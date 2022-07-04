Права человека и война |Les droits de l’homme et la guerre

Миссия по мониторингу соблюдения прав человека начала свою работу в Украине еще 2014 году. Представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) действуют по приглашению украинского правительства и занимаются наблюдением, составлением докладов и собственно защитой прав человека в стране. С начала войны миссия внимательно следит за ситуацией и документирует возможные случаи нарушения прав человека.