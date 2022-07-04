Автор: Заррина Салимова, Женева, 4. 07. 2022.
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) опубликовала доклад на основе данных, собранных с 24 февраля по 15 июня 2022 года.|
La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine a publié un rapport basé sur les données recueillies du 24 février au 15 juin 2022.
Миссия по мониторингу соблюдения прав человека начала свою работу в Украине еще 2014 году. Представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) действуют по приглашению украинского правительства и занимаются наблюдением, составлением докладов и собственно защитой прав человека в стране. С начала войны миссия внимательно следит за ситуацией и документирует возможные случаи нарушения прав человека.
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