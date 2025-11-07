Фонд Бейлера, который в последние сезоны стал одним из наиболее популярных художественных музеев в Швейцарии, продолжает свою серию «звездных» выставок. В поддержку экспозиции Яёи Кусамы, которая, несомненно, соберет множество поклонников творчества самой знаменитой современной японской художницы, кураторы Фонда организовали еще одну чрезвычайно любопытную экспозицию – «Краткую историю точки в искусстве». Оттолкнувшись от главного предмета вдохновения и интереса японской художницы, то есть от ее легендарных, теперь знакомых буквально всем и каждому горошин, главный куратор Фонда Рафаэль Бувье придумал по-новому представить богатейшую коллекцию музея, сконцентрировавшись на… точке.
Точка для Бувье – это не просто пуантилизм (направление живописи, основанное на работе мелкими точечными мазками), абстракционизм или поп-арт, но фигуративный и геометрический элемент, точка зрения и точка преломления. С конца 19 века и по сей день точка в визуальном искусстве не существует сама по себе; в современной живописи это и большое пятно, и крошечное пятнышко, и брызги, и дырка, и обозначение места старта или финиша или, если угодно, начала и конца. Вот и для Рафаэля Бувье это в первую очередь художественный элемент, но одновременно и знак, символ. Кроме того, в короткой, но внятной экспликации к выставке говорится про человеческую и чувственную природу точки, а также ее роль в формировании зрительского восприятия и мироощущения.
Идея посмотреть на коллекцию Фонда Бейлера через точку и ее эволюцию оказалась на удивление удачной и плодотворной. Даже привычные и часто выставляемые Фондом работы таких «монстров», как Винсент ван Гог, Клод Моне, Поль Сезанн, Пауль Клее, Василий Кандинский, Пабло Пикассо или Анри Матисс, помещенные в иной контекст, начинают играть совершенно новыми красками – почти в буквальном смысле слова. В не меньшей степени это относится и к более редко экспонируемым картинам Макса Эрнста, Жоана Миро, Фернана Леже, Энди Уорхола, Барнетта Ньюмана или Роя Лихтенштейна. Так, выставленные в одном из залов три выдающихся работы последнего не просто по-новому открывают классика американского поп-арта, но и позволяют увидеть его куда более обширный, чем принято думать, бэкграунд – от Жоржа Сёра до Джексона Поллока.
Произведения двух вышеупомянутых художников также есть на выставке, причем небольшая, но совершенно прекрасная картина знаменитого француза, зачинателя пуантилизма, ее открывает. Кроме точками выписанной обнаженной Сёра особенно запоминаются: портрет кисти Фердинанда Ходлера; «геометрический» Мондриан; «жесткая» скульптура Эдуардо Чиллиды; ироничные зарисовки Зигмара Польке; нестандартный «светильник» Луизы Буржуа; выразительная прозрачная блуза Дорис Сальседо (пожалуй, лучшая работа знаменитой колумбийки среди всех, виденных в последнее время автором этих строк); неправдоподобно реалистичная фото-картина Рудольфа Штингеля во всю стену и, конечно, «Мег со сломанной рукой (Мег Уайт)» американки Элизабет Пейтон – камерная, хрупкая и в то же время удивительно мощная.
Из главных же потрясений – незнакомый нам прежде портрет пожилой женщины кисти Ван Гога, как будто и вправду написанный мазками, больше всего напоминающими растекшиеся по холсту точки, и «Пространственная концепция» Лучо Фонтаны – круглая скульптура из камня, которую можно принять за раскрывшийся гранат или за разверзшуюся бездну. Как видим, даже в восприятии изобразительного искусства все зависит от точки отсчета, что уж говорить о точке, из которой исходит или в которой находится сам художник? Так что этот текст нам хочется закончить словами искренней благодарности куратору и Фонду, которые заставляют всерьез задуматься о различных точках зрения в наше время однозначного принятия той или иной позиции. Новый взгляд даже на самое привычное – это всегда важно и вдохновляюще.
Выставка «Краткая история точки в искусстве» открыта в Фонде Бейлера до 4 января 2026 года включительно. Более подробная информация о времени работы и билетах - здесь.