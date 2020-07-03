Автор: Надежда Сикорская, Женева, 3. 07. 2020. Просмотров: 224
Оркестр Романдской Швейцарии вместе со своим партнером Fleuriot присоединяется к проекту, основанному Оркестром Штутгарта и Симфоническим оркестром SWR.|
L’Orchestre de la Suisse Romande rejoint le projet, fondé par le Staatsorchester Stuttgart et le SWR Symphonieorchester, et lance ces rencontres musicales aux côtés de son partenaire genevois, Fleuriot.
Собственно, де факто это уже произошло. В период самоизоляции, когда музыкальная жизнь была сведена к живым и/или в записи трансляциям, мы уже оказывались наедине (или в окружении близких) с исполнителями – перед экраном. Но разве может этот заочный контакт заменить живое общение, живую музыку? Конечно, нет. Будут ли отменены последние ограничения на собрания более 1000 человек в конце августа, как планируется? Мы не знаем. Начнется ли вторая волна заболевания? Тоже не знаем. Сможет ли в сентябре начатся сезон? И это, увы, науке неизвестно. Однако настоящие пассионарии не ждут у моря погоды и не сидят сложа руки.
В течение последних месяцев мы не раз с восхищением писали об изобретательности, проявляемой руководством Оркестра Романдской Швейцарии в деле привлечения и фиделизации аудитории – это если говорить бюрократическим языком. А если человеческим, то браво, Джонатан Нотт и Стив Роже, за прилагаемые усилия для скрашивания жизни местных меломанов – никто вас к этому не принуждает, а вы все делаете и делаете. И вот – еще один подарок: бесплатные концерты тет-а-тет, или 1:1 CONCERTS, как называется проект в Германии, где эта оригинальная серия выступлений смогла, на фоне пандемии, вдохнуть жизнь в «вымершие» пространства и собрать средства в поддержку пострадавших от кризиса музыкантов.
Концепция таких индивидуальных концертов была сформирована и опробована в 2019 году на фестивале камерной музыки Thuringe Sommerkonzerte Volkenroda, а источником вдохновения для нее послужил знаменитый перформанс Марины Абрамович The Artist is Present («В присутствии художника») – ретроспектива Абрамович под таким названием проходила в 2011 году в московском «Гараже».
Как это выглядит на практике? Речь идет о невербальной десятиминутной встрече между оркестрантом и зрителем, с соблюдением всех санитарных норм, требуемых нашим смутным временем. Первый момент взаимного созерцания позволяет установить уникальный, предельно личный контакт, максимально близкий несмотря на предусмотренное нормами расстояние. Сюрприз для зрителя полный: он не знает, с каким инструментом встретится – трубой, контрабасом или флейтой. Не знает, какое произведение услышит. Не знает даже до последнего момента, в каком необычном месте состоится необыкновенный концерт – в художественной галерее, в тихом дворе или в пустующем заводском цехе. Известно лишь, что в Женеве роль импровизированной концертной площадки взял на себя известный женевский цветочный магазин Fleuriot, в «нормальное время» отвечающий за всегда великолепное оформление Виктория-холла.
Все собранные добровольные пожертвования будут перечислены в фонд срочной помощи Швейцарского союза артистов-музыкантов. Совместите приятное с полезным, записавшись на концерт.
Covid-19: обязательные маски и карантин для въезжающихФедеральный совет решил усилить защитные меры и ввести с 6 июля 2020 года правило обязательного ношения масок в общественном транспорте. Кроме того, люди, въезжающие в Швейцарию из определенных регионов, должны будут проходить карантин.
Covid-19: печальные рекорды пандемииВ мире Covid-19 заболели уже более 10 млн человек, а число жертв превысило отметку в полмиллиона. В Швейцарии на прошлой неделе был зарегистрирован рост числа новых случаев заражения. Риск возникновения второй волны эпидемии, по оценкам экспертов, стал реальным.
Счастье вместо мишленовской звездыЗнаменитый шеф-повар Дидье де Куртен сообщил о своем намерении закрыть главный ресторан в отеле Terminus (Сьерр) в конце этого года. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы в гастрономических кругах Швейцарии. Что подтолкнуло валезанца к такому решению?
UBS обвинили за инвестиции в китайскую компаниюМеждународная неправительственная организация Общество защиты уязвимых народов (GfbV) обвиняет крупнейший банк Швейцарии в том, что он вкладывает средства в фирму Hikvision, поставщика видеокамер и подобного оборудования. Среди прочего, услугами компании пользуются власти Китая для наблюдения за уйгурами – мусульманами тюркского происхождения.
Бесплатно в музей!По субботам в июле и августе шестнадцать бернских культурных учреждений – музеи, замки, парки и сады – будут работать бесплатно.
Берн ждет Брексита и готовит соглашение с ЛондономВеликобритания не захотела продлить переходный период после Брексита, поэтому самый вероятный вариант – жесткий разрыв связей с Евросоюзом в конце 2020 года. При таком развитии событий Конфедерация могла бы упрочить свое положение между двух сильных сторон.
Добавить комментарий