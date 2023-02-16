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четверг, 16 февраля 2023 года   

Люди и их права. На экране и в жизни|Les humains et leurs droits. Sur l’écran et dans la vie

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 16. 02. 2023.

Одна из работ Александра Гляделова Photo © Alexander Glyadyelov et MSF

Кинофестиваль и проходящий в его рамках форум, посвященный теме прав человека (FIFDH), обнародовал программу своего предстоящего, 21-го выпуска. Делимся основными ее моментами.

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Le Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève (FIFDH) a dévoilé le programme de sa 21e édition. Voici quelques moments-clés.

FIFDH – одно из тех многогранных мероприятий, когда не знаешь, что важнее: киносмотр, с которого все начиналось, или добавившийся к нему позже форум. А может, и не стоит пытаться установить иерархию, а лучше постараться побывать на максимальном числе просмотров и встреч? Наверное, так.

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