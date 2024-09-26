Куратору Рафаэлю Бувье и команде одного из самых знаменитых швейцарских музеев удалось, кажется, невозможное. В девяти залах Фонда (или даже десяти, если считать завершающее экспозицию небольшое мультимедийное пространство) они создали самую спокойную из всех выставок неистового Анри, какую приходилось видеть автору этих строк. Помнится, когда-то давно в Вене или в прошлом году в Художественном музее Базеля у меня аж глаза болели, настолько сильное впечатление производили яркие краски Матисса фовистского периода. В парижской «Оранжери» от его женских портретов разных лет – невероятно эксцентричных и удивительно откровенных – буквально останавливалось дыхание. А в декабре 2022 года в Датской Национальной Галерее в Копенгагене я разрыдалась, когда куратор выставки «Матисс. Красная мастерская» (до этого она побывала в Нью-Йоркском MoMa, а в 2024 году долго «гостила» в Fondation Louis Vuitton в Париже) рассказала нашей маленькой группе, как они готовили экспозицию в одних политических обстоятельствах, а открывали совсем в других, так что «по дороге» лишились некоторого количества ключевых работ.

В Фонде Бейелер картины из российских музеев по понятным причинам тоже не показывают. Как не показывают все, что связано с сотрудничеством Матисса и Сергея Щукина и эпохальным путешествием художника в Москву в 1911 году. На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, на вопрос, как это связано с войной в Украине и как себя вести в ответ на санкции в отношении изобразительного искусства, представитель музея ограничился фразой про сложную политическую ситуацию и несколько раз настойчиво повторил, что выставка и так получилась огромная, а перед ее авторами не стояло задачи показать всего Матисса. И то, и другое – чистая правда, однако, на наш взгляд, это не отменяет необходимости публично говорить о причинах таких смысловых лакун, а не обходить их стыдливым молчанием во всех без исключения сопроводительных материалах, как будто Щукин не был одним из первооткрывателей художника, и свой дом в Исси-ле-Мулино Матисс не построил на деньги, вырученные от продажи российскому коллекционеру знаменитых «Танца» и «Музыки», о которых на выставке, кстати, ни полслова.

Впрочем, помимо некоторых «визуальных прорех» у экспозиции в Фонде Бейелер нет, кажется, никаких других недостатков. Выставка вышла действительно огромная, но при этом кураторы не давят зрителя объемом. Да, пусть она масштабна с точки зрения замысла (тут и отсылка к восхищавшему Матисса стихотворению Шарля Бодлера в названии, и изменение цветовой палитры и стиля картин в зависимости от местонахождения художника, и интерактивная географическая карта в финале), но при этом не перегружена текстовыми экспликациями. На выставке представлены все жанры, в которых работал мастер (от портретов и натюрмортов до скульптур и аппликаций), но при этом нет ощущения художественной сумятицы. Экспозиция полна воздуха и пространства для интерпретации, но при этом довольно четко отражает траекторию передвижений Матисса, а вслед за ней формирует и зрительский маршрут: из Парижа через Сен-Тропе и Кольюр в Алжир, Италию, Марокко, США, на Таити и обратно на Лазурный Берег, в обожаемую художником Ниццу. Наконец, «Приглашение к путешествию» по-хорошему старомодно и актуально одновременно, в нем нет вызова и провокации, но нет и намека на затхлость.

В общем, выставка эта – гармоничная, сбалансированная, успокаивающая нервы и глаз, словом, приятная во всех отношениях, – просто обречена стать одним из главных хитов нового музейного сезона, по крайней мере на территории Швейцарии.

«Матисс, Дерен и их друзья» в Базеле

«Матисс – Метаморфозы»

Матисс в Мартиньи

Матисс и «Синий всадник» в Кунстхаусе сайте музея.

P.S. Не только Матисс любил Бодлера! Многие наши читатели наверняка помнят, какой сенсацией стал выход, в 1976 году, альбома Давида Тухманова «По волне моей памяти». Жена композитора, Татьяна Сашко, отбиравшая для него весь литературный материал, выбрала в том числе и стихотворение Шарля Бодлера в переводе Ирины Озеровой «Приглашение к путешествию» из сборника «Цветы зла» 1855 года. Первым исполнителем этой прекрасной песни стал Александр Барыкин. Предлагаем послушать, вспомнить и задуматься.