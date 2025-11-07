Фонд Бейлера, который в последние сезоны стал одним из наиболее популярных художественных музеев в Швейцарии, продолжает свою серию «звездных» выставок. В поддержку экспозиции Яёи Кусамы, которая, несомненно, соберет множество поклонников творчества самой знаменитой современной японской художницы, кураторы Фонда организовали еще одну чрезвычайно любопытную экспозицию – «Краткую историю точки в искусстве». Оттолкнувшись от главного предмета вдохновения и интереса японской художницы, то есть от ее легендарных, теперь знакомых буквально всем и каждому горошин, главный куратор Фонда Рафаэль Бувье придумал по-новому представить богатейшую коллекцию музея, сконцентрировавшись на… точке.

Точка для Бувье – это не просто пуантилизм (направление живописи, основанное на работе мелкими точечными мазками), абстракционизм или поп-арт, но фигуративный и геометрический элемент, точка зрения и точка преломления. С конца 19 века и по сей день точка в визуальном искусстве не существует сама по себе; в современной живописи это и большое пятно, и крошечное пятнышко, и брызги, и дырка, и обозначение места старта или финиша или, если угодно, начала и конца. Вот и для Рафаэля Бувье это в первую очередь художественный элемент, но одновременно и знак, символ. Кроме того, в короткой, но внятной экспликации к выставке говорится про человеческую и чувственную природу точки, а также ее роль в формировании зрительского восприятия и мироощущения.

© Fondation Beyeler

Идея посмотреть на коллекцию Фонда Бейлера через точку и ее эволюцию оказалась на удивление удачной и плодотворной. Даже привычные и часто выставляемые Фондом работы таких «монстров», как Винсент ван Гог, Клод Моне, Поль Сезанн, Пауль Клее, Василий Кандинский, Пабло Пикассо или Анри Матисс, помещенные в иной контекст, начинают играть совершенно новыми красками – почти в буквальном смысле слова. В не меньшей степени это относится и к более редко экспонируемым картинам Макса Эрнста, Жоана Миро, Фернана Леже, Энди Уорхола, Барнетта Ньюмана или Роя Лихтенштейна. Так, выставленные в одном из залов три выдающихся работы последнего не просто по-новому открывают классика американского поп-арта, но и позволяют увидеть его куда более обширный, чем принято думать, бэкграунд – от Жоржа Сёра до Джексона Поллока.

Пауль Клее. Желтые значки, 1937 г. © Fondation Beyeler

Произведения двух вышеупомянутых художников также есть на выставке, причем небольшая, но совершенно прекрасная картина знаменитого француза, зачинателя пуантилизма, ее открывает. Кроме точками выписанной обнаженной Сёра особенно запоминаются: портрет кисти Фердинанда Ходлера; «геометрический» Мондриан; «жесткая» скульптура Эдуардо Чиллиды; ироничные зарисовки Зигмара Польке; нестандартный «светильник» Луизы Буржуа; выразительная прозрачная блуза Дорис Сальседо (пожалуй, лучшая работа знаменитой колумбийки среди всех, виденных в последнее время автором этих строк); неправдоподобно реалистичная фото-картина Рудольфа Штингеля во всю стену и, конечно, «Мег со сломанной рукой (Мег Уайт)» американки Элизабет Пейтон – камерная, хрупкая и в то же время удивительно мощная.

Из главных же потрясений – незнакомый нам прежде портрет пожилой женщины кисти Ван Гога, как будто и вправду написанный мазками, больше всего напоминающими растекшиеся по холсту точки, и «Пространственная концепция» Лучо Фонтаны – круглая скульптура из камня, которую можно принять за раскрывшийся гранат или за разверзшуюся бездну. Как видим, даже в восприятии изобразительного искусства все зависит от точки отсчета, что уж говорить о точке, из которой исходит или в которой находится сам художник? Так что этот текст нам хочется закончить словами искренней благодарности куратору и Фонду, которые заставляют всерьез задуматься о различных точках зрения в наше время однозначного принятия той или иной позиции. Новый взгляд даже на самое привычное – это всегда важно и вдохновляюще.

Выставка «Краткая история точки в искусстве» открыта в Фонде Бейлера до 4 января 2026 года включительно. Более подробная информация о времени работы и билетах - здесь.