Несмотря на активное участие в культурной жизни немецкой части Швейцарии, за ее пределами Ханс Эмменеггер (1866-1940), считающийся одним из крупнейших швейцарских художников своего поколения, остается мало известным широкой публике, - честно констатируют кураторы выставки. Признаться, мы тоже о нем раньше не слышали, а потому очень удивились, узнав, что его работа «Васильки» (1912 г.) хранится в собрании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Знатоков его творчества работы этого страстного любителя природы поражают оригинальностью изображения пейзажей и натюрмортов и неожиданностью композиций.

Уроженец города Кюснахт-ам-Риги (кантон Швиц), где его отец был одним из совладельцев стекольного завода, в возрасте восьми лет Эмменеггер потерял мать. Профессиональное образование начал получать в 1883-1884 годах, в университете прикладных наук Люцерна, а продолжил в Париже, где посещал знаменитую Академию Жюлиана и студии Гюстава Буланже, Жюля-Жозефа Лефевра и Жана-Леона Жерома. Там он познакомился с Куно Амье, Джованни Джакометти и Хуго Зигвартом, которые станут его друзьями на всю жизнь.

В 1895-1896 годах Эмменеггер учился в Мюнхене, проходил курсы гравирования у Альберта Вельти и пейзажной живописи у Бернхарда Буттерзака. Там же где познакомился с художником Максом Бури и в конце 1890-х гг. отправляется вместе с ним в путешествие по Алжиру и Тунису. Впечатленный работами Арнольда Бёклина, в период между 1897 и 1903 годами он несколько раз ездил в Тичино и Италию за новыми впечатлениями и навыками. Судя по всему, материальных проблем он не знал - 1893 году умер отец художника, оставив ему имение Хердшванд в Эммене, где Ханс будет жить и работать до самой своей смерти.

В 1900-х годах художественным ориентиром Эмменеггера становится живопись Фердинанда Ходлера. Он всё чаще пишет горы, предпочитая, однако, не живописные панорамные виды (которыми, будучи заядлым альпинистом, он неоднократно мог любоваться), а необычные «сжатые» перспективы и «низкую» точку зрения. Эмменеггер изображает, по его собственному часто цитируемому выражению, «великолепно глухую, пустынную местность».

В начале 20 века Эмменнегер выходит из-под влияния Бёклина, разрабатывает свой собственный художественный язык и определяет сюжеты, с тех пор регулярно возникающие на его полотнах – темные глубины леса, таяние снега, игра света и теней на поверхности воды. Его фигуративный стиль погружает зрителя словно в ограниченные квадратными рамками декорации, порой без горизонта, создающими странную меланхолическую атмосферу.

Признание к художнику приходит после первых персональных выставок в Винтертуре и Золотурне в 1905 году. Он активно участвует в художественной жизни Люцерна, становится членом различных художественных организаций и председателем люцернского общества художников, поддерживает контакт с художниками – колонистами Монте Верита (об этом необычном объединении Наша Газета уже рассказывала). Эмменеггер также принимает участие в выставках в Швейцарии, Париже и Мюнхене, в том числе в Осеннем салоне 1906 года и в весенней выставке Мюнхенского сецессиона в 1908 году. В 1913 году его картина «Проталина» («Schneeschmelze»), построенная на светотеневых контрастах и выполненная в дивизионистской технике с тенденцией к упрощению и абстрактизации форм, получила золотую медаль на XI Международной художественной выставке в Мюнхене. C начала 1910-х годов Эмменеггер увлекается изображением движения и создает картины, вдохновленные хронофотографией, напоминающие опыты художников-футуристов. В этот период одним из его излюбленных сюжетов становятся облака.

В музеях сейчас модно устраивать диалоги – между экспонатами, между художниками. Не обошел этот тренд и выставку в Fondation de l’Hermitage. Кураторы решили подчеркнуть, насколько современно творчество Ханса Эмменеггера, посредством диалога (развески по соседству) сотни его работ и работ его менторов, друзей и современников, таких как Куно Амье, Арнольд Бёклин, Джованни Джакометти, Фердинанд Ходлер, Феликс Валлоттон и Роберт Зунд. В этой живописной беседе также принимают участие ныне здравствующие художники, ценящие искусство Эмменеггера. О чем всем им удалось договориться, вы можете судить сами, до 31 октября 2021 года.