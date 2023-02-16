Люди и их права. На экране и в жизни |Les humains et leurs droits. Sur l’écran et dans la vie

FIFDH – одно из тех многогранных мероприятий, когда не знаешь, что важнее: киносмотр, с которого все начиналось, или добавившийся к нему позже форум. А может, и не стоит пытаться установить иерархию, а лучше постараться побывать на максимальном числе просмотров и встреч? Наверное, так.