Экспаты покидают Швейцарию?

Швейцария долгие годы считалась раем для экспатов: высокие зарплаты, щедрые бонусы, достойный уровень жизни. Казалось, что так будет всегда, но в последнее время ситуация меняется – многие иностранные работники столкнулись с увольнениями.

В качестве примера Blick приводит историю англичанки, которая работала в отделе маркетинга Credit Suisse и которую UBS теперь намерен сократить. За семь лет жизни в Швейцарии она так и не выучила немецкий, что усложняет поиск новой работы и заставляет ее задуматься о переезде.