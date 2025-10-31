У славянских народов есть домовые – домашние духи, мифологические покровители дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей и животных. В течение веков верили – а кто-то верит до сих пор! – что без домового в семье несчастья, поэтому при переезде в последнюю ночь или перед выходом из старого дома приглашали домового на новое место. В каждой стране, а то и в каждой деревне делали это по-разному: в старой усадьбе открывали ворота или лаз из подполья, клали перед ним лапоть и кликали домового, затем вещи переносили в новый дом, а лапоть тащили всю дорогу на верёвочке, где якобы ехал домовой. Первый ломоть хлеба, отрезанный за обедом в новом доме, закапывали в правом углу под избой и снова кликали домового на поселение. Или хозяин с поклоном на восток со свежеиспечённой ковригой приглашал на новоселье домового и оставлял ковригу на припечке, - если поутру коврига оказывалась надкушенной, значит, домовой пришёл. Когда строили новый дом, в подпол клали монетку, а то и четыре – по четырём углам сруба – для домового. Когда первый каравай в новой печи пекли, горбушку отрезали, солили и забрасывали под печь – для домового. Все эти разнообразные обычаи подчинялись двум непреложным правилам: требования домового нужно выполнять, а гнев смягчать подношениями.

Этот "двуликий Янус" по имени Геледе - из Нигерии. © NashaGazeta

Не хотим вас разочаровывать, но подобные поверья – не прерогатива славян! Они очень распространены и в других частях света, не только в Европе, но и в Африке, Азии, Америке, Океании… Только там этих вымышленных (а вдруг и не вымышленных?) существ называют не домовыми, а духами. И тоже всячески стараются им угождать. Этой традиции угождения духам и посвящена только что открывшаяся в женевском Музее Барбье-Мюллер выставка, которая так и называется – «Pleasing the Spirits» (Угождая духам).

Наша Газета уже не раз рассказывала об этом своеобразном музее, коллекция которого, состоящая из нескольких тысяч экспонатов, представляет собой мультикультурное целое, в котором онтология предмета меняется в зависимости от его положения в сообществе произведений, в зависимости от соседства или противопоставления. На наш взгляд, возможности этой уникальной коллекции, крупнейшего в мире частного собрания произведений так называемого примитивного искусства, поистине неисчерпаемы – нужно только задать тему, а уж иллюстрации к ней найдутся! Особенно, если подойти к делу творчески.

Королевский сосуд из Камеруна Photo © NashaGazeta

Именно так подошли к замыслу временной экспозиции директор музея Северин Фромаже и французский художник и перформер Поль Махеке: их свежий взгляд на многовековые сокровища коллекции обещает посетителям выставки множество сюрпризов.

Маски, фигурки, копья или ритуальные предметы переосмысливаются, чтобы раскрыть в новом свете их символическую силу и церемониальную ауру, чтобы вместе создать и исполнить заново изобретенные космогонии. Выставка состоит из нескольких частей, которые соответствуют разным залам музея. Она представляет предметы как персонажей повествования, взаимодействующих друг с другом. В этой воображаемой пьесе духи места, обитающие в предметах, духи музея, духи предков и прародителей вступают в разговор, преодолевая время и пространство. Предметы собраны по визуальным, символическим или тематическим критериям и представлены в транскультурной перспективе.

Набор духов на все вкусы © NashaGazeta

«"Pleasing the Spirits", плод наших общих размышлений, предлагает путешествие в компании этих предметов. Стулья приветствуют нас, маски пристально на нас смотрят, копья и щиты возвышаются в густом лесу, а радость и восторг воплощаются в предметах, предназначенных для церемоний. Все вместе они рассыпаны по залам, как территории, которые нужно исследовать, как воспоминания, всплывающие на поверхность. Эта память – слова предков, звуки танцев и ритуалов, шепот предметов в трансе, которые шелестят между каменными стенами музея. Эти духи места – будь то предки, шаманы, художники, творцы или коллекционеры – сформировали коллекцию, придали ей душу и краски, - там описывает свой оригинальный замысел Северин Фромаже. – В постановке, играющей с присутствием тела в пространстве, с сенсорным и физическим опытом прогулки, этот новый выставочный проект стремится переосмыслить наше отношение к музейному объекту. Эти произведения, чрезвычайно разнообразные по форме и назначению, очень свободно ассоциируемые, раскрывают здесь преобразованную символическую силу и ауру, предлагая таксономию, которая выходит за рамки категорий истории искусств. Таким образом, в ходе этого путешествия появляется приглашение танцевать, чувствовать, ощущать – вместе с духами, формами, воспоминаниями – чтобы вместе изобретать новые космогонии, изобретать новое будущее, «по-другому понимать миры, в которых мы живем».

Эот железный петух, конечно, из Франции - 18 века © NashaGazeta

Музей Барбье-Мюллер регулярно приглашает современных художников поделиться своим взглядом на экспонаты коллекций и переосмыслить сценографию залов, тем самым со временем изменяя наше понимание представленных произведений – мы уже рассказывали вам, например, о коллаборациях с каталанским художником Мигелем Барсело, с американским фотографом Стивом Маккари или с женевским керамистом Жаком Кауфманом.

На этот раз художник Поль Махеке, родившийся в 1985 году в Брив-ла-Гайрде на юге Франции, был приглашен для разработки новой сценографии музея, ориентированной на то, чтобы рассказать в пространстве движущуюся историю, основанную на предметах из этих исключительных коллекций. Если это имя ничего вам не говорит, то знайте, что в 2025-2026 академическом году Поль Махеке – резидент Виллы Медичи в Риме; он представлял свои работы в таких знаковых музеях, как Tate Modern (Лондон), Центр Помпиду (Париж), High Line (Нью-Йорк) и Fondazione Pomodoro (Милан). Теперь благодаря его воображению в уникальной постановке, играющей с предметами и пространствами, тенью, светом и дыханием, оживают и открываются для новых нарративов предметы из коллекций Барбье-Мюллер. Сдвигая границы видимого, Поль Махеке привлекает призрачные фигуры, поэтические голоса и нематериальные элементы, чтобы открыть другие формы восприятия. Каждый проект создает плавное пространство, пронизанное эзотерическими, духовными, а порой и мистическими отсылками.

Выставку Pleasing the Spirits сопровождает одноименный каталог на французском и английском языках. Его дизайн, вдохновленный историческими каталогами музея, продолжает традицию дань уважения коллекциям и истории этого уникального собрания.

Выставка продлится до 31 мая 2026 года, всю практическую информацию вы найдете на сайте музея.