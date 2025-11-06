Экспаты покидают Швейцарию? | Les expatriés quittent la Suisse ?

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 06.11.2025.
Цюрих – город (безработных) банкиров? Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Швейцарский рынок труда теряет свою привлекательность среди иностранных специалистов, особенно среди тех, кто работает в финансовом секторе.

|

Le marché du travail suisse perd de son attrait auprès des spécialistes étrangers, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur financier.

Швейцария долгие годы считалась раем для экспатов: высокие зарплаты, щедрые бонусы, достойный уровень жизни. Казалось, что так будет всегда, но в последнее время ситуация меняется – многие иностранные работники столкнулись с увольнениями.

В качестве примера Blick приводит историю англичанки, которая работала в отделе маркетинга Credit Suisse и которую UBS теперь намерен сократить. За семь лет жизни в Швейцарии она так и не выучила немецкий, что усложняет поиск новой работы и заставляет ее задуматься о переезде. 

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
экспаты в швейцарии
рынок труда в Швейцарии
швейцарский рынок труда
поиск работы
Статьи по теме
Экспаты разочарованы Швейцарией
Экспаты разлюбили Швейцарию
Экспаты уже не грезят Швейцарией
Как экспатам в Швейцарии не оторваться от родины?
Швейцария, земля обетованная для экспатов
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.23
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 100.15
Погода
Афиша
Плетнев
Сила судьбы
Spirits

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
La force du destin, ou La guerre dans un pays neutre

Après trois ans d'absence, la soprano russe de renommée mondiale Anna Netrebko est de retour à l'Opernhaus Zürich. Elle y interprète la Donna Leonora de La forza del destino, chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi commandité par le tsar Alexandre II et présenté pour la première fois au public à Saint-Pétersbourg. La première zurichoise a eu lieu le 2 novembre, malgré une demande d’annulation émanant de l'ambassade d'Ukraine en Suisse.

«Сила судьбы», или Война в нейтральной стране

После трехлетнего отсутствия всемирно известная российская сопрано Анна Нетребко вернулась в Оперный театр Цюриха в роли Донны Леоноры в шедевре Джузеппе Верди, созданном по заказу царя Александра II и впервые представленного публике в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась несмотря на требование посольства Украины в Швейцарии об ее отмене.

«Угождая духам»

Новая выставка в Музее Барбье-Мюллер приглашает вас в путешествие по своей богатейшей коллекции, собранной в Женеве со всех концов света.

Самое читаемое

«Сила судьбы», или Война в нейтральной стране

После трехлетнего отсутствия всемирно известная российская сопрано Анна Нетребко вернулась в Оперный театр Цюриха в роли Донны Леоноры в шедевре Джузеппе Верди, созданном по заказу царя Александра II и впервые представленного публике в Санкт-Петербурге. Премьера спектакля состоялась несмотря на требование посольства Украины в Швейцарии об ее отмене.

Экспаты покидают Швейцарию?

Швейцарский рынок труда теряет свою привлекательность среди иностранных специалистов, особенно среди тех, кто работает в финансовом секторе.