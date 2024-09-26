Автор: Ника Пархомовская, Базель, 26.09.2024.
20 сентября в Музее фонда Бейелера в Базеле открылось «Приглашение к путешествию» - крупнейшая в немецкоязычном пространстве выставка Анри Матисса за последние двадцать лет. Рассказываем, что в ней хорошего кроме того, что в приграничный Риен привезли около 70 работ французского художника со всего света, в том числе из частных коллекций.|
La Fondation Beyeler présente la première rétrospective consacrée à Henri Matisse en Suisse et dans l’espace germanophone depuis près de deux décennies. Intitulée « L’Invitation au voyage », l’exposition réunit plus de 70 œuvres majeures en provenance de prestigieux musées européens et américains ainsi que de collections privées.
Куратору Рафаэлю Бувье и команде одного из самых знаменитых швейцарских музеев удалось, кажется, невозможное. В девяти залах Фонда (или даже десяти, если считать завершающее экспозицию небольшое мультимедийное пространство) они создали самую спокойную из всех выставок неистового Анри, какую приходилось видеть автору этих строк. Помнится, когда-то давно в Вене или в прошлом году в Художественном музее Базеля у меня аж глаза болели, настолько сильное впечатление производили яркие краски Матисса фовистского периода. В парижской «Оранжери» от его женских портретов разных лет – невероятно эксцентричных и удивительно откровенных – буквально останавливалось дыхание. А в декабре 2022 года в Датской Национальной Галерее в Копенгагене я разрыдалась, когда куратор выставки «Матисс. Красная мастерская» (до этого она побывала в Нью-Йоркском MoMa, а в 2024 году долго «гостила» в Fondation Louis Vuitton в Париже) рассказала нашей маленькой группе, как они готовили экспозицию в одних политических обстоятельствах, а открывали совсем в других, так что «по дороге» лишились некоторого количества ключевых работ.
В Фонде Бейелер картины из российских музеев по понятным причинам тоже не показывают. Как не показывают все, что связано с сотрудничеством Матисса и Сергея Щукина и эпохальным путешествием художника в Москву в 1911 году. На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, на вопрос, как это связано с войной в Украине и как себя вести в ответ на санкции в отношении изобразительного искусства, представитель музея ограничился фразой про сложную политическую ситуацию и несколько раз настойчиво повторил, что выставка и так получилась огромная, а перед ее авторами не стояло задачи показать всего Матисса. И то, и другое – чистая правда, однако, на наш взгляд, это не отменяет необходимости публично говорить о причинах таких смысловых лакун, а не обходить их стыдливым молчанием во всех без исключения сопроводительных материалах, как будто Щукин не был одним из первооткрывателей художника, и свой дом в Исси-ле-Мулино Матисс не построил на деньги, вырученные от продажи российскому коллекционеру знаменитых «Танца» и «Музыки», о которых на выставке, кстати, ни полслова.
Впрочем, помимо некоторых «визуальных прорех» у экспозиции в Фонде Бейелер нет, кажется, никаких других недостатков. Выставка вышла действительно огромная, но при этом кураторы не давят зрителя объемом. Да, пусть она масштабна с точки зрения замысла (тут и отсылка к восхищавшему Матисса стихотворению Шарля Бодлера в названии, и изменение цветовой палитры и стиля картин в зависимости от местонахождения художника, и интерактивная географическая карта в финале), но при этом не перегружена текстовыми экспликациями. На выставке представлены все жанры, в которых работал мастер (от портретов и натюрмортов до скульптур и аппликаций), но при этом нет ощущения художественной сумятицы. Экспозиция полна воздуха и пространства для интерпретации, но при этом довольно четко отражает траекторию передвижений Матисса, а вслед за ней формирует и зрительский маршрут: из Парижа через Сен-Тропе и Кольюр в Алжир, Италию, Марокко, США, на Таити и обратно на Лазурный Берег, в обожаемую художником Ниццу. Наконец, «Приглашение к путешествию» по-хорошему старомодно и актуально одновременно, в нем нет вызова и провокации, но нет и намека на затхлость.
В общем, выставка эта – гармоничная, сбалансированная, успокаивающая нервы и глаз, словом, приятная во всех отношениях, – просто обречена стать одним из главных хитов нового музейного сезона, по крайней мере на территории Швейцарии.
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