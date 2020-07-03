Собственно, де факто это уже произошло. В период самоизоляции, когда музыкальная жизнь была сведена к живым и/или в записи трансляциям, мы уже оказывались наедине (или в окружении близких) с исполнителями – перед экраном. Но разве может этот заочный контакт заменить живое общение, живую музыку? Конечно, нет. Будут ли отменены последние ограничения на собрания более 1000 человек в конце августа, как планируется? Мы не знаем. Начнется ли вторая волна заболевания? Тоже не знаем. Сможет ли в сентябре начатся сезон? И это, увы, науке неизвестно. Однако настоящие пассионарии не ждут у моря погоды и не сидят сложа руки.

В течение последних месяцев мы не раз с восхищением писали об изобретательности, проявляемой руководством Оркестра Романдской Швейцарии в деле привлечения и фиделизации аудитории – это если говорить бюрократическим языком. А если человеческим, то браво, Джонатан Нотт и Стив Роже, за прилагаемые усилия для скрашивания жизни местных меломанов – никто вас к этому не принуждает, а вы все делаете и делаете. И вот – еще один подарок: бесплатные концерты тет-а-тет, или 1:1 CONCERTS, как называется проект в Германии, где эта оригинальная серия выступлений смогла, на фоне пандемии, вдохнуть жизнь в «вымершие» пространства и собрать средства в поддержку пострадавших от кризиса музыкантов.

Концепция таких индивидуальных концертов была сформирована и опробована в 2019 году на фестивале камерной музыки Thuringe Sommerkonzerte Volkenroda, а источником вдохновения для нее послужил знаменитый перформанс Марины Абрамович The Artist is Present («В присутствии художника») – ретроспектива Абрамович под таким названием проходила в 2011 году в московском «Гараже».

Как это выглядит на практике? Речь идет о невербальной десятиминутной встрече между оркестрантом и зрителем, с соблюдением всех санитарных норм, требуемых нашим смутным временем. Первый момент взаимного созерцания позволяет установить уникальный, предельно личный контакт, максимально близкий несмотря на предусмотренное нормами расстояние. Сюрприз для зрителя полный: он не знает, с каким инструментом встретится – трубой, контрабасом или флейтой. Не знает, какое произведение услышит. Не знает даже до последнего момента, в каком необычном месте состоится необыкновенный концерт – в художественной галерее, в тихом дворе или в пустующем заводском цехе. Известно лишь, что в Женеве роль импровизированной концертной площадки взял на себя известный женевский цветочный магазин Fleuriot, в «нормальное время» отвечающий за всегда великолепное оформление Виктория-холла.

Все собранные добровольные пожертвования будут перечислены в фонд срочной помощи Швейцарского союза артистов-музыкантов. Совместите приятное с полезным, записавшись на концерт.