Любой, кто приезжает в эти дни в Базель, не может не заметить развешанные повсюду красочные постеры, рекламирующие новую выставку в городском Художественном музее. Но «нарисовали» их вовсе не современные дизайнеры, а французский художник Андре Дерен. Сделал он это почти сто двадцать лет назад, в 1906 году, когда написал свою «Женщину в рубашке», известную также под названием «Танцовщица» и хранящуюся ныне в Датской Национальной галерее. Одна из самых знаменитых в истории живописи девушек легкого поведения призывно смотрит на потенциальных «клиентов» вовсе неслучайно: выставка посвящена в первую очередь именно ее создателю, а также Анри Матиссу и их приятелям-фовистам.

Оригинальное название намекает на немонографичность содержания и оказывается более чем уместным: именно разнообразие имен выгодно отличает экспозицию в Базеле от других выставок, посвященных фовистам и лично Анри Матиссу, которые проходили в Европе в последнее десятилетие. В этом ряду вспоминается ретроспектива «диких», как их называли современники (от французского «fauve» - хищный, дикий), в венской «Альбертине», строившаяся вокруг Матисса и красноречиво называвшаяся «Анри Матисс и фовизм», или недавние выставки в Копенгагене и Париже. На всех трех было какое-то невероятное количество работ Матисса и не менее впечатляющее количество контекста: так, в SMK кураторы рассказывали об истории взаимоотношений художника с коллекционером Сергеем Щукиным, а в «Оранжери» подробно исследовали его творчество 1930-х годов.



В Базеле же концепция строится не вокруг Матисса или Дерена, а вокруг их «друзей» (интересно, что сами фовисты неоднократно отмечали, что были не столько художественным направлением, сколько союзом людей). Можно также сказать, что это самая «немногословная» из последних базельских выставок несмотря на то, что поясняющие тексты в Kunstmuseum Basel, как всегда, на высочайшем уровне. Они написаны четко, лаконично и в абсолютном соответствии с сегодняшним днем, что объясняет, почему в комментариях особое место отведено колониализму (фовисты были первыми, кто стал покупать африканские маски и ввел моду на этническое искусство в Европе начала 20 века), недостаточно горизонтальным отношениям в группе (отчасти именно из-за Матисса, привыкшего всеми командовать, движение в итоге и распалось) и роли женщин.



«Феминистская» тема не кажется здесь ни «притянутой за уши», ни чрезмерной. Очень деликатно рассказана история жены Матисса Амели Парейр , по забавному совпадению родившейся в деревне Базель под Тулузой. Амели не только обеспечивала семью до тех пор, пока муж не встал на ноги (а случилось это далеко не сразу), но и была талантливой портнихой, расписывала ткани и выставлялась на Салоне независимых. Подробно изложена биография парижской галеристки Берты Вайль, сыгравшей огромную роль в продвижении и самих фовистов, и Пикассо, а чуть позже – Амедео Модильяни, единственную прижизненную персональную выставку которого она организовала. Наконец, особое внимание среди «друзей Матисса и Дерена» уделено близким к ним художницам Эмили Шами и Мари Лорансен – три небольших портрета кисти последней из ее Токийского музея выделяются необычным для фовистов серо-розовым колоритом.

Почти все остальные представленные на выставке картины настолько витальные, что иногда на них просто физически тяжело смотреть. Великолепные южные пейзажи Мориса де Вламинка из частных коллекций и графичные, невероятно концентрированные полотна Андре Дерена разных лет; фантастически прекрасные портреты голландца Кеса ван Донгена и непривычно нежные, совсем еще не «кубистические» зарисовки Жоржа Брака; приморские ярмарочные сценки кисти Альбера Марке и как всегда обаятельные работы Рауля Дюфи; а также холсты, графика и керамика Анри Матисса из музеев Нью-Йорка, Вены, Парижа, Марселя, Ниццы, Гренобля, Цюриха и Базеля.

Но что особенно ценно в нынешней выставке, так это впечатляющее количество работ из частных коллекций. Через сто пятнадцать лет после распада одной из самых влиятельных художественных группировок двадцатого столетия, возникшей стихийно в 1904 году и просуществовавшей меньше четырех лет, но при этом сумевшей кардинально перевернуть подход к изобразительному искусству (фовисты считали картину «всего лишь» личным высказыванием автора) и ознаменовавшей расцвет модернизма, мы можем наконец увидеть всю палитру ее невероятных красок. В лучших традициях фовистов на базельской выставке торжествуют цвет, линии, энергия и красота. Все это вместе дарит чудесную возможность увидеть живопись живую и страстную, которая, по словам Вламинка, была не изобретена, а являлась «способом существования». Именно за этим и стоит в первую очередь прийти или приехать в Художественный музей Базеля.

Выставка «Матисс, Дерен и их друзья» открыта до 21 января 2024 года, всю практическую информацию о ней вы найдете здесь. Напоминаем, что также до 21 января 2024 года еще одна выставка фовистов проходит в Фонде Джанадда в Мартиньи, о ней мы уже рассказывали.