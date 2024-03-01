Если бы наше время нужно было охарактеризовать одним словом, то это была бы, наверное, «неопределенность». Новый кризис наслаивается на предыдущий, старые ориентиры утеряны, новые еще не найдены, горизонт планирования сузился до нескольких месяцев, что будет завтра – неизвестно… Организаторы FIFDH предлагают не опускать руки, а собраться вместе, отрефлексировать происходящее, подумать над коллективными решениями и, конечно, начать действовать.

На десять дней, начиная с 8 марта, фестиваль превратится в площадку для диалога и будет использовать силу кино и образов, чтобы рассказать истории тех, кто борется за права человека по всему миру. Изучив фестивальную программу, мы выбрали картины и события, которые могут особенно заинтересовать наших читателей.

Одним из главных гостей FIFDH в этом году станет бывший главный редактор «Новой Газеты» и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов . Напомним, что в 2022 году он продал свою Нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 миллиона долларов в пользу ЮНИСЕФ для детей-беженцев, пострадавших от войны в Украине. Несмотря на то, что с сентября 2023 года он внесен в список иностранных агентов, он по-прежнему живет в Москве и продолжает вносить значительный вклад в журналистику и гуманитарную деятельность. Дискуссия с участием Дмитрия Муратова пройдет 9 марта и будет посвящена российскому гражданскому обществу. Что думают россияне о войне с Украиной на фоне кремлевской пропаганды и репрессий? В какой степени они поддерживают риторику президента Путина? Какие формы сопротивления еще возможны в России? Вместе с Дмитрием Муратовым рассуждать на эти темы будут спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации Мариана Кацарова и бывший московский корреспондент Le Monde и специалист по России Натали Нугеред. Модератором беседы выступит корреспондент RTS в Украине Морин Мерсье.

Перед дискуссией состоится мировая премьера ленты российского режиссера-документалиста Аскольда Курова «О караванах и собаках», посвященной свободе слова и репрессиях против диссидентов в России. В синопсисе фильма указано, что Владимир Путин начал наступление на инакомыслящих задолго до начала войны. С 2012 года был принят ряд репрессивных законов, причисляющих к «иностранным агентам» всех, кто публично выступает против официальной позиции. В этих условиях группа независимых российских СМИ и активистов пытается сопротивляться и продолжать свою работу: рассказ о последних (?) защитниках демократии в России дает проблеск надежды на иное будущее.

Сам режиссер, работы которого затрагивают темы прав человека и социальных конфликтов в современной России, в настоящее время живет в Турции. В 2012 году он стал одним из авторов документального фильма «Зима, уходи!», получившего множество наград. Его последующие фильмы «Ленинландия», «Дети 404», «Суд: Государство Россия против Олега Сенцова» и «Новая» также получили признание критиков и были показаны на многочисленных фестивалях.

9 марта можно будет увидеть документальный фильм «Квиндом» Агнии Галдановой. Главный герой ленты – квир-художница Джена Марвин из Магадана. Джена (по паспорту – Геннадий) устраивает радикальные публичные перформансы, которые становятся новыми формами искусства и активизма, и ставит своей целью изменить представления людей о красоте и гендере, а также привлечь внимание к преследованиям, которым подвергается сообщество ЛГБТКА+. После показа ленты состоится дискуссия на тему «Феминистское и ЛГБТКА+ сопротивление фашизму».

Малика Мусаева, ученица Александра Сокурова, представит на фестивале свой первый фильм «Клетка ищет птицу». В небольшом чеченском селе женщины борются за свою независимость и отстаивают свое право на свободу. Среди них – две девочки Яха и Мадина, которые, как птички, мечтают вырваться из клетки и стать свободными, чтобы выбрать свой собственный путь. Критики уже сравнивают картину с визуальной поэмой, деликатно исследующей вопрос патриархата и женской эмансипации в Чечне. Фильм снят исключительно с участием непрофессиональных актеров и является первой картиной на чеченском языке, показанной на международном уровне. Увидеть ленту можно будет 9 и 14 марта.

Фильм «В поисках Ники» украинского режиссера Станислава Капралова поднимает тему наших взаимоотношений с животными, которые, как и люди, страдают от войны. Собака режиссера по кличке Ника пропала, когда российские войска вторглись в Украину. Решив найти питомца, Станислав отправился в путешествие по опустошенной войной стране. Он познакомился с волонтерами, которые рискуют всем ради спасения брошенных животных. Его личные поиски превратились в гуманитарную миссию: он принял участие в спасении слепого льва и эвакуации животных, оказавшихся в эпицентре бомбардировок. Картину можно будет посмотреть 10 марта с последующей дискуссией на тему «На пути к этике сосуществования: переосмысление наших отношений с живыми существами», а также 13 марта – после показа состоится обсуждение картины с режиссером (по видеосвязи).

В рамках фестиваля пройдет и швейцарская премьера «Фотофобии» Ивана Остроховского и Павла Пекарчика. … Украина, февраль 2022 года. 12-летний Никита и его семья вынуждены покинуть свой дом и укрыться на станции харьковского метро, чтобы защититься от российских бомбежек. Станция метро стала для ребенка игровой площадкой, потому что внешний мир и дневной свет для него – синонимы опасности. Бесцельно бродя среди заброшенных вагонов и занятых платформ, Никита встретил 11-летнюю Вику, и перед ним открылся новый мир. Фильм будет демонстрироваться 11 и 13 марта (показ в присутствии одного из режиссеров и антрополога Натальи Чермалых).

Фильм «1489» – это личная история режиссера Шогакат Варданян, потерявшей брата во время второй карабахской войны в 2020 году. Молодой Согомон пропал без вести через неделю после того, как его призвали в армию, а вынесенный в название ленты номер – это условное обозначение его останков. Фильм, удостоенный награды на Международном фестивале документального кино в Амстердаме IDFA 2023, напоминает нам о том, что за цифрами потерь и данных о численности личного состава стоят люди из плоти и крови. Показы картины состоятся 12 и 16 марта (с последующей дискуссией «Нагорный Карабах: забытая судьба»). Фильм содержит кадры, которые могут шокировать.

Организаторы фестиваля не оставили без внимания и тему уже, к сожалению, подзабытых многими белорусских протестов. «Кто, если не мы? Борьба за демократию в Беларуси» – эта лента режиссера Юлиане Тутайн посвящена прошедшим в 2020 году в Беларуси крупнейшим демонстрациям, многие участники которых были впоследствии приговорены к большим срокам заключения. Главными героинями картины стали три женщины: пенсионерка Нина Багинская, которая борется за свободную Беларусь с 1980-х годов, правозащитница и организатор различных культурных инициатив Татьяна Гацура-Яворская и молодая активистка, работающая в правозащитном центре «Весна», Дарья Рублевская. Фильм будет демонстрироваться 14 и 16 марта. После показа 14 марта пройдет дискуссия «Беларусь, диктатура в Европе».

От редакции: С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте fifdh.ch.