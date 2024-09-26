Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 26 сентября 2024 года   

Матисса много не бывает |Il n’y a jamais trop de Matisse

Автор: , Базель, .

Henri Matisse, Grand nu couché (Nu rose), 1935 The Baltimore Museum of Art, The Cone Collection, Baltimore, Maryland, 1950 © Succession H. Matisse / 2024, ProLitteris, Zurich Pho

20 сентября в Музее фонда Бейелера в Базеле открылось «Приглашение к путешествию» - крупнейшая в немецкоязычном пространстве выставка Анри Матисса за последние двадцать лет. Рассказываем, что в ней хорошего кроме того, что в приграничный Риен привезли около 70 работ французского художника со всего света, в том числе из частных коллекций.

|

La Fondation Beyeler présente la première rétrospective consacrée à Henri Matisse en Suisse et dans l’espace germanophone depuis près de deux décennies. Intitulée « L’Invitation au voyage », l’exposition réunit plus de 70 œuvres majeures en provenance de prestigieux musées européens et américains ainsi que de collections privées.

Куратору Рафаэлю Бувье и команде одного из самых знаменитых швейцарских музеев удалось, кажется, невозможное. В девяти залах Фонда (или даже десяти, если считать завершающее экспозицию небольшое мультимедийное пространство) они создали самую спокойную из всех выставок неистового Анри, какую приходилось видеть автору этих строк. Помнится, когда-то давно в Вене или в прошлом году в Художественном музее Базеля у меня аж глаза болели, настолько сильное впечатление производили яркие краски Матисса фовистского периода. В парижской «Оранжери» от его женских портретов разных лет – невероятно эксцентричных и удивительно откровенных – буквально останавливалось дыхание. А в декабре 2022 года в Датской Национальной Галерее в Копенгагене я разрыдалась, когда куратор выставки «Матисс. Красная мастерская» (до этого она побывала в Нью-Йоркском MoMa, а в 2024 году долго «гостила» в Fondation Louis Vuitton в Париже) рассказала нашей маленькой группе, как они готовили экспозицию в одних политических обстоятельствах, а открывали совсем в других, так что «по дороге» лишились некоторого количества ключевых работ.

В Фонде Бейелер картины из российских музеев по понятным причинам тоже не показывают. Как не показывают все, что связано с сотрудничеством Матисса и Сергея Щукина и эпохальным путешествием художника в Москву в 1911 году. На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, на вопрос, как это связано с войной в Украине и как себя вести в ответ на санкции в отношении изобразительного искусства, представитель музея ограничился фразой про сложную политическую ситуацию и несколько раз настойчиво повторил, что выставка и так получилась огромная, а перед ее авторами не стояло задачи показать всего Матисса. И то, и другое – чистая правда, однако, на наш взгляд, это не отменяет необходимости публично говорить о причинах таких смысловых лакун, а не обходить их стыдливым молчанием во всех без исключения сопроводительных материалах, как будто Щукин не был одним из первооткрывателей художника, и свой дом в Исси-ле-Мулино Матисс не построил на деньги, вырученные от продажи российскому коллекционеру знаменитых «Танца» и «Музыки», о которых на выставке, кстати, ни полслова. 

Впрочем, помимо некоторых «визуальных прорех» у экспозиции в Фонде Бейелер нет, кажется, никаких других недостатков. Выставка вышла действительно огромная, но при этом кураторы не давят зрителя объемом. Да, пусть она масштабна с точки зрения замысла (тут и отсылка к восхищавшему Матисса стихотворению Шарля Бодлера в названии, и изменение цветовой палитры и стиля картин в зависимости от местонахождения художника, и интерактивная географическая карта в финале), но при этом не перегружена текстовыми экспликациями. На выставке представлены все жанры, в которых работал мастер (от портретов и натюрмортов до скульптур и аппликаций), но при этом нет ощущения художественной сумятицы. Экспозиция полна воздуха и пространства для интерпретации, но при этом довольно четко отражает траекторию передвижений Матисса, а вслед за ней формирует и зрительский маршрут: из Парижа через Сен-Тропе и Кольюр в Алжир, Италию, Марокко, США, на Таити и обратно на Лазурный Берег, в обожаемую художником Ниццу. Наконец, «Приглашение к путешествию» по-хорошему старомодно и актуально одновременно, в нем нет вызова и провокации, но нет и намека на затхлость.

В общем, выставка эта – гармоничная, сбалансированная, успокаивающая нервы и глаз, словом, приятная во всех отношениях, – просто обречена стать одним из главных хитов нового музейного сезона, по крайней мере на территории Швейцарии.

Составить свое мнение об экспозиции и увидеть работы Матисса из крупнейших американских и европейских музеев можно до 26 января 2025 года включительно. Подробнее о выставке и многочисленных мероприятиях, которые Фонд Бейелер организует в ее рамках, можно узнать на сайте музея.

P.S. Не только Матисс любил Бодлера! Многие наши читатели наверняка помнят, какой сенсацией стал выход, в 1976 году, альбома Давида Тухманова «По волне моей памяти». Жена композитора, Татьяна Сашко, отбиравшая для него весь литературный материал, выбрала в том числе и стихотворение Шарля Бодлера в переводе Ирины Озеровой «Приглашение к путешествию» из сборника «Цветы зла» 1855 года. Первым исполнителем этой прекрасной песни стал Александр Барыкин. Предлагаем послушать, вспомнить и задуматься.

 

 

 

музеи Швейцарии
что посмотреть в Базеле
художественные выставки в Швейцарии
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.18
CHF-EUR 1.05
CHF-RUB 109.14

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Результаты референдума 22 сентября

 Швейцарский народ решил судьбу реформы профессионального пенсионного обеспечения и инициативы о биоразнообразии.

Всего просмотров: 803

Туган Сохиев открывает сезон

 2, 3 и 5 октября российский дирижер встанет за пульт Оркестра Романдской Швейцарии. Не пропустите! 

Всего просмотров: 617

«На дальней – швейцарской – станции сойду»

 Швейцарские железные дороги совершенствуются, повышают безопасность и… выбрасывают на ветер деньги налогоплательщиков. 

Всего просмотров: 540
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 17,967

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 14,473

Хруст судьбы

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 694
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top