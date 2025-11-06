Наша Газета уже много лет дружит с ассоциацией Avetis, созданной в 2011 году сопрано Вардуи Хачатрян с целью поддержания и распространения армянской культуры. В соответствии с этой задекларированной целью до сих пор все устраиваемые ассоциацией концерты обязательно содержали армянский элемент – пусть небольшой, порой неожиданный, но он был. Предстоящий концерт Михаила Плетнева, в программу которого включены 24 прелюдии Шопена и 24 прелюдии Скрябина, кажется первым на нашей памяти исключением из этого правила.

Любителям музыки вообще и читателям Нашей Газеты в особенности не надо представлять главного героя предстоящего вечера – еще в 2016 году Михаил Васильевич дал нашему изданию редкое для него развернутое интервью, которое прочитали почти сто тысяч человек, а тремя годами позже мы рассказывали о его посвящении Комитасу – тоже в сотрудничестве с ассоциацией Avetis.

С тех пор маэстро Плетнев неоднократно выступал в Швейцарии, где он давно проживает, в том числе и с созданным им Международным оркестром имени Рахманинова. Среди последних его достижений стоит назвать записанный в прошлом году вместе со скрипачом Даниэлем Лозаковичем диск с произведениями Грига, Франка и Шостаковича. И вот – новая встреча с женевской публикой.

Первое слово, которое приходит в голову при взгляде на программу, - сбалансированность. 24 прелюдии в первом отделении, 24 – во втором. Кто-то решит, что слишком строго. Суховато. Скучновато. Но так можно подумать, только если ничего не знать о прелюдиях! Давайте о них и поговорим.

Если перефразировать афоризм Ф. М. Достоевского о том, что все мы вышли из «Шинели» Гоголя, и применить его к музыке, то можно сказать, что все прелюдии вышли из Баха, и как все писавшие после Гоголя писатели на свой лад развивали образ «маленького человека», так и сочинявшие после Баха композиторы привносили что-то свое, сочиняя эти короткие инструментальные пьесы, не имеющие строгой формы.

Само слово «прелюдия» происходит от

латинского prae ludus, что означает «перед игрой», недаром часто их исполняют перед более крупными произведениями. Несмотря на скромные размеры (продолжительность звучания редко превышает две минуты) прелюдия – один из самых старинных музыкальных жанров, известный еще со времен Ренессанса, но прочно вошедший в музыкальную практику в период расцвета барокко; в течение длительного времени прелюдии исполнялись на лютне, клавесине, органе...

Если вы заглянете в словарь музыкальных терминов, то узнаете, что появление формата «24 прелюдии» связано с повсеместным распространением равномерной темперации. Что это такое, если говорить попросту, как это делает музыковед Денис Великжанин? Раньше клавиатура инструментов настраивалась через использование так называемых совершенных дробей, которые достались нам от Пифагора. Брался некий основной тон, от него строилась октава, верхний звук которой по своей частоте – по длине струны – ровно в 2 раза меньше нижнего. Отсюда и появился квинтовый круг тональностей: до мажор, соль мажор, ре мажор, ля мажор и так далее и в обратную сторону. Это был распространенный способ настройки, но он создавал некоторые проблемы: эти пропорции были совершенными сами по себе, но не по отношению друг к другу, и чем дальше эти интервалы отставали от первого тона, тем больше разницы, что создавало проблемы: были неудачные тональности, скверно звучащие интервалы, попадались «волчьи» ноты – так музыканты называют ноты, которые трудно контролировать исполнителю и которые, вместо чёткого звука, издают тонкий, «поверхностный» звук, иногда перескакивая на октаву от предполагаемой ноты.

Но зато красота совершенных интервалов была поразительной! И вот во времена Баха спор между сторонниками чистого и равномерно темперированного строя окончился победой вторых. В равномерно темперированном строе интервал, равный октаве, делится на 12 разных частей. В нем нет совершенства звучания чистых кварт и квинт, но зато можно транспонировать музыку в любые тональности и использовать любые интервалы.

Самое известное произведение, олицетворяющее равномерную темперацию, – это Сорок восемь прелюдий и фуг Баха, разделенных на два тома по двадцать четыре и считающихся одним из высших достижений мировой музыкальной литературы в целом. Композитор назвал свой цикл «Хорошо темперированным клавиром» и «провел» прелюдии и фуги по всем двадцати четырем тональностям мажора и минора. Первый том был закончен в 1722 году, а второй – лишь в 1744-м. Русский композитор Антон Рубинштейн оценивал этот труд так: «Не далее как в Wohltemperiertes Klavier вы находите фуги религиозного, героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, драматического характера; в одном только они все схожи – в красоте...».

Уверяем вас, именно в красоте схожи и прелюдии Фридерика Шопена и Александра Скрябина, которые вы услышите в предстоящем концерте Михаила Плетнева!

Да, почти ровно век спустя после Баха, в 1839 году, за прелюдии «взялся» Фридерик Шопен, изменив саму суть этого жанра. Если ранее прелюдиям отводилась скромная роль вступления к чему-то более важному, то Шопен, композитор-романтик, увидел в импровизационности и миниатюризме прелюдий главную их ценность.

«Импровизационность раскрепощала от стесняющих уз, накладываемых «заданностью» формы, а миниатюризм особенно располагал к откровенности лирического высказывания – неизбывной потребности человека XIX века. В прелюдиях Шопена искусство миниатюры, то есть умение кратко сказать нечто большое и важное, получило совершеннейшее выражение», писала в свое время музыкальный критик В. Галацкая, невольно приглашая провести параллель с такими вокальными формами как цикл песен или романс, получившими развитие в тот же период.

Возрожденный Шопеном жанр прелюдии плавно перешел из 19 века в 20-й – к нему обращались разные композиторы, включая и Александра Николаевича Скрябина, одним из лучших исполнителей некоторых прелюдий которого критиками признан именно Михаил Плетнев, записавший диск «Скрябин: 24 прелюдии / сонаты 4 и 10». Скрябин не скрывал, что сочинял свои 24 прелюдии, соч. 11 по образцу Шопена, «также охватив все 24 мажорные и минорные тональности и следуя той же их последовательности: до мажор, ля минор, соль мажор, ми минор, ре мажор, cи минор и так далее, чередуя мажорные тональности с их параллельными минорами и следуя восходящему квинтовому кругу», если выражаться профессиональным языком. Над этим циклом из 24 прелюдий он работал в период с 1888 по 1896 годы, в разных местах и не в «хронологической последовательности». Так, первая из прелюдий – ми минор, всего из 24 тактов – была написана в 1888 году в Москве, но в цикле она фигурирует под № 4. А вообще география создания этого произведения включает, помимо Москвы, Гейдельберг, Амстердам, Киев, Париж, Вицнау и Дрезден. Жаль, что ни одна из прелюдий не была написана в Женеве, где композитор жил в 1904-1905 годах, о чем свидетельствует мемориальная доска на усадьбе, которую еще в 2019-м году хотели снести.

Мы искренне надеемся увидитесь вас на концерте Михаила Плетнева, который состоится 21 ноября в женевском Виктория-холле. Оставшиеся билеты еще можно успеть купить здесь, но стоит поторопиться. А если вы и правда поверили, что ничего армянского в концерте не будет, то… вас ждет сюрприз.