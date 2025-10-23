Событие

Жорж Нива: "Исповедь русофила. Россия и Украина в моей жизни"

Жорж Нива

Дорогие читатели! Приглашаем вас на очередное собрание Русского Кружка Женевского университета, которое будет особым: перед вами выступит не нуждающийся в представлении почетный председатель Кружка, профессор Жорж Нива. В год своего 90-летия он выступит со своей «Исповедью русофила. Россия и Украина в моей жизни». 

«Тот край лѣпше Царских Врат». Эта цитата из стихотворения Василя Стуса (1939–1985), которого Жорж Нива считает «вторым национальным украинским поэтом», задаст тон вечеру.

Профессор Нива расскажет о своих первых шагах в русском языке – в почти разрушенном Франкфурте-на-Майне, о своем учителе – «большевике-католике» Пьере Паскале, о встрече с Борисом Пастернаком, о высылке из СССР, о дружбе с диссидентами, о свободной России Ельцина, о знакомстве в 1957 году с Украиной, о позднем открытии красоты (лепоты) украинской поэзии и о боли, которую вызывают в нем сегодняшняя «отсутствующая» России и страдающая, но героическая Украина.

Вечер неформально приурочен к 90-летию Жоржа Нива. Он состоится в среду 12 ноября в 20:00, в аудитории Phil 201 (Aud. Jeanne Hersch), Bâtiment des Philosophes (22, boulevard des Philosophes.

