как вам это удалось? Все ли упирается в деньги или не только?
На нас лежит большая ответственность как перед зрителями, так и перед спонсорами, рассматривающими поддержку театра как социальный проект. Как вы знаете, наши главные спонсоры это Rolex, UBS и Zurich Insurance. Их поддержка и заинтересованность, а также убежденность в том, что в Швейцарии должна быть хотя бы одна культурная институция, принимающая топовых исполнителей, позволяют нам двигаться вперед.
У Вас два образования: вы получили диплом пианиста в Зальцбургском Mozarteum и экономиста – в Университете Людвига Максимилиана в Мюнхене. Думаете ли Вы, что для управления театром сегодня равнозначно важны оба?
Я убежден, что творческая увлеченность не исключает экономический здравый смысл, и современному руководителю культурного учреждения явно нужны обе эти составляющие. Искусство позволяет делать все, что угодно, но не забывая о разумном использовании имеющихся ресурсов. Мне важно показать, что такое сочетание возможно.
А кто вообще, по-Вашему, в театре главный: директор, музыкальный руководитель или режиссер?
Знаете, я часто говорю, что «opera is too much of everything» в опере перебор всего. Тут музыка, и текст либретто, и оркестр, и хор, и сценография… Все это должно быть хорошо сбалансировано. Если спектакль держится только на эмоциях, без достойного сюжета, без структуры, то вряд ли вечер в театре будет удачным. А что касается того, кто главный, мне кажется – «ансамбль». Режиссеры порой позволяют увидеть новое в классических произведениях и вынести это новое на поверхность, но без музыки успех невозможен, а за качество ее исполнения каждый вечер отвечает дирижер. И если качество не безупречно, то успеха быть не может. Так что секрет успеха, как и вообще в жизни, - в сбалансированном сочетании.
Все «классические» театры мира борются сегодня за новую публику самыми разными способами, с разной степенью эффективности. Но вот новый директор Ла Скала Фортунато Ортомбина решил пойти против течения: человек, одетый неподобающим образом, может быть не допущен к спектаклю, даже имея билет, а мобильные телефоны отныне будут запрещены. Что Вы об этом думаете?
Меня часто спрашивают, обязательно ли приходить в оперу в костюме. И я отвечаю, что, на мой взгляд, к походу в оперу надо относиться по-особому, ведь это не каждый день случается, это – событие, а потому повседневное отношение не подходит. Но это «особое отношение» у каждого человека своё – для кого-то это костюм и галстук, для кого-то – что-то другое, дающее ему ощущение исключительности. Я бы не хотел вводить какие-то четкие правила, потому что не хочу никого исключать, но искренне надеюсь, что каждый зритель, приходящий в оперу, захочет, чтобы это было праздником, и сделает так, чтобы это желание было заметно и остальным.
Что касается привлечения молодежной аудитории, то разговоры о том, что оперная публика вымирает, ведутся уже лет тридцать, а то и сорок. Но этого не происходит, приходит новая публика – я вот сам уже начал седеть (смеется). Важное установить с этой публикой хороший контакт, но еще важнее – «заразить» музыкой в самом раннем возрасте, от 5 до 20 лет. Я считаю необходимым сотрудничество с образовательными учреждениями, от университетов и музыкальных школ до «обычных» детских садов, и мы движемся в этом направлении: план работы с музыкальными школами кантона Цюрих уже есть, готовится и новая площадка – в бывшем кинотеатра квартала Эрликон. Есть и финансовый фактор – конечно, надо предлагать максимально доступные цены для тех, кому меньше 26 лет. Но я хочу четко сказать: все наши усилия как театра не могут заменить музыкальное образование, получаемое в школах, уровень которого очень упал. Учителя сами не увлечены музыкой, а без их помощи нам не преуспеть. Раньше даже в детских садах была традиция – каждое утро дети садились в кружок и пели, эта традиция утрачена, и мы уже ведем дискуссию с политиками о ее возрождении.
Конечно, изучая программу сезона Цюрихского оперного театра, я в первую очередь обратила внимание на обилие – и даже изобилие – русских имен. Значит ли это, что Вы в принципе против отмены русской культуры, к чему некоторые продолжают призывать?
Я считаю, что в области культуры не стоит пенять на артистов, если не можешь добраться до человека, до которого на самом деле хочешь добраться. Мы, в Цюрихе, стремимся с работать с лучшими исполнителями с профессиональной точки зрения – наша публика имеет на это право, а сами артисты имеют право не быть судимыми на основе критериев, не имеющих отношения к профессии. Если они занимают нейтральную позицию и выступают на европейских сценах, то я не вижу в этом проблемы и ее не должно быть.
Давайте тогда посмотрим более предметно и начнем с Шостаковича, ведь этот музыкальный год неразрывно связан с его именем. Не могли бы Вы сказать несколько слов о балете МакМиллана на музыку Второго фортепианного концерта, Andante из которого звучит в фильме «Шпионский мост», действие которого разворачивается в 1957 году, когда концерт был создан, а первая часть, Allegro, использована в диснеевском мультфильме «Фантазия 2000»?
Это вопрос скорее к Кэти Марстон, руководителю нашей балетной труппы, отвечающей за танец в программе сезона. Для меня лично важно, чтобы в балетных постановках была содержательная музыка, а вряд ли можно найти музыка более содержательную, чем Шостаковича – я рад, что мы таким образом участвуем в годе его памяти. Наша балетная труппа сейчас в значительной степени обновлена, пришло много новых артистов, и я с нетерпением жду возможности увидеть результат их работы. Кстати, раз уж мы говорим о балете, хочу напомнить, что в конце сезона мы представим «Ромео и Джульетту» Сергея Прокофьева в постановке самой Кэти Марстон – это будет дебютом нашего музыкального руководителя Джанандреа Носеды в балетном репертуаре.
Партию фортепиано в постановке Кеннета МакМиллана исполняет родившаяся в Украине Катерина Терещенко. По-моему, это прекрасно, но… были ли это специально задумано?
Мне бы хотелось ответить утвердительно, но вопрос, опять же, к Кэти Марстон. Возможно, это было подсознательным решением (улыбается), которому я очень рад.
Особого разговора заслуживает Анна Нетребко. Все помнят, что в 2022 году Цюрихская опера расторгла контракт с ней в опере «Макбет», заменив Анну Вероникой Джиоевой и представив довольно расплывчатые, на мой взгляд, объяснения такого решения. Цюрих был не единственным, другие западные площадки поступили также. Но постепенно Анна возвращается – в июне я сама слушала ее в «Пиковой даме» в Вене при полном аншлаге. Выступила она и в Милане, и в Берлине, планируется выступление в Лондоне. Но главное для нас сегодня – Анна Нетребко выступит в Цюрихе в «Силе судьбы». Как принималось это решение?
Как Вы знаете, до августа 2024 года я был директором Берлинской оперы и осенью 2023-го я пригласил Анну Нетребко принять участие в постановке «Макбет». Это не было простым решением, но мне представлялось важным то, как она повела себя до и после начала войны: после ее начала она не выступала в России и сделала вполне определенное антивоенное заявление, что, при наличии родственников в России и всех прочих уз, совсем не очевидно. Кроме того, она знает, что Берлинская опера, как и Цюрихская, проводили благотворительные концерты в поддержку Украины, что не мешает ей выступать на их сценах, а это тоже о чем-то говорит. Главное же, Анна Нетребко – бесспорно лучшая Леонора в мире, и мы хотим услышать ее в этой партии в «Силе судьбы». В Берлине я не раз имел возможность беседовать с ней, лучше узнать ее и оценить ее безукоризненное поведение и огромный успех, который она принесла театру. Так что я могу лишь повторить: я – на стороне артистов и против злоупотребления ими. Да, тогда в Берлине я имел долгий разговор с украинским послом, а перед театром прошла небольшая демонстрация, но мне кажется, что мои аргументы оказались убедительными.
Судя по всему, они оказались убедительными не только в Берлине, но и в Цюрихе?
Знаете, я вполне допускаю иное мнение на этот счет, но не допускаю отступления от четкого объяснению собственной позиции, от четкой самостоятельной аргументации. Я получал очень много писем с вопросами насчет Анны Нетребко, и я старательно, порой весьма пространно, отвечал на каждое сообщение. В большинстве случаев мои корреспонденты внимали моим доводам, и подобные обмены мнениями представляются мне крайне важными.
Большое Вам спасибо за такой разумный, профессиональный подход! И последний на сегодня вопрос: чего Вы желаете самому себе в этом первом для Вас сезоне в Цюрихской опере?
Прежде всего, я надеюсь, что публика будет получать удовольствие, приходя в наш театр, и что вместе с моими коллегами, включая новых коллег, мне удастся осуществить все задуманное и сделать так, чтобы старинное оперное искусство сохраняло свое актуальность и любовь зрителей.
